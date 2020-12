Novedades VOD 52/20: ‘Soul’, lo nuevo de Pixar se estrena en Disney+

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y con esta se acaba el año, pero bien en lo que a contenidos se refiere: Soul es la responsable, y es que parece que Pixar ha vuelto a dar en el clavo con su nueva película, estrenada ayer en exclusiva en Disney+.

Disney+

Y así es como Disney despide el año con un lanzamiento que debería haberse estrenado en cines, pero que por la situación que atravesamos no ha sido posible y ha acabado en Disney+, pero sin pagos adicionales como sucedió con Mulám: Soul está disponible para todos los suscriptores de la plataforma por igual.

Llegados a este punto, no hace falta más presentación: Soul ya está disponible Disney+, es la nueva película de animación de Pixar y si parece haber dado en el clavo de nuevo, es porque así lo está diciendo con bastante unanimidad la crítica especializada. De los creadores de Del revés (Inside Out), Up y Coco. A ver si le sirve a Disney para calibrar cómo estrenar estos lanzamientos en Disney+: ni lo que hicieron con Mulán, ni lo que hicieron con Onward, que tampoco es comparable.

Más contenidos exclusivos:

Galería Disney / Star Wars: The Mandalorian (T2) «Ocho episodios sobre The Mandalorian. Cada uno explora la primera serie de Star Wars a través de entrevistas, imágenes y conversaciones.»

(T2) «Ocho episodios sobre The Mandalorian. Cada uno explora la primera serie de Star Wars a través de entrevistas, imágenes y conversaciones.» Madriguera (Corto). «Un joven conejo se embarca en una aventura para cavar la madriguera de sus sueños.»

Nuevos capítulos:

Los Simpson (T31)

Entra en catálogo:

EPIC. EL MUNDO SECRETO

Fantastic Four (T1)

Silver Surfer (T1)

Spider-Man (T1)

Spider-man y sus increíbles amigos (T1)

Spider-Man Unlimited (T1)

Spiderwoman (T1)

The Avengers: United they stand (T1)

The Incredible Hulk (T1)

X-Men (T5)

Netflix

Continuamos con Netflix, que también tenía preparado un lanzamiento potente para amenizar la Navidad…

Cielo a medianoche era ese lanzamiento, un drama de ciencia ficción con derroteros apoclípticos dirigido y protagonizado por George Clooney que parece que no está funcionando tan bien como Soul, al menos para quienes ya la han visto.

Más contenidos exclusivos:

AK contra AK . «Tras discutir públicamente con una estrella de cine, un director venido a menos decide vengarse secuestrando a la hija del actor y grabando su búsqueda en tiempo real.»

. «Tras discutir públicamente con una estrella de cine, un director venido a menos decide vengarse secuestrando a la hija del actor y grabando su búsqueda en tiempo real.» Ariana grande: excuse me, i love you . «Ariana Grande se sube al escenario en Londres como parte de su gira mundial y comparte con las cámaras un lado más desconocido: los ensayos y la vida en la carretera.»

. «Ariana Grande se sube al escenario en Londres como parte de su gira mundial y comparte con las cámaras un lado más desconocido: los ensayos y la vida en la carretera.» Canta con El universo en verso (T1). «Los amigos del universo en verso usan su imaginación y demuestran su habilidad para resolver problemas mediante canciones pegadizas y con mucho ritmo. ¡A cantar!»

(T1). «Los amigos del universo en verso usan su imaginación y demuestran su habilidad para resolver problemas mediante canciones pegadizas y con mucho ritmo. ¡A cantar!» El testamento de la abuela . «Cuando la abuela decide que es el momento de poner en orden los asuntos familiares, comienzan las peleas por heredar la casa. Una secuela de ‘La boda de la abuela’.»

. «Cuando la abuela decide que es el momento de poner en orden los asuntos familiares, comienzan las peleas por heredar la casa. Una secuela de ‘La boda de la abuela’.» La hora de Timmy (T1). «Esta encantadora serie de dibujos animados tiene como protagonista a Timmy, un travieso corderito. En la guardería aprenderá a compartir y a ser responsable y equitativo.»

(T1). «Esta encantadora serie de dibujos animados tiene como protagonista a Timmy, un travieso corderito. En la guardería aprenderá a compartir y a ser responsable y equitativo.» Llevo tu nombre grabado . «Es 1987 y acaban de derogar la ley marcial en Taiwán. Jia-han y Birdy se enamoran a pesar de la presión familiar, la homofobia y el estigma social.»

. «Es 1987 y acaban de derogar la ley marcial en Taiwán. Jia-han y Birdy se enamoran a pesar de la presión familiar, la homofobia y el estigma social.» London Hughes: To Catch a Dck *. «La descarada cómica y presentadora de televisión, rememora su pasado en este aclamado especial repleto de anécdotas sin filtros e historias salvajes.»

*. «La descarada cómica y presentadora de televisión, rememora su pasado en este aclamado especial repleto de anécdotas sin filtros e historias salvajes.» Los Bridgerton (T1). «Basada en las célebres novelas de Julia Quinn, la serie narra las vidas de los ocho hermanos Bridgerton mientras buscan amor y felicidad en la alta sociedad londinense.»

(T1). «Basada en las célebres novelas de Julia Quinn, la serie narra las vidas de los ocho hermanos Bridgerton mientras buscan amor y felicidad en la alta sociedad londinense.» Superniños. «Cuando unos invasores alienígenas capturan a los superhéroes de la Tierra, sus hijos tienen que aprender a trabajar en equipo para rescatarlos… y salvar el planeta.»

Nuevos capítulos:

Star Trek: Discovery (T3)

Entra en catálogo:

Casi imposible (Long Shot)

La oveja Shaun (T1-T5)

La oveja Shaun : The Farmer’s Llamas

LEGO City (T3)

En busca de Bobby Fischer

HBO

Seguimos con HBO, que viene con un par de estrenos bajo el brazo, de los cuales destacamos…

Protagonizada por Maisie Williams (Juego de tronos),Two Weeks to Live es una comedia negra con mucha acción. La serie llega directa de Sky y HBO Max, así que lo hace con todos sus capítulos de golpe.

Más contenidos exclusivos:

Under the Grapefruit Tree: The CC Sabathia Story. «Una mirada íntima a la vida y la carrera de la superestrella del béisbol. Cartsen Charles Sabathia Jr. repasa su legado como uno de los mejores pitchers y también los desafíos tan importantes que forjaron su carácter.»

Nuevos capítulos:

30 monedas (T1)

A Teacher (T1)

Dinero negro (T1)

La materia oscura (T2)

Entra en catálogo:

K19: the widowmaker

Power Players (T1)

Sácame del paraíso

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video llega por su parte con tres novedades originales nada interesantes y con un montón de pelis y varias series con las que matar el rato estas fiestas.

Más contenidos exclusivos:

El amor de Sylvie . «Cuando una joven conoce a un saxofonista con aspiraciones de futuro en la tienda de discos de su padre en el – *Harlem de los años 50, ambos descubrirán un amor capaz de superar cambios de época, distancias geográficas y éxitos profesionales.»

. «Cuando una joven conoce a un saxofonista con aspiraciones de futuro en la tienda de discos de su padre en el – *Harlem de los años 50, ambos descubrirán un amor capaz de superar cambios de época, distancias geográficas y éxitos profesionales.» La chica del valle . «Adaptación en clave musical de ‘La chica del valle’, el gran éxito de 1983 que revolucionó las vidas de los adolescentes estadounidenses.»

. «Adaptación en clave musical de ‘La chica del valle’, el gran éxito de 1983 que revolucionó las vidas de los adolescentes estadounidenses.» La cocina de ¡HOLA! (T1). «Recetas tradicionales, saludables y exquisitas que nos harán quedar estupendamente con un menú de diez.»

Entra en catálogo: