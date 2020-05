Novedades VOD 18/20: ‘Upload’, la vida después de la muerte es digital, en Amazon Prime Video

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y más sitios, y en todos hay novedades, así que échale un vistazo a lo que sigue porque seguro que encuentras algo que ver este fin de semana. Mi recomendación es Upload, pero que no sea por variedad.

Amazon Prime Video

Esta semana se lleva la cabecera Amazon Prime Video con su nueva serie original, Upload, aunque trae un par de cosas más en exclusiva (música comercial) y, como siempre, su habitual larga lista de entradas en catálogo con alguna adición de lo más interesante. Esta semana, además, se anunció el lanzamiento de la Tienda Prime Video, por lo que si te apetece comprar o alquilar películas, la oferta se amplía. Sin embargo, en Novedades VOD solo recogemos lo que cubre la ‘tarifa plana’.

¿Por qué Upload, te preguntas? Porque es una serie entretenida, pero también porque toca un tema que llamará la atención de cualquier aficionado a la tecnología y ciencia ficción. ¿Te acuerdas de la peli Transcendece de Johnny Depp? Upload se basa en la misma idea, pero la desarrolla en clave de humor, que siempre es más digerible. Es una serie que pasará sin pena ni gloria, pero se ve rápido y…

Más contenidos exclusivos:

Amaia: Una vuelta al sol . «En este documental a través de experiencias y reflexiones Amaia comparte el proceso de creación de su primer disco (Pero no pasa nada, 2019) y el desarrollo de una de gira de conciertos.»

. «En este documental a través de experiencias y reflexiones Amaia comparte el proceso de creación de su primer disco (Pero no pasa nada, 2019) y el desarrollo de una de gira de conciertos.» Manuel Carrasco: La cruz del mapa. «Manuel Carrasco es uno de los artistas más importantes del momento. Superventas en discos, canciones y conciertos, así; como hit maker de himnos que acompañan la banda sonora de nuestras vidas.»

Entra en catálogo:

Aprende con Mon el Dragón (T1-T5)

Averno

Battlestar Galactica (Miniserie)

(Miniserie) Battlestar Galactica (T1-T4)

Berlin bouncer

Brewing the republic

Campeón de campeones

Campeón de campeones 2

Campeón de campeones 3: La ley del odio

Crepúsculo (Miniserie)

Dando la nota

Dilruk Jayasinha: Un pequeño tesoro

El aparecido

El fantasma de las 10.000 leguas

El inodoro de Belushi

El Papa Francisco – Un Hombre de Palabra

El Patio

Fast Lap

First Man

Gaucho: The Last Cowboys of Patagoni

Héroes de la república

Hitler, la historia jamás contada

Infieles (T1-T4)

Insidious: La última llave

Johnny English: De nuevo en acción

Judith Lucy: Judith Lucy Vs Men

La bestia de Yucca Flats

La Paca, matriarca de la droga

La última canción

Madres de mayo

Metrópoli Ciudad de México

Misión imposible

Nashville (T1-T6)

Open Water

Santoalla

Saw V

Saw VII

Sheep Hero

Sobrenatural (T14)

(T14) Tashi and the Monk

Tú y yo

Tupamaro: Urban Guerrillas

Viejas Motos

Netflix

En Netflix continúa la abundancia y si eres de los que se traga cualquier cosa, no te va a faltar donde elegir, porque la cantidad de lanzamiento originales y exclusivos es importante, especialmente en lo que a películas se refiere.

De todo lo nuevo que ha sacado Netflix esta semana, Into the Night es el primero que destacamos. Una serie belga con una premisa inquietante en principio: el secuestro de un vuelo nocturno con el fin de evitar la luz del sol y el evento cósmico que está arrasando la tierra. La crítica le da el aprobado.

En segundo lugar tenemos la cuarta temporada de The Last Kingdom, una coproducción de Netflix con BBC que no goza de la fama de otras producciones similares, pero que merece la pena. Si te gustan las series de contexto histórico tipo Vikingos, te gustará The Last Kingdom, porque de vikingos y sajones va la cosa.

El tercer y último contenido destacado es Drifting Dragons, una nueva serie de anime que se ha agenciado la plataforma en exclusiva y que no tiene mala pinta. El tráiler solo está en japonés, pero ya te cuento yo de qué va la historia: cazadores de dragones.

Más contenidos exclusivos:

A Secret Love . «Dos mujeres mantuvieron su amor en secreto durante décadas. Sin embargo, salir del armario a una avanzada edad tiene sus propios desafíos.»

. «Dos mujeres mantuvieron su amor en secreto durante décadas. Sin embargo, salir del armario a una avanzada edad tiene sus propios desafíos.» A tres metros sobre el cielo: La serie (T1). «Dos jóvenes de orígenes muy distintos se enamoran durante un verano en la costa italiana del Adriático. Inspirada en los libros de Federico Moccia.»

(T1). «Dos jóvenes de orígenes muy distintos se enamoran durante un verano en la costa italiana del Adriático. Inspirada en los libros de Federico Moccia.» Casi feliz (T1). «Sebastián es un presentador de radio medio famoso, que intenta encontrar su propio camino mientras lidia con su exmujer (a la que sigue queriendo) y sus dos hijos.»

(T1). «Sebastián es un presentador de radio medio famoso, que intenta encontrar su propio camino mientras lidia con su exmujer (a la que sigue queriendo) y sus dos hijos.» Conquista a medias . «Ellie Chu acepta escribir una carta de amor para el cachas del insti, pero lo que no esperaba era hacerse su amiga ni enamorarse de la chica que le gusta.»

. «Ellie Chu acepta escribir una carta de amor para el cachas del insti, pero lo que no esperaba era hacerse su amiga ni enamorarse de la chica que le gusta.» Crimen y perdón: La historia de Cyntoia Brown . «Las dudas sobre su pasado y el sistema judicial cuestionan la culpabilidad de Cyntoia Brown, condenada a cadena perpetua cuando tenía 16 años.»

. «Las dudas sobre su pasado y el sistema judicial cuestionan la culpabilidad de Cyntoia Brown, condenada a cadena perpetua cuando tenía 16 años.» Dangerous Lies . «Una cuidadora arruinada hereda inesperadamente el patrimonio de su paciente. Este legado, plagado de oscuros secretos, la atrapará en una telaraña de engaños y peligros.»

. «Una cuidadora arruinada hereda inesperadamente el patrimonio de su paciente. Este legado, plagado de oscuros secretos, la atrapará en una telaraña de engaños y peligros.» El coronavirus, en pocas palabras (Miniserie). «En 2020, el mundo cambió. Esta serie de actualidad explica la pandemia del coronavirus, lo que se está haciendo para combatirla y cómo mantener la salud mental.»

(Miniserie). «En 2020, el mundo cambió. Esta serie de actualidad explica la pandemia del coronavirus, lo que se está haciendo para combatirla y cómo mantener la salud mental.» Extracurricular (T1). «Un estudiante modélico de instituto inmerso en un mundo de delincuencia ve que su doble vida da un vuelco cuando una compañera de clase se interesa por su secreto.»

(T1). «Un estudiante modélico de instituto inmerso en un mundo de delincuencia ve que su doble vida da un vuelco cuando una compañera de clase se interesa por su secreto.» Furia . «Al volver a casa tras unas vacaciones y descubrir que está tomada por unos okupas, un hombre de familia se ve atrapado en un conflicto aterrador.»

. «Al volver a casa tras unas vacaciones y descubrir que está tomada por unos okupas, un hombre de familia se ve atrapado en un conflicto aterrador.» Hi Bye, Mama! (T1). «Cuando al fantasma de una mujer le dan la oportunidad de volver a la vida durante 49 días, se reencuentra con su joven hija y su marido, que se ha vuelto a casar.»

(T1). «Cuando al fantasma de una mujer le dan la oportunidad de volver a la vida durante 49 días, se reencuentra con su joven hija y su marido, que se ha vuelto a casar.» Hollywood (T1). «Recién acabada la Segunda Guerra Mundial, un grupo de ambiciosos actores y cineastas intenta triunfar en Hollywood a cualquier precio.»

(T1). «Recién acabada la Segunda Guerra Mundial, un grupo de ambiciosos actores y cineastas intenta triunfar en Hollywood a cualquier precio.» Mrs. Serial Killer . «Cuando encarcelan a un médico por una serie de espantosos asesinatos, su mujer se dispone a cometer un delito de las mismas características para demostrar su inocencia.»

. «Cuando encarcelan a un médico por una serie de espantosos asesinatos, su mujer se dispone a cometer un delito de las mismas características para demostrar su inocencia.» Nadiya’s Time to Eat (T1). «En esta serie de cocina, Nadiya Hussain ofrece trucos deliciosos, ingredientes vitales y platos rápidos ideales para las familias con prisa de hoy en día.»

(T1). «En esta serie de cocina, Nadiya Hussain ofrece trucos deliciosos, ingredientes vitales y platos rápidos ideales para las familias con prisa de hoy en día.» Ricos en amor . «Teto, un joven millonario, está decidido a conquistar a Paula demostrándole que es un chico maduro. Pero, cuando le cuenta que es de origen humilde, todo se descontrola.»

. «Teto, un joven millonario, está decidido a conquistar a Paula demostrándole que es un chico maduro. Pero, cuando le cuenta que es de origen humilde, todo se descontrola.» The Forest of Love: Deep Cut (T1). «Un carismático estafador y un equipo de aspirantes a cineastas se adentran en las vidas de dos mujeres con profundas cicatrices emocionales. Pero nada es lo que parece.»

(T1). «Un carismático estafador y un equipo de aspirantes a cineastas se adentran en las vidas de dos mujeres con profundas cicatrices emocionales. Pero nada es lo que parece.» The Victims’ Game (T1). «Después de descubrir el vínculo de su hija con unos misteriosos asesinatos, un investigador forense con síndrome de Asperger lo arriesga todo para resolver el caso.»

(T1). «Después de descubrir el vínculo de su hija con unos misteriosos asesinatos, un investigador forense con síndrome de Asperger lo arriesga todo para resolver el caso.» Todo el día y una noche . «Un joven que cumple cadena perpetua en prisión rememora las circunstancias, la gente y el sistema que lo empujaron a cometer su crimen.»

. «Un joven que cumple cadena perpetua en prisión rememora las circunstancias, la gente y el sistema que lo empujaron a cometer su crimen.» Yo nunca (T1). «Tras un año difícil, lo que desea una adolescente estadounidense de origen indio es ser popular. Pero los amigos, la familia y el corazón no se lo pondrán fácil.»

Entra en catálogo:

Animales sin collar

Apuntes para una película de atracos

Bad Teacher

Cinar Agaci

Como perros y gatos

Cracked Up: The Darrell Hammond Story

El cazador de sueños

El esmoquin

El Gran Stan

El retrato de Dorian Gray

JoJo’s Bizarre Adventure (T3)

Karate Kid II: La historia continúa

La sombra de la ley

*Modern Family *(T9)

Noche de miedo

Sherlock Holmes: A Game of Shadows

Transformers: Cyberverse (T2)

¡Tú la llevas!

Versailles (T3)

HBO

En la misma línea se mueve HBO, pero con un solo lanzamiento propio que se suma al resto de series que mantiene en emisión. La semana que viene

Si te fijas en lo que entra en el catálogo de HBO, verás Skate Kitchen una película sobre unas adolescentes neoyorkinas amantes del skate que gustó mucho a la crítica cuando salió hace un par de años. Pues bien, Betty es exactamente lo mismo: un remake en forma de serie en el que incluso repiten algunas de sus protagonistas… y también está encandilando a la crítica.

Nuevos capítulos:

Batwoman (1)

Btter Things (T4)

Bendita paciencia (T1)

Dave (T1)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

Embrujadas (T2)

Insecure (T4)

Katy Keene (T1)

Killing Eve (T3)

La conjura contra América (T1)

Legacies (T2)

Lo que hacemos en las sombras (T2)

Manifest (T2)

Mrs. America (T1)

Roswell, New Mexico (T2)

Run (T1)

Siren (T3)

Strike Back (T7)

Supergirl (T5)

We’re Here (T1)

Westworld (T3)

Entra en catálogo:

Atracción fatal

Baby Driver

El amor y otras cosas imposibles

El último Desafío

Estallido (Outbreak)

Expertos en crisis

Felices 140

Gravity

Henry Danger (T4)

Hércules: El origen de la leyenda

Los Picapiedra

Los Picapiedra en Viva Rock Vegas

Skate Kitchen

Tentación en Manhattan

Top Gun

¡Tú la llevas!

Vota Juan (T1)

xXx2: Estado de emergencia

Apple TV+

Apple TV+ resurge del olvido y a las dos series en emisión que tiene se le suma una nueva, una comedia llamada…

Ciclos, Trying por su título original, es una comedia británica sobre una pareja que lo tiene todo, excepto lo que más desea: un hijo. Así que se deciden a adoptar y… tendrás que verla para saber cómo sigue.

Nuevos capítulos:

Defender a Jacob (T1)

El escritor fantasma (T1)

Disney+

Disney+ sigue a su ritmo y además de los nuevos capítulos de sus series en emisión lanza varias novedades de la casa, aunque de destacar algo sería ajeno: la maravillosa serie documental Cosmos: A Spacetime Odyssey. Además, ha llegado también el último capitulo de The Mandalorian.

Nuevos capítulos:

Be Our Chef (T1)

Diario de una futura Presidenta (T1)

Disney’s Fairy Tale Weddings (T2)

El increíble Dr. Pol (T1)

El mundo según Jeff Goldblum (T1)

High School Musical: The Musical: The Series (T1)

Marvel’s Hero Project (T1)

One Day at Disney (T1)

Pick of the Litter (T1)

Shop Class (T1)

Star Wars: The Clone Wars (T7)

The Imagineering Story (T1)

The Mandalorian (T1)

Tron: Uprising (T1)

Entra en catálogo: