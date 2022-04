Genesis RX85 RGB, análisis: versatilidad de alta gama

El Genesis RX85 RGB es un teclado que viene a hacer la vida del gamer más sencilla, situándose como un periférico top para acompañar a tu pc. Un teclado mecánico, de perfil alto, con un diseño e iluminación interesantes y que viene a unirse a la familia, cada vez más amplia, de teclados Genesis, inaugurando su propia serie, la RX.

De la ya amplia serie Thor tuvimos la oportunidad de probar el Genesis Thor 400 RGB, un teclado versátil que, pese a estar directamente orientado a jugar, cumplía perfectamente su función si optábamos por trabajar con él. Ahora llega el turno del Genesis RX85 RGB, el, por ahora, único integrante de la serie RX. Este teclado, con un chasis fabricado en aluminio y con acabados en rojo en los extremos superior e inferior, nos da una sensación de calidad y alta gama desde el momento en el que empezamos a utilizarlo.

Además del teclado numérico que encontramos en este tipo de teclados extendidos o “full-size”, en la parte superior derecha, el Genesis RX85 RGB cuenta con una rueda para regular el volumen del sonido, junto a ella dos botones: uno para desactivar la tecla de Windows, y otro jugar con las luces y alternar entre los diferentes modos de iluminación que nos ofrece el teclado. Por último, en la parte superior encontramos un total de 12 teclas de función, orientadas a multimedia y a aplicaciones de sistema habituales, como la calculadora o el buscador.

Cabe señalar que se trata de un teclado en español, por lo que no echaremos de menos la “Ñ” ni tendremos que andar buscándola por internet y tirar del Ctrl+C, Ctrl+V.

Pese a que estoy habituada a utilizar teclados de membrana, y a que el salto a mecánico para este análisis me daba un poco de vértigo, especialmente por la sensación de las teclas, la transición ha sido mucho más sencilla de lo que esperaba. La adaptación a un teclado mecánico de alto perfil ha sido bastante sencilla gracias a haber empezado con un modelo como este, que ha cumplido de sobra las expectativas tanto para trabajar como para jugar.

Genesis RX85 RGB, el teclado de cerca

Entrando en detalle con las teclas, el Genesis RX85 RGB incorpora interruptores Kailh Brown, que por un lado aseguran un punto de disparo sensible y, por otro lado, que estén libres del característico sonido “click” al pulsar. Esto hace que no resulte tan ruidoso como otros teclados equivalentes del mercado. Como detalle, el teclado incluye un botón de bloqueo para la tecla de Windows (situado en la parte superior, marcado como “G” de gaming), lo que puede ser muy útil para evitar salidas accidentales al escritorio en el momento menos oportuno.

Los interruptores Kailh RED tienen un punto de actuación de 2 mm, una fuerza de actuación de 55 g, un tiempo de respuesta de 1 ms y una vida mínima garantizada para cada pulsador de 50 millones de pulsaciones. Cada una de las teclas cuenta con retroiluminación LED RGB independiente y personalizable desde el software que, al estar dentro de una pieza transparente, hace que el color y el brillo sean mucho más intensos.

La iluminación RGB tiene un efecto PRISMO con 20 modos de iluminación: 8 predeterminados, hasta 10 dedicados a los juegos, y 2 opciones personalizadas. También está equipado con N-key Rollover, una funcionalidad anti-ghosting para todas las teclas que hace de este teclado un arma infalible.

Genesis RX85 RGB, software dedicado

Para personalizar el Genesis RX85 RGB y ver lo que realmente puede ofrecernos, descargamos e instalamos el software dedicado desde la página web oficial de Genesis. La puesta en marcha del teclado es rápida y sencilla, ya que en cuanto lo conectamos por USB el equipo lo detecta inmediatamente y podemos ponerlo en marcha.

Si queremos pasar a la personalización de luces, en el software podemos almacenar hasta 3 perfiles diferentes de iluminación, seleccionando efectos, nivel de brillo e incluso la dirección en la que queremos que se mueva la luz. Incluso, si así lo queremos, podemos deshabilitar la luz del teclado, excepto por la rueda del volumen, cuya luz no puede apagarse.

También podemos configurar macros, que serán muy útiles en las sesiones gaming. Por último, el software permite seleccionar la frecuencia de sondeo del dispositivo, desde 100Hz hasta 1000Hz.

Aunque el software es bastante sencillo, puede pecar de quedarse un poco corto para usuarios más avanzados o exigentes. No es mi caso. En mi experiencia el hecho de que sea sencillo ha hecho que no me pierda tratando de llegar más allá de lo que realmente necesito.

El Genesis RX85 RGB también piensa en la ergonomía, pues viene con un reposamuñecas extraíble con acabado soft que va unido al teclado por imanes, cuenta con unas pestañas en la parte trasera para elevar la altura del teclado, y tiene bases de goma para garantizar un buen agarre en el escritorio.

Conclusiones

El Genesis RX85 RGB es un teclado mecánico de perfil alto especialmente orientado para gaming tanto por especificaciones como por software, pero que cumple su función si nuestro objetivo es trabajar con él. Por este motivo, nos encontramos ante un dispositivo muy versátil, con acabados de calidad, detalles que aportan un plus de ergonomía y opciones de personalización que cumplirán las expectativas de un gran espectro de usuarios.

Ahora mismo el teclado Genesis RX85 RGB puede comprarse en la web de Genesis por un precio de 89,99€