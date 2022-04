Si bien en general a todos nos gusta que existan los juegos gratuitos, si bien en muchos casos esta eliminación de su precio viene ligada a la presencia de micropagos u otras estrategias para compensar las ganancias, en muchos otros casos implica la presencia de unos anuncios bastante invasivos dentro de ellas. Aunque tal y como hemos podido ver durante los últimos años con el League of Legends World Championship, todavía existe un punto intermedio para introducir publicidad dentro de los juegos sin perjudicar a la jugabilidad.

Y es que parece que Riot no es la única interesada en este sistema. Según han compartido desde Business Insider, parece ser que Microsoft estaría explorando la forma de facilitar una plataforma para integrar anuncios directamente dentro de algunos de sus juegos gratuitos o Free to Play disponibles dentro del ecosistema de Xbox. Las fuentes dicen que Microsoft está actualmente en conversaciones con especialistas en tecnología publicitaria para construir una nueva plataforma publicitaria que inyectará anuncios en juegos específicos que podrían incluir entregas de terceros como Fortnite, CoD: Warzone o Rocket League.

De igual manera que en League of Legends, este último nos ha mostrado uno de los posibles formatos en los que llegarían estos anuncios, que se mostrarían dentro de algunas de las vallas renderizadas digitalmente dentro del propio juego que, si bien permanecerán a la vista de los jugadores en prácticamente todo momento, no llegan a interferir con la experiencia de juego. No obstante, anteriormente ya hemos visto otras reacciones no demasiado positivas en tácticas similares, como los anuncios reales incluidos en las repeticiones de las jugadas del NBA 2K21.

Aunque la tecnología publicitaria es uno de los aspectos más lucrativos de los juegos móviles, el objetivo de Microsoft puede ser aumentar la visibilidad y el compromiso en lugar de ganar dinero. De hecho, no deja de sorprender que las filtraciones actuales apuntan a que la propia Microsoft no tomaría siquiera parte en la división de los ingresos generados por los anuncios, sino que destinaría todo este beneficio directo a los desarrolladores y editores de los juegos, así como las agencias de publicidad encargadas de estas acciones.

Por su parte, por el momento desde Xbox no han querido confirmar ni desmentir estos planes, aunque sí que merece la pena recordar las últimas declaraciones de un portavoz de la compañía, quien aseguró que desde Microsoft «Siempre estamos buscando formas de mejorar la experiencia de los jugadores y desarrolladores«.