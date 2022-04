PlayStation Plus, o PlayStation Plus 2.o, que es como podemos llamar al nuevo servicio de Sony, conocido hasta su anuncio como PlayStation Spartakus, se encuentra ya cerca de su debut. Más de unos mercados que de otros, eso sí, pues como ya te contamos hace una semana, debutará en la mayoría de los mercados asiáticos el próximo 23 de mayo, mientras que en Europa tendremos que esperar un mes más, hasta el 22 de junio. Estas son las fechas del despliegue global del servicio:

Mercados asiáticos (excepto Japón): la fecha objetivo es el 23 de mayo de 2022

Japón: la fecha objetivo es el 1 de junio de 2022

América: la fecha objetivo es el 13 de junio de 2022

Europa: la fecha objetivo es el 22 de junio de 2022

En cuanto a los niveles de suscripción, y como ya se filtró antes de su anuncio oficial, serán tres, esta es la definición de los mismos por parte de Sony:

PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL

Ventajas : Incluye las mismas ventajas que ofrece PlayStation Plus actualmente, es decir: Dos juegos descargables al mes. Descuentos exclusivos. Almacenamiento en la nube para las partidas guardadas. Acceso al multijugador online. La suscripción a PlayStation Plus no cambiará para los miembros de este nivel.

: Los precios del nivel PlayStation Plus Essential no cambiarán con respecto al actual servicio PlayStation Plus. Europa 8,99 € al mes / 24,99 € al trimestre / 59,99 € al año

del nivel PlayStation Plus Essential no cambiarán con respecto al actual servicio PlayStation Plus.

PLAYSTATION PLUS EXTRA

Ventajas : Incluye todas las ventajas del nivel Essential. Añade un catálogo de hasta 400 de los mejores títulos para PS4 y PS5, incluidos grandes éxitos de nuestro catálogo de PlayStation Studios y desarrolladores asociados externos. En el nivel Extra, los juegos son descargables.

: Precios : Europa 13,99 € al mes / 39,99 € al trimestre / 99,99 € al año

:

PLAYSTATION PLUS PREMIUM

Ventajas : Incluye todas las ventajas de los niveles Essential y Extra. Añade hasta 340 juegos más, incluidos: Títulos de PS3 disponibles mediante transmisión en streaming en la nube. Un catálogo de clásicos populares, disponibles en streaming y para descargar de la PlayStation original, PS2 y PSP . La transmisión en streaming en la nube de los juegos de la PlayStation original, PS2, PSP y PS4 se ofrece en los niveles Extra y Premium en los mercados en los que PlayStation Now esté disponible actualmente. Los usuarios pueden transmitir juegos desde consolas PS4 y PS5 o PC. Este nivel también incluye acceso a pruebas de juegos por tiempo limitado para que los jugadores puedan probar ciertos juegos antes de comprarlos.

: Precios : Europa 16,99 € al mes / 49,99 € al trimestre / 119,99 € al año

:

Como ya te contamos en su momento, las suscripciones de PlayStation Now se transferirán al nuevo servicio, que pasa a integrar lo que ofrecen Plus y Now en la actualidad. Y aquí la picaresca ha aflorado durante las últimas semanas, ya que no pocos usuarios han descubierto que, renovando sus suscripciones a PlayStation Now, podrían disfrutar de la suscripción a la modalidad Premium, que tiene un coste de 120 euros en el modo anual, con una renovación anual de PlayStation Now, cuyo coste es de 60 euros al año. Es decir, un ahorro del 50%.

Pero la trampa no queda ahí, y es que algunos jugadores descubrieron que si compraban tarjetas de renovación anual de PlayStation Now y las canjeaban en su cuenta, dichas renovaciones se iban sumando, de manera que, por ejemplo, cinco tarjetas, con un importe total de 300 euros, se traducían en cinco años de suscripción a PlayStation Plus Premium, que con las tarifas anunciadas para el nuevo servicio tendrían un coste real de 600 euros.

Sin embargo, y como cabía esperar, Sony ya se ha dado cuenta de la trampa y ha bloqueado la posibilidad de canjear nuevas tarjetas de renovación de PlayStation Now. Lo ha hecho de manera temporal, por lo que los usuarios que las tengan no las perderán, pero ha anunciado que se establecerá una tasa de cambio, por lo que podemos imaginar que el valor económico real de las mismas pasará a ser el canjeado en PlayStation Plus.

¿Y qué ocurrirá con los usuarios que ya han canjeado múltiples renovaciones? Pues, salvo sorpresa, éstas renovaciones se mantendrán, según podemos leer en la FAQ del servicio. Estas son las dos preguntas más importantes al respecto:

Q: I have a lot of pre-paid (stacked) time left on my membership. Will I get to keep that after the new service launches?

A: Yes, you will get to keep all of your pre-paid time within the new service.

Q: I am an existing PlayStation Plus and/or PlayStation Now member. Why do I get an error message when I try to add time to my membership, either by purchasing more time on the PlayStation Store on console/web/app, or by applying a membership voucher?

A: As we prepare to launch the new PlayStation Plus membership service, we are doing some work behind the scenes to make the transition as smooth as possible for all of our existing members. As part of this work, we’ve temporarily disabled stacking memberships for existing customers until after the launch. Rest assured that your voucher code is still valid, and you will be able to redeem your code either when your existing membership expires and deactivates, or after the new PlayStation Plus service launches in your area, whichever happens first.

Dicho de otro modo, los más rápidos se han salido con la suya. Los que han tardado más, sin embargo, ya no podrán hacer uso de esta trampa para lograr suscripciones a mitad de precio.

Llama la atención, no obstante, que nadie en Sony pensara en esta posibilidad, especialmente cuando se produjo el anuncio de que las cuentas se migrarían manteniendo los plazos de sus suscripciones actuales y, principalmente, que no desactivaran la posibilidad de renovarlas.