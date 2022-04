Microsoft Flight Simulator se prepara para DLSS y FSR

Microsoft Flight Simulator no solo es uno de los lanzamientos más exitosos de Microsoft en el sector de los videojuegos, también, y esto resulta evidente al comprobar la evolución que ha seguido desde su lanzamiento, es también la niña de sus ojos, recuperando así una posición de privilegio que acompañó al decano de los simuladores de vuelo durante mucho años en sus orígenes, hasta que súbitamente los de Redmond decidieron que su ciclo de vida había llegado a su fin.

Esto, por otra parte, es perfectamente comprensible. Desde su llegada, en agosto de 2020, Microsoft Flight Simulator empezó a sumar críticas excepcionales, se convirtió en un catalizador para las suscripciones a Xbox Game Pass, y su complejidad técnica y gráfica lo convirtieron en el nuevo referente de exigencia para los sistemas de gaming más avanzados. En estos cerca de dos años, además, las actualizaciones no han hecho sino mejorar un un título que, ya en su lanzamiento, era más que destacable.

No obstante, su exigencia en el apartado técnico es algo que ha planteado problemas a usuarios que contaban con equipos de rendimiento limitado, al punto de que, en un primer momento, no pocas personas se quedaron con las ganas de jugarlo pero sin la posibilidad de hacerlo. Conscientes de este problema, la quinta actualización de Microsoft Flight Simulator optimizó el rendimiento de manera impresionante. En mi caso personal, el cambio fue espectacular, y desde entonces lo he podido jugar con mucha más fluidez.

No obstante, todavía quedaba margen para la mejora, y según contaron los desarrolladores de Microsoft Flight Simulator en una sesión de preguntas y respuestas que tuvo lugar en Twitch, subida posteriormente a YouTube, se avecina una nueva mejora a este respecto. Y es que Asobo ha estado trabajando con NVIDIA y AMD con el fin de hacer que el juego sea compatible con las tecnologías DLSS de NVIDIA y FSR de AMD. Y, si todo va bien, no tendremos que esperar mucho, a tenor de sus declaraciones:

«La buena noticia es que el equipo de Microsoft Flight Simulator está trabajando en relación directa con ambos fabricantes, por lo que NVIDIA y AMD están trabajando con nosotros para ayudarnos a tener la mejor implementación de sus sistemas. Para DLSS, todavía tenemos algunos artefactos, algunos problemas con algunas texturas animadas y las superficies del agua, pero estamos trabajando con NVIDIA para solucionarlo. Para la Actualización 10 tendremos una gran implementación de DLSS.

Del lado de AMD, también estamos trabajando con ellos. De hecho, nos hicieron una visita ayer, así que fue genial tenerlos. También esperamos traer FSR a Microsoft Flight Simulator con la actualización 10 y creo que puedo decir que también comenzamos a trabajar en FSR 2.0, por lo que también se incluiría. Tal vez simultáneamente para la Actualización 10 sea un poco temprano, pero eso debería llegar pronto.«

Por si te lo estás preguntando, la actualización 10 de Microsoft Flight Simulator está prevista para julio, lo que plantea un margen de tiempo razonable para que los desarrolladores puedan pulir los problemas que mencionaron en la sesión y, de este modo, llegar a verano con una versión del juego que ya sea capaz de aprovechar las tecnologías de resampleado de ambos fabricantes, algo que permitirá aprovechar todavía más el potencial del hardware de los sistemas y, de este modo, disfrutar de una experiencia de juego todavía mejor.