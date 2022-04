Intel reitera que sus gráficas dedicadas aparecerán en el 2º trimestre de 2022

Las gráficas dedicadas de Intel para equipos de escritorio se están haciendo de rogar, hasta el punto que empiezan a coquetear con el término de “eterna promesa”. Sin embargo, posiblemente los años de espera estén empezando a llegar a su fin, ya que el CEO de la compañía, Pat Gelsinger, ha reiterado los planes de lanzar dichos productos al mercado durante el segundo trimestre del presente año.

En la última conferencia financiera de Intel, Pat Gelsinger ha comentado que el Grupo de Gráficos y Sistemas Computacionales Avanzados (AXG) va por buen camino y que los modelos para portátiles ya han sido lanzados al mercado, además de que planean lanzar los primeros SKU para escritorio durante el segundo trimestre de 2022 y más productos de la misma línea en lo que reste de año. Esto va en consonancia con las informaciones que circulan desde hace unos meses.

Los datos aportados por Pat Gelsinger no resuelven una gran cantidad de dudas, pero parecen allanar el terreno para el lanzamiento definitivo de las gráficas dedicadas de Intel para escritorio. Los rumores apuntan al lanzamiento de ocho modelos de la línea Alchemist, los cuales no tienen por qué aparecer de forma simultánea y tampoco cierran la puerta a la aparición de más modelos, así que es de esperar que la compañía vaya desplegando o al menos mostrando de forma clara su catálogo durante el transcurso del verano.

Pero el ofrecer calidad a través de una gráfica dedicada no solo depende de la potencia bruta del hardware, algo en lo que parece que Intel está cumpliendo, sino que también hay que cuidar el software, o sea, los drivers. Sobre este punto, el CEO de Intel ha comentado que los jugadores saben que “hay mucho trabajo de optimización individual en algunos de los títulos clave. También estamos trabajando con nuestros OEM para completar sus carteras de productos”.

Viendo que las gráficas integradas de los procesadores son cada vez más capaces, hasta el extremo de ir muy sobradas para tareas básicas e incluso profesionales que no lidian con cargas pesadas a nivel de GPU, está claro que las gráficas dedicadas de Intel estarán obligadas a competir en la ejecución de videojuegos dentro de las líneas de consumo. No empezar con buen pie aquí significa no poder hacer frente a una NVIDIA que tiene una posición dominante cada vez más clara.

Gráficas Intel Arc Alchemist, ¿más deseadas por los usuarios de Linux que los de Windows?

Con una AMD que es incapaz de romper el dominio de NVIDIA, la llegada de Intel puede terminar siendo maná caído del cielo al contribuir a aumentar la cantidad de gráficas dedicadas disponibles en el mercado y abrir la puerta a que haya más innovación, más viendo que XeSS podría ser el competidor para DLSS que FSR no termina de ser (o al menos no lo fue en su primera versión).

Sin embargo, hay que ser realistas. Los usuarios de Windows están aparentemente muy cómodos con las gráficas de NVIDIA, así que posiblemente los que estén más interesados en Intel Arc Alchemist sean los de Linux, sistema para el que el driver de NVIDIA no se ajusta a los estándares establecidos. Esa situación ha llevado a la insatisfacción de muchos e incluso ha provocado conflictos con los desarrolladores del kernel. Con este panorama, Intel Arc Alchemist puede ser para los usuarios de Linux un gran valor que se sumaría al buen trabajo realizado por AMD en los últimos años.

Eso sí, cuando se habla del estado de los drivers para la ejecución de videojuegos, no solo hay que referirse a Windows, ya que el driver de Vulkan para Linux todavía tiene mucho que mejorar si quiere rivalizar con lo ofrecido por NVIDIA y para AMD (el driver de Vulkan para Radeon usado por defecto en Linux no es oficial).