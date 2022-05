Hace poco que Nintendo Switch cumplió cinco años y si de algo se puede calificar la trayectoria de la consola en todo este tiempo, es de éxito absoluto para la compañía japonesa. Nintendo Switch salió a un precio que se ha mantenido casi inalterable hasta día de hoy y con razón, pues sus ventas nunca han menguado lo más mínimo, elevándola como la consola más vendida de su generación mes tras mes.

Es cierto que lo de la consola más vendida de su generación puede ser discutible, pues la generación puede ser discutible. O más bien, la liga en la que, y nunca mejor dicho, juega la consola de Nintendo, que no es la misma en la que lo hacen PlayStation 4 o Xbox One, mucho menos PlayStation 5 y Xbox Series. Pero al César lo que es del César y si de dispositivos de juegos se trata, Nintendo Switch es el número uno.

De hecho, es todo un mérito para Nintendo que su consola haya aguantado el tipo todos estos años con un hardware que nunca pudo competir con el de la competencia, valga la redundancia, pero es lo que hay, lo ya dicho: cuando se trata de divertirse frente a una pantalla machacando un mando, Nintendo Switch ha marcado tendencia y se ha mantenido a la cabeza de la tabla en adopción.

Además de su catálogo exclusivo, que tiene su contrapartida en los exclusivos de la competencia, Nintendo Switch ha disfrutado de la ventaja del hardware, no solo por el margen de beneficios que le proporciona, sino porque sus componentes, menos demandados y, por lo tanto, más accesibles que los de la competencia, no han faltado de manera relevante como para afectar a la producción de consolas. Hasta ahora.

Según informa Nikkei, Nintendo espera un descenso del 10% de las ventas de Nintendo Switch a causa de los problemas en la cadena de suministro, algo que no había sucedido hasta el momento en semejante medida. A lo sumo, la compañía se había planteado aumentar el precio de las consolas, que también tiene lo suyo.

«Nintendo espera vender solo alrededor de 20 millones de consolas Switch en el presente año fiscal, una reducción del 10% con respecto al año fiscal 2021, a pesar de la fuerte demanda», recoge la publicación económica, aduciendo a la escasez de semiconductores y las interrupciones en las redes logísticas como principales escollos de la cadena de producción.

Según explican, el bloqueo de Shanghai sería determinante para la situación que se prepara para afrontar la compañía, cuya respuesta a la caída en las ventas de hardware será el aumento de las ventas de software, con la intención de compensar en lo posible las pérdidas de ingresos. Lo harán, por ejemplo, con el nuevo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uno de los títulos exclusivos de Nintendo Switch más esperados, con lanzamiento fijado para este año.