‘Obi-Wan Kenobi’ se prepara para su estreno en Disney+

Obi-Wan Kenobi, la nueva serie de Disney+ basada en el universo de Star Wars, se estrenará en la plataforma a finales de este mismo mes de mayo. ¿Te apetece? Ya puedes ver su nuevo tráiler, aunque hemos aprovechado la vez para recoger lo que se había publicado antes, que tampoco era mucho.

Ahora bien, que Disney+ tendría una serie de Obi-Wan Kenobi se sabía desde hace mucho, desde antes incluso de que el servicio de vídeo bajo demanda del gigante mundial del entretenimiento echase a andar. O esa era la intención, al menos, y varios años y tropiezos más tarde, esta a punto de convertirse en realidad.

Así, Disney ha aprovechado que estamos a 4 de mayo, día de celebración y homenaje de la franquicia de las galaxias para lanzar el nuevo tráiler de Obi-Wan Kenobi, cuyo estreno se dará en primicia en Disney+ en poco más de tres semanas. Dicho lo cual… May the 4th be with You!

Obi-Wan Kenobi será la tercera serie de acción real basada en el mismo universo, después de la exitosa The Mandalorian y la menos afortunada El libro de Boba Fett y se presenta con buenas expectativas en su haber, no solo por lo popular del personaje que la protagoniza la historia, sino por, particularmente en este papel, el carisma del actor que le da vida.

Ewan McGregor se viste una vez más de jedi para retomar el personaje de Obi-Wan Kenobi que interpretase en la segunda trilogía de Star Wars hace ya más de veinte años. Su impronta en La amenaza fantasma, El ataque de los clones y La venganza de los Sith en los episodios I, II y II de Star Wars no ha sido olvidada, de ahí el hype que hay con esta serie.

O sea, justo lo contrario a lo sucedido con El libro de Boba Fett de Temuera Morrison, quien al igual que McGregor reemplazó con éxito en la segunda trilogía de Star Wars al actor que lo interpretase en la primera, aunque en el caso de Temuera no tenia tanto mérito, habida cuenta de que se le veía la cara… a él y a muchos de sus clones.

Obi-Wan Kenobi constará de seis capítulos y se estrenará el próximo 27 de mayo en Disney+. Mientras tanto, ya te imaginarás que en la plataforma tienes todas las pelis para ponerte al día si te apetece. Te dejamos con los tráilers de la serie y ojito al último, porque Obi-Wan no es el único personaje memorable de la franquicia que se va a asomar por ahí.