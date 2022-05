Steam Deck: más de 2.500 juegos y contando

Steam Deck ha alcanzado un nuevo hito en lo que a catálogo se refiere y, tal y como puede leer en el titular, la flamante consola de Valve ya puede presumir de más de 2.500 títulos compatibles… y contando, porque el goteo es incesante y está muy lejos de terminar, aunque sí que se está reduciendo el ritmo por lo sobrado de la oferta disponible.

Así, y al igual que hicimos cuando Steam Deck llegó a los 1.000 y los 2.000 juegos, tomaremos el hito de los 2.500 y el siguiente, cuando llegue a los 5.000, como uno de los indicadores del progreso de la consola a este respecto. Porque, como hemos señalado en más de una ocasión en los artículos que le hemos dedicado a este dispositivos, se trata únicamente de un dato más y por sí solo carece de valor.

Otro dato interesante que se suma al que nos ocupa es, por ejemplo, la calidad de esos juegos, porque cantidad no equivale a calidad y aunque para muchos desarrolladores que su juego esté disponible para Steam Deck puede suponer una oportunidad de ventas, aquí la que decide -de manera oficial, se entiende- lo que entra o no es Valve y está siendo bastante estricta, no tanto en lo que entra como en el proceso de «aprobación».

Ese proceso de probación consta, como también hemos venido explicando, en un filtro que separa los juegos compatibles en dos categorías: en primer lugar están los juegos «verificados», los que funcionan correctamente en Steam Deck y además están y adaptados a la pantalla de y controles del dispositivo; y luego están los «jugables», que son títulos que han sido probados y funcionan bien, pero que pueden ocasionar algún problema o que no están bien adaptados a la pantalla y controles.

Pues bien: hasta la fecha y siempre según datos de SteamDB, aunque en el apartado de la tiende de la aplicación de Steam se han habilitado ya opciones para poder filtrar los títulos compatibles con Steam Deck, los juegos verificados llegan a los 1.367, mientras que los jugables se quedan en los 1.218. El total, por lo tanto, son 2.585 juegos compatibles con Steam Deck al momento de publicar esta noticia.

Entre los últimos juegos verificados se encuentran títulos como Metro 2033 Redux, Buccaneers!, SNK 40th ANNIVERSARY COLLECTION, Metro 2033 Redux, LUNA The Shadow Dust o Eternal Radiance, pero que no te preocupe si te interesa la Steam Deck y no los conoces, porque ese otro dato mencionado acerca de calidad es consistente y como recogíamos hace poco, más de la mitad de los cien juegos más populares de Steam funciona en Steam Deck, lo cual no está nada mal.

Ahora falta por ver el resto, especialmente las ventas de la consola, pero también la satisfacción de los usuarios, no vaya a pasar como con las Steam Machines, que aguantaron el tirón un tiempo y terminaron cayendo irremediablemente. Por el momento, Steam Deck parece estar teniendo otra fortuna, pero nunca se sabe.