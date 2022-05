Elon Musk nos vuelve a dejar con un titular bien jugoso derivado de su compra de Twitter y, a su vez, de uno de los mayores actos de censura cometidos por la red social, como fue la expulsión y veto que impuso contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo ha confesado el hombre más rico del mundo en una charle durante su participación en el «Future of the Car» celebrado por el Financial Times y en el que se habló de muchas cosas en torno con el tema del evento, pero en el que no se pudo evitar rascarle a Musk alguna declaración «polémica», aprovechando una ronda final de preguntas.

Musk, quien desde que se concretase el acuerdo de compra ha compartido algunas de sus ideas para mejorar Twitter con la intención de impulsar la red social hacia nuevos y ambiciosos horizontes, se mantiene consecuente con los motivos que esgrimió para justificar la adquisición, siendo su defensa de la libertad de expresión uno de los que más ampollas ha levantado entre determinados grupos.

Así, a la pregunta -repetida y fruto de elucubraciones desde que se supo que Musk sería el nuevo propietario de Twitter- de si permitiría que el Trump regresara a la plataforma, la respuesta fue del todo directa: revertiría la decisión, sí, pero en condicional porque como reconoce el susodicho, los organismos reguladores aún no han aprobado la operación y, por lo tanto, Twitter todavía no es suyo.

«He hablado con Jack Dorsey [fundador de Twitter] sobre esto y tenemos la misma opinión, que es que las prohibiciones permanentes deberían ser extremadamente raras y las reservaríamos para cuentas que son bots o spam o scam, donde no hay legitimidad para ser responsable«, responde Musk. «Creo que no fue correcto prohibir [el acceso] a Donald Trump«, añade.

«Creo que fue un error, porque enajenó a gran parte del país y finalmente no resultó en que Donald Trump no tuviera voz, que ahora va a estar en Truth Social, al igual que una gran parte de la derecha en los Estados Unidos, y creo que esto podría terminar siendo francamente peor que tener un solo foro donde todos puedan debatir«, explica.

«Así que supongo que la respuesta es que revertiría la expulsión permanente, aunque no es algo que vaya a suceder, porque todavía no soy dueño de Twitter. Pero mi opinión, y para ser claros Jack Dorsey comparte esta opinión, es que no deberíamos tener prohibiciones permanentes«. añade.

Y entra en el fondo real de la discusión: «Esto no significa que cualquiera pueda decir lo que quiera. Si alguien dice algo que es ilegal […] entonces quizás debería haber alguna expulsión temporal, o ese tuit en particular debería ser «invisible» o tener un alcance muy limitado, pero creo que las medidas permanentes solo socavan la confianza en Twitter como la ‘plaza del pueblo’ donde todo el mundo puede expresar su opinión«.

Y remata: «Creo que fue una decisión moralmente incorrecta y extremadamente estúpida.»

Le pregunta entonces el prsentador si de verdad lo cree, «incluso después de que [Trump] incitó a la multitud que fue al capitolio«…

A lo que Musk responde con el mismo argumento que ha sostenido todo este tiempo: «Creo que si hay tuits que no están bien, deberían ser eliminados o invisibilizados y que una suspensión temporal es apropiada, pero no una permanente«, insiste. la conversación continúa y se vuelve a referir al respeto de la libertad de expresión y a el límite a este lo pone la ley, no una plataforma que debería dar voz a todo el mundo.

Puedes ver un fragmento de la conversación en el siguiente vídeo.

Con todo, Musk señala también que Trump ha manifestado su intención de permanecer en Truth Social, el clon de Twitter derivado de Mastodon y creado para su pleno disfrute, al tiempo que se sabía hace apenas unos días que era desestimada su demanda contra Twiter.

Y así es como perdemos todos, tal y como apuntaba Musk en su respuesta: con los extremos políticos quejándose cada uno por una cosa, mientras se refugian en sus cámaras de eco donde todos les dan la razón y aplauden sus ocurrencias, sin riesgo a que cualquier opinión contraria, eso que llaman sin despeinarse como ‘mensajes de odio’ les moleste ni un poquito.