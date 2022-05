GeForce NOW suma ocho nuevos títulos a su catálogo

Ni una semana sin ver crecer el catálogo de GeForce NOW. Los jueves de GFN ya se han convertido en una tradición en el servicio de NVIDIA, y el día en el que la comunidad de usuarios revisan los títulos que pasan a ser compatibles y, por lo tanto, podremos disfrutarlos aunque nuestro PC no cumpla con sus especificaciones técnicas o, pese a hacerlo, no llegue al punto de ofrecer el rendimiento gráfico que proporciona este servicio.

Como ya debes saber, GeForce NOW es el servicio de juego en la nube ofrecido por NVIDIA, pero que a diferencia de otras opciones en este sentido no ofrece su propia tienda, sino que integra las principales tiendas digitales de juegos. Así, los usuarios pueden disfrutar de su propia colección de juegos, adquiridos en Steam, Epic Games, GOG, etcétera. Así, los usuarios pueden disfrutar de todas las ventajas que ofrecen cada una de dichas tiendas, pero además cuentan con la posibilidad de jugar en la nube cuando lo deseen.

GeForce NOW ofrece tres tipos de cuenta: gratuita, prioritaria y RTX 3080. La primera, aunque más limitada, te permite disfrutar del servicio sin tener que hacer pago alguno. No ofrece todas las opciones gráficas de las superiores, la duración de cada sesión de juego está limitada a dos horas y, además, es posible que tengas que esperar unos minutos antes de poder empezar a jugar. No obstante, es la mejor opción para una primera toma de contacto con el servicio, y para que puedas comprobar personalmente la rapidez del servicio, que es algo que a día de hoy me sigue sorprendiendo.

A continuación se encuentran las cuentas prioritarias, que permiten exprimir mucho mejor las opciones gráficas de los juegos. En este nivel de GeForce NOW los modos más intensivos de los juegos ya están habilitados, de modo que puedas emplear trazado de rayos, DLSS y demás. Con una cuenta prioritaria el inicio de las sesiones de juego es inmediato, y la duración máxima de cada sesión de juego se puede extender hasta las seis horas.

Por último nos encontramos con el tope de gama del servicio,, GeForce NOW RTX 3080, un servicio que ya probamos en MuyComputer, y que puesto en funcionamiento es tan impresionante como su nombre da a entender. Además, desde hace una semana, permite jugar con resoluciones 4K desde su cliente tanto para Windows como para macOS. Y evidentemente es un nivel pensado para los gamers más exigentes y capaces de pasar más horas sentados frente al PC, por lo que la duración máxima de cada sesión de juego se puede extender hasta ocho horas.

GeForce NOW: novedades

Tanto si ya eres usuario de GeForce NOW, como si todavía no es el caso pero te lo estás planteando o, como mínimo, sientes cierta curiosidad, seguramente quieras saber qué nuevos títulos se han sumado esta semana. Son los siguientes ocho: