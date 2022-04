GeForce NOW cierra un mes de abril particularmente interesante para los usuarios de la plataforma. Y es que sí, claro, se han sumado nuevos juegos a la misma, pero también se han producido otras dos novedades de lo más interesantes, y que amplían el alcance de un servicio que, desde sus inicios, está siendo cuidado con singular esmero por parte de su responsable, NVIDIA, logrando de este modo que la experiencia de uso del mismo sea, en general, muy positiva.

Si todavía no lo conoces, GeForce NOW es el servicio de juego en la nube de NVIDIA, en el que tú pones los juegos (a través de las principales tiendas digitales) y la conexión a Internet, que debe ser de alta velocidad y baja latencia, y el servicio te ofrece la infraestructura para poder jugarlos en un sistema de alto rendimiento, que te permitirá aprovechar los modos y las opciones gráficas avanzadas pese a que el dispositivo que empleas para acceder al servicio no cumpla los requisitos técnicos ni siquiera para poder abrirlo.

Como ya te contamos en su momento, los requisitos técnicos para emplear GeForce NOW en PC con su cliente son realmente bajos. Y precisamente hablando del cliente, retomo lo de las dos novedades de este mes. La primera, que te contamos a principios de mes, es que GeForce NOW ha empezado a añadir demos y avances de juegos al servicio. Y no se trató de una acción puntual, muy al contrario, NVIDIA ha confirmado que seguirá sumando nuevas demos a GeForce NOW.

Y la segunda novedad es que, con la llegada de la versión 2.0.40 del GeForce NOW para macOS, se agrega el esperado soporte nativo para procesadores Apple M1. Así, y aunque es cierto que la emulación de Rosetta 2 hace maravillas, c0n este cambio los usuarios del cliente para Mac experimentarán mejoras centradas en el consumo de energía y los tiempos de carga. Y para todos, además de los FPS de la transmisión, también se podrán ver los FPS renderizados por los servidores del servicio.

GeForce NOW Thursday: Nuevos juegos

GeForce NOW cierra este mes de abril con un último jueves de novedades, y para dejarnos con buen sabor de boca después de un mes tan activo, lo hace sumando nada menos que 14 nuevos títulos, con lo que su catálogo ya se posiciona alrededor de los 1.600. Estos son los debutantes: