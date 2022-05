Presentado por la compañía hace algunas semanas, hoy tenemos la confirmación de que el Huawei Mate Xs 2 aterriza de manera oficial en España, reforzando la oferta en el mercado de smartphones plegables, un ecosistema todavía bastante pequeño, y en el que cualquier novedad es más que bienvenida.

Y es que aunque algunas marcas sí que han apostado por estos nuevos formatos, lo cierto es que la demanda de los mismos a día de hoy todavía es baja, lo que ocasiona que el precio final de estos terminales sea bastante elevado… algo que a su vez dificulta su mayor proliferación en nuestros bolsillos. Un círculo vicioso difícil de romper, y la razón por la que considero que las tecnológicas que se atreven a apostar por estos formatos están haciendo un considerable esfuerzo digno de mención.

Tal es el caso de este Huawei Mate Xs 2, la renovación del plegable de Huawei que llega con bastantes luces, pero también con un par de sombras que pueden complicar su rendimiento comercial. Vemos sus especificaciones y repasamos dichos puntos

Huawei Mate Xs 2: especificaciones técnicas

Huawei Mate Xs 2 Pantalla OLED True-Chroma 7,8 (desplegado) / 6,5 pulgadas (plegado), resoluciones de 2.480 x 2.200 puntos / 1.176 x 2.480 puntos, 120 hercios SoC Snapdragon 888 4G con GPU Adreno 660 Memoria RAM 8 gigabytes Almacenamiento 512 gigabytes Conectividad 4G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC Batería 4.600 miliamperio con carga rápida 66 vatios Cámara principal Principal: 50 megapíxeles f/1.8, gran angular 13 megapíxeles f/2.2, teleobjetivo 8 megapíxeles f/2.4 Cámara frontal 10,7 megapíxeles f/2.2 Sistema operativo HarmonyOS Dimensiones y peso Abierto: 156,1 x 139,3 x 5,4-11,1 milímetros; cerrado: 156,1 x 75,5 x 11,1 milímetros, 255 gramos

Lo primero, y sin duda lo más cautivador, que vemos en el Huawei Mate Xs 2 es, evidentemente, su pantalla. A diferencia de otros dispositivos plegables, en los que se montan dos pantallas sin separación entre ellas, en esta ocasión nos encontramos ante una pantalla plegable que cubre toda la superficie exterior del dispositivo. Está construida con un panel OLED de 7,8 pulgadas con una resolución de 2.480 x 2.200 puntos con una proporción de aspecto bastante cuadrada, de 8:7.1.

En el momento en el que lo plegamos su tamaño pasa a ser de 6,5 pulgadas, con una resolución de 1.176 x 2.480 puntos en una proporción de aspecto mucho más alargada, de 19:9. En ambos casos, la pantalla del Huawei Mate Xs 2 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 120 hercios, y cuenta con una capa antirreflectante que mejora la experiencia de uso en entornos luminosos.

Damos ahora un salto a su interior y es donde nos encontramos una de sus sombras, ya que el Huawei Mate Xs 2 se sostiene sobre un SoC Qualcomm Snapdragon 888 4G. Sorprende no encontrar un integrado más actual, y todavía más que Huawei haya optado por la versión sin conectividad celular 5G. Quizá sea por reducir costes, quizá por los problemas que afronta la compañía tras su bloqueo en Estados Unidos, pero la sensación es que estamos viendo un monoplaza de Formula-1 de esta temporada, pero equipado con un motor de la temporada anterior. Sigue siendo un gran motor, sin duda, pero en inferioridad de condiciones frente a sus competidores.

Incido en este punto porque creo que es algo importante, el Snapdragon 888 es un SoC excelente, no en vano fue la elección de muchos de los topes de gama de 2021. El problema es que el Snapdragon 8 Gen 1, su sucesor, pronto cumplirá medio año en el mercado, y para dentro de tan solo dos días esperamos la presentación de su actualización, el Snapdragon 8 Gen 1 Plus que además, casualmente, quizá debute junto con el Snapdragon 8 Gen 1 4G. Así, creo que la elección de este SoC para el Huawei Mate Xs 2 desmerece un poco el conjunto global.

Por lo demás, el SoC se apoya en 8 gigabytes de RAM, una cantidad decente, y unos llamativos 512 gigabytes de almacenamiento, una cantidad que solo solemos encontrar en las versiones superiores de los topes 4G. de gama, y que en el caso del Huawei Mate Xs 2 es la opción estándar. Todo este conjunto se alimenta con una batería de 4.600 miliamperio con función de carga rápida de 66 vatios.

En lo referido a su conectividad, esta viene determinada por el SoC escogido, por lo que el punto más destacable es que su conectividad celular es 4G. Esto, en un tope de gama de 2022 es algo difícilmente justificable y, por lo tanto, un punto que puede incidir negativamente en su acogida en el mercado. Por lo demás cuenta con WiFi 6 (2,4 y 5 gigahercios), Bluetooth 5.2 y NFC.

Para su cámara principal, el Huawei Mate Xs 2 se basa en tres elementos, un sensor principal de 50 megapíxeles con número f/1.8, un gran angular de 13 megapíxeles f/2.2 y un teleobjetivo de 8 megapíxeles f/2.4 con zoom óptico 3x. En cuanto a la cámara frontal, se ubica en una perforación en la esquina superior derecha de la pantalla y se basa en un sensor de 10,7 megapíxeles con número f/2.2. Una función muy interesante es Mirror Shooting, ya que permite que los usuarios puedan previsualizar las imágenes que van a fotografiar o grabar en pantalla con cualquiera de sus dos cámaras. Un uso muy inteligente de su pantalla plegable.

Y terminamos el repaso del Huawei Mate Xs 2 con su sistema operativo, que como ya habrás imaginado no es otro que HarmonyOS. No tiene mucho margen de maniobra la compañía en este sentido tras ser vetada por Estados Unidos para emplear tecnologías del país, algo que la excluye de poder emplear Android. El problema es que para muchos usuarios, el no poder contar con los servicios de Google es un problema, valga la redundancia. Esta, por tanto, otra de las sombras que deslucen un smartphone que, por lo demás, es digno merecedor de un sobresaliente.

Dado que Huawei ha anunciado su llegada a España, podemos entender que su salida a la venta se producirá de manera inminente, y su precio es de 1.999 euros.

Más información