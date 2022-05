Fire 7: ya en preventa en España por un precio de derribo

Hay algunos dispositivos, y la tablet Fire 7 de Amazon es uno de ellos, que por la combinación de lo que ofrecen con su precio de derribo, son una invitación clara a hacerse con ellos incluso en el caso de que no lo tuviéramos pensado previamente. Y en este punto hablo por experiencia propia, pues hace ya años que suelo contar con una Fire 7, en su momento llamada Kindle Fire, a la que le he dado usos no previstos previamente de lo más variados, y que considero más que amortizada con el tiempo.

A diferencia de otros fabricantes, que con los años sienten el impulso de hacer que sus dispositivos sean más premium, y consecuentemente más caros, la política de Amazon con la Fire 7 se mantiene inamovible: ofrecer una tablet básica pero funcional y cumplidora, que además abre las puertas al ecosistema de servicios de la compañía, y para maximizar su alcance, lo hace con una política de precios que la pone al alcance de cualquier bolsillo.

Amazon Fire 7: especificaciones técnicas

Amazon Fire 7 Pantalla IPS 7 pulgadas resolución 1.024 x 600 puntos, 171 puntos por pulgada Procesador MediaTek MT8168V/B Memoria RAM 2 gigabytes Almacenamiento 16 / 32 gigabytes Conectividad WiFi 5, USB C y puerto minijack de audio Batería Hasta 10 horas de autonomía. Cámaras 2 megapíxeles tanto frontal como posterior Sistema operativo FireOS Dimensiones y peso 180,68 x 117,59 x 9,67 milímetros, 282 gramos

Basta con un rápido vistazo a sus especificaciones para comprobar que la Fire 7 no pretende destacar por rendimiento. El conjunto formado por su SoC quad-core MediaTek MT8168V/B y los dos gigabytes de RAM son la señal más evidente de ello, pero no debe llevarnos a error, puesto que en realidad resultan más que suficiente para una gran cantidad de tareas del día a día, en las que el rendimiento no es un factor importante, en algunos casos ni siquiera relevante.

En lo referido a su capacidad de almacenamiento, la Fire 7 se ofrece con 16 y 32 gigabytes. Es muy importante en este punto, eso sí, tener en cuenta que la capacidad final de la que dispondrá el usuario es sustancialmente menor, pues debemos detraer el espacio ocupado por el sistema operativo y sus componentes. Así, según los datos de la propia Amazon, las cantidades finales reales son, aproximadamente, 9,5 y 25 gigabytes respectivamente. La buena noticia, no obstante, es que en ambos casos se puede ampliar con una tarjeta de memoria de hasta un terabyte.

La pantalla de la Fire 7, de siete pulgadas, tampoco es para tirar cohetes, con una más que modesta resolución de 1.024 x 600 puntos. Para los amantes de la alta resolución esto la deja fuera de la lista de dispositivos para consumir contenidos. Sin embargo vuelvo a lo de antes hablamos de un dispositivo básico, que igual puedes emplear para leer un libro en la cama que para revisar las noticias mientras desayunas o para reproducir contenidos en SD mientras viajas en transporte público.

Una particularidad de la Fire 7 que ya conocen sus usuarios, al igual que los de los dispositivos Fire Stick, es que como sistema operativo no encontraremos Android, sino FireOS, el sistema operativo de Amazon con su propia tienda de aplicaciones (sí, exacto, las anunciadas por Microsoft para su tienda de apps para Windows 11). Y es que, como decía anteriormente, una de las razones de ser de la Fire 7 es atraer a más usuarios al ecosistema de dispositivos, apps y servicios de Amazon.

Otra peculiaridad, también conocida para los usuarios de dispositivos de Amazon pero que sorprende a quienes todavía no han probado ninguno, es que parte de ellos pueden ser comprados con o sin inserciones publicitarias. Con la primera opción el precio es más económico y el dispositivo, en este caso la Fire 7, mostrará publicidad cuando el dispositivo no esté en uso. Es decir, la publicidad no interrumpirá tus actividades con la tablet, pero se mostrará cuando la enciendas y cuando la recuperes del modo suspendido.

La Fire 7 llegará al mercado el próximo 29 de junio pero ya se encuentra en preventa en Amazon España. Estos son sus precios:

16 gigabytes con publicidad: 79,99 euros

16 gigabytes sin publicidad: 89,99 euros

32 gigabytes con publicidad: 89,99 euros

32 gigabytes sin publicidad: 104,99 euros