Si bien Microsoft ya anunció recientemente que realizaría un primer evento de presentación dentro del marco del Summer Game Fest, durante el próximo día 12 de junio, parece ser que la compañía tiene todavía más avances preparados para sorprender al público. Tanto es así, que acaba de anunciar y fechar el llamado «Xbox Games Showcase 2022 Extended».

Así pues, este evento complementario presentará aún más tráilers nuevos, así como una visión ampliada de los juegos que se muestran en el programa principal y sesiones de entrevistas con desarrolladores de los numerosos estudios de Xbox Games Studios, destacando la mención directa a Bethesda.

Tune in to the Xbox Games Showcase Extended for new trailers, deeper looks into the news from Xbox & Bethesda Games Showcase, and speak with some of your favorite game developers: https://t.co/2GwcPyWc23 pic.twitter.com/jVmcpvDXiu

