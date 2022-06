Novedades VOD 24/22: ‘Peaky Blinders’, llega el descanso de Tommy Shelby

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y no, no es una semana particularmente relajada como lo fue la pasada. No es ese el motivo de destacar Peaky Blinders por encima de otros lanzamientos de riguroso estreno. Sin embargo…

Netflix

Le está costando a Netflix subirse a la cabecera de la sección lo que no le había costado nunca y que lo vuelva a conseguir a base de Peaky Blinders no es buena señala, pero… Ojo, que no es lo único suyo que destacamos.

Peaky Blinders la lleva. Si señor. Considerada como una de las mejores series de la historia por algunos de los foros especializados más populares del mundo, Peaky Blinders se despide con su sexta temporada en Netflix, aunque no se trata de una serie original de Netflix, que se hizo con ella cuando daba sus últimos coletazos sacando la billetera. Sea como fuere, no tuvimos la oportunidad en su momento de traer a colación Peaky Blinders y aprovechamos la propia.

Si ya has visto e incluso sigues Peaky Blinders, no hace falta que te diga nada, porque ya estás viéndola. En caso contrario… Tienes a tiro, y nunca mejor dicho, un drama criminal de época con un excelso Cillian Murphy (28 días después, Origen, Dunkerque…) al frente, rodeado por un reparto de un nivel excepcional y rostros muy conocidos, que te mantendrá pegado a la pantalla sin piedad, a lo largo de sus seis temporadas, de seis capítulos cada una.

Por si acaso, el que va a continuación es el tráiler de la sexta temporada, sino un breve avance de la primera en el que se condensa toda la savia de Peaky Blinders.

El otro estreno destacado que recogemos está tan calentito, que hace apenas una semana que se estrenó en cines…. Y ya está en Netflix. Garra es la nueva película de Adam Sandler, en la que el veterano actor cómico sigue funcionando en clave de drama, en esta ocasión de trasfondo deportivo. Sin aspavientos, está gustando.

Más contenidos exclusivos:

Amy Schumer Presents: Parental Advisory . «Amy Schumer comparte escenario con sus humoristas favoritos en este especial sobre la familia: desde las presiones de ser padres hasta la alegría de volver a casarse.»

. «Amy Schumer comparte escenario con sus humoristas favoritos en este especial sobre la familia: desde las presiones de ser padres hasta la alegría de volver a casarse.» Bill Burr Presents: Friends Who Kill . «En una noche de monólogos sin filtro ni censura, Bill Burr reúne a varios de sus colegas más corrosivos para despotricar de todo: desde la COVID hasta Michael Jackson.»

. «En una noche de monólogos sin filtro ni censura, Bill Burr reúne a varios de sus colegas más corrosivos para despotricar de todo: desde la COVID hasta Michael Jackson.» Gladbeck: El drama de los rehenes . «En agosto de 1988, dos atracadores de bancos armados tomaron rehenes y desafiaron a la policía alemana durante 54 horas. El drama se saldó con un tiroteo y tres muertos.»

. «En agosto de 1988, dos atracadores de bancos armados tomaron rehenes y desafiaron a la policía alemana durante 54 horas. El drama se saldó con un tiroteo y tres muertos.» Intimidad (T1). «La carrera de una política en alza se ve amenazada cuando un vídeo sexual grabado sin su conocimiento se hace viral en las redes sociales.»

(T1). «La carrera de una política en alza se ve amenazada cuando un vídeo sexual grabado sin su conocimiento se hace viral en las redes sociales.» Mi diario de liberación (T1). «Cansados de la monotonía que conlleva ser un adulto, tres hermanos tratan de encontrar la forma de sentirse realizados y liberarse de sus ordinarias vidas.»

(T1). «Cansados de la monotonía que conlleva ser un adulto, tres hermanos tratan de encontrar la forma de sentirse realizados y liberarse de sus ordinarias vidas.» Rhythm + Flow: Francia (T1). «Niska, Shay y SCH componen el jurado de este concurso musical en el que raperos franceses componen, improvisan y compiten para ganar un jugoso premio de 100 000 euros.»

(T1). «Niska, Shay y SCH componen el jurado de este concurso musical en el que raperos franceses componen, improvisan y compiten para ganar un jugoso premio de 100 000 euros.» Sé dócil: Reza y obedece (T1). «Esta docuserie analiza el ascenso de Warren Jeffs dentro de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el proceso penal contra él.»

(T1). «Esta docuserie analiza el ascenso de Warren Jeffs dentro de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el proceso penal contra él.» Stand Out: An LGBTQ+ Celebration . «Leyendas y nuevos talentos cómicos del colectivo LGBTQ+ comparten el escenario durante una noche histórica llena de risas y alegría queer presentada por Billy Eichner.»

. «Leyendas y nuevos talentos cómicos del colectivo LGBTQ+ comparten el escenario durante una noche histórica llena de risas y alegría queer presentada por Billy Eichner.» That’s My Time with David Letterman (T1). «David Letterman invita a algunas de las estrellas del humor más prometedoras y rompedoras del momento para que hagan un monólogo y se sienten a charlar con él.»

(T1). «David Letterman invita a algunas de las estrellas del humor más prometedoras y rompedoras del momento para que hagan un monólogo y se sienten a charlar con él.» Tropa Acción (T2). «Con corazón, ingenio y superpoderes, los heroicos chicos de la Tropa Acción trabajan en equipo para enfrentarse a los malos… ¡y hasta consiguen sacarles el lado bueno!»

(T2). «Con corazón, ingenio y superpoderes, los heroicos chicos de la Tropa Acción trabajan en equipo para enfrentarse a los malos… ¡y hasta consiguen sacarles el lado bueno!» Un hijo tuyo (T1). «Tras inseminarse con el esperma de su exnovio en plena borrachera, una médica especialista en fertilidad trata de explicar su embarazo… y recuperar a su amor perdido.»

(T1). «Tras inseminarse con el esperma de su exnovio en plena borrachera, una médica especialista en fertilidad trata de explicar su embarazo… y recuperar a su amor perdido.» Los árboles de la paz . «Atrapadas y escondidas durante el genocidio de Ruanda, cuatro mujeres de orígenes diferentes forjan una hermandad irrompible. Inspirada en hechos reales.»

. «Atrapadas y escondidas durante el genocidio de Ruanda, cuatro mujeres de orígenes diferentes forjan una hermandad irrompible. Inspirada en hechos reales.» La primera muerte (T1). «Las cosas se complican cuando las adolescentes Juliette, una vampira, y Calliope, una cazavampiros, se enamoran… y las dos están listas para ejecutar su primera muerte.»

Entra en catálogo:

A Picture with Yuki

Barbie: It Takes Two

Ben y Jody

Criaturas de la noche

Desechos

El cordero

El ocaso de la Yakuza

Hikaru Utada Live Sessions from AIR Studios

Infiltrado en el KKKlan

La edad de oro del software español

La rusa

Leur souffle

Reverso

The Bling Lagosians

The Coming War on China

The Extraordinary Tale of the Times Table

The Invocation of Enver Simaku

The Spider’s Web: Britain’s Second Empire

The Waiter

Youtopia

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video sigue tirando de The Boys, cuya tercera temporada está que cruje, pero viene con un par de exclusividades más y mucho fondo de armario de todo tipo.

El primer lanzamiento de calado de la semana de Prime Video es Sin límites, una nueva miniserie histórica española que recoge una de las hazañas de los tiempos del Descubrimiento: el viaje que emprendieron el portugués Fernando de Magallanes y el español Juan Sebastián Elcano y que completó la primera vuelta al mundo. En el papel de ambos personajes están Álvaro Morte (La casa de papel, La rueda del tiempo) y Rodrigo Santoro (300, Love Actually), con la curiosidad añadida de tener a la dirección al británico Simon West (Con Air, Lara Croft: Tomb Raider).

Otra exclusiva de Prime Video que se presenta esta semana es Agentes 355, una película de intriga y acción encabezada por actrices tan conocidas como Jessica Chastain (Miss Sloane, Interstellar), Penélope Cruz (Piratas del Caribe: en mareas misteriosas, Volver), Diane Kruger (Troya, La búsqueda) o Lupita Nyong’o (Pantera Negra, Nosotros) y salpicada a modo de anécdota por rostros masculinos también famosos, que parece haber pinchado con la crítica.

Más contenidos exclusivos:

Fairfax (T2). «Fairfax es una irreverente comedia animada que narra las desventuras de unos chavales de trece años: Dale, Derica, Benny y Truman, cuatro amigos en una búsqueda permanente de la fama.»

Entra en catálogo:

Abducción

Absolución

Amor al primer mordisco

Astérix en América

Astérix y el golpe del menhir

Atrapada en las profundidades

Chicago PD (T7)

Crímenes oscuros

El discurso del rey

El loft

El pregón

Entre la razón y la locura

Eternal

Flores de otro mundo

Fuera de combate

Historias del Kronen

Intocable

Invitado de honor

J.T. Leroy: Engañando a Hollywood

Juegos prohibidos

Little Monsters

Masters del universo

Mifune: The Last Samurai

Notre Dame

Pandemic

París, bajos fondos

Pearl Jam – Live in Seattle

Profesor En Groenlandia

Promesa al amanecer

Prospect

Red Hot Chili Peppers – From The Basement

Ride

Skin

The Antithesis

The Jack in the Box

Todos queremos algo

Un verano en Ibiz

Va por nosotras

Volando juntos

Disney+

Disney+ está que lo peta, y es que con Obi-Wan Kenobi todavía en emisión llega lo nuevo del Universo Cinematográfico de Marvel…

Ms. Marvel es la serie que cuenta la historia de la superheroina musulmana más conocida del universo de Marvel, una que por edad y tono bien puede considerarse como un refrito de Spider-Man con el que rellenar el sociocultural que toque. Nada nuevo bajo el sol, por no decir lo contrario: cada vez huelen más a rancio los lanzamientos de Marvel en Disney+, y como muestra todo lo que han sacado. De mal en peor. Dicho lo cual, esta por lo menos empieza sin más apiraciones de las que puede cumplir, como sucedió con la decepcionante Caballero Luna.

Más contenidos exclusivos:

Más allá del infinito: El viaje de Buzz a Lightyear. «Explora cñómo Buzz Lightyear evoluciona de juguete a humano en Lightyear, una producción de Pixar.»

Entra en catálogo:

Belle

Black-ish (T8)

Ciencia para aficionados

Delicias del destino (T1)

El Galán

Expedientes X Rusos

Le Divorce

Motherland: Fort Salem (T1)

PJ Masks (T2)

Ravenous

The Kardashians: An ABC News Special

HBO Max

HBO Max también llega con contenidos novedosos encabezados por mujeres, incluyendo el documental The Janes y su nuevo serie original.

Protagonizada por Alicia Vikander (Tomb Raider: las aventuras de Lara Croft, Ex Machina) Irma Vep es el remake de la película francesa del mismo nombre estrenada a mediados de los noventa, y que el mismo Olivier Assayas, guionista y director, ha trasladado ahora a HBO Max con un éxito moderado, por lo que se ha visto.

Más contenidos exclusivos:

Roswell, Nuevo Mexico (T4). «Roswell, Nuevo Mexico se centra en el amor, una relación y una pequeña ciudad en la que viven… alienígenas. Romántica y emotiva, la serie es una historia sobre gente que se siente fuera de lugar en su propio mundo.»

(T4). «Roswell, Nuevo Mexico se centra en el amor, una relación y una pequeña ciudad en la que viven… alienígenas. Romántica y emotiva, la serie es una historia sobre gente que se siente fuera de lugar en su propio mundo.» The Janes. «En 1972 en Chicago, la policía arresta a siete mujeres que formaban parte de una red clandestina que, utilizando pseudónimos y pisos francos, ofrecía ayuda a las mujeres que buscaban abortar de manera segura, asequible e ilegal. Se hacían llamar “Jane”.»

Entra en catálogo:

Amigos de más

De boda en boda

El martillo de los dioses

Emoji: La película

Men in Black: International

Noche de juegos

Shameless (T11)

Si de verdad quieres…

Spider-Man: Lejos de casa

Wild Rose

Spider-Man

Spider-Man 2

La duda

El vicio del poder

Oblivion

Warcraft: El origen

Apple TV+

Terminando con Apple TV+, la plataforma estrena dos series: una nueva que se relega al ámbito de los más pequeños de la casa y la tercera temporada de una de las producciones originales más interesantes que han lanzado hasta el momento, aunque no sea de las más populares.

Contenidos exclusivos: