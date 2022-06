Según nos lo planteemos, podemos decir que esperábamos Minecraft 1.19 desde octubre del año pasado, cuando fue anunciado en la Minecraft Live 2021, o que la espera data de más lejos, de octubre de 2020, cuando Mojang anunció la gran actualización de las cuevas y las montañas, Minecraft 1.17 Caves & Cliffs Update. Y es que, como ya hemos comentado en alguna ocasión, el conjunto de novedades que debería haber llegado en dicha actualización, finalmente se ha repartido entre Minecraft 1.17, Minecraft 1.18 y Minecraft 1.19. Y, es más, todavía queda algo pendiente.

Mojang dio explicaciones en su momento sobre dicho retraso, y personalmente me parecieron adecuadas. Es cierto, eso sí, que muchos esperábamos que todo lo que quedó pendiente en la 1.17 apareciera en la 1.18, algo que finalmente tampoco ocurrió, y desde entonces hay un creciente espíritu crítico con la gestión de la compañía en estos últimos tiempos. Entiendo ese punto de vista, y comparto parte de los argumentos esgrimidos por sus defensores, pero aún así, creo que la gestión de Agnes Larsson a la cabeza del desarrollo tiene mucho más de positivo que de negativo, y creo que Minecraft 1.19 es un acierto.

Fue a mitades de abril del año pasado, pocos meses después del lanzamiento de Cyberpunk 2077 y cuando el escándalo de Activision Blizzard estaba a punto de estallar cuando Mojang, con Larsson a la cabeza, se disculpó por el retraso, pero también dejó claro que entre cumplir una fecha del calendario y velar por la salud y el bienestar de su equipo, se quedaba con lo segundo. Un planteamiento muy poco común en la industria del videojuego, en la que el crunching está a la orden del día, y que además de acertado me pareció ejemplar y muy, muy valiente.

Haber tenido que esperar a Minecraft 1.19 para poder enfrentarme al Warden no es algo que me haya hecho especial ilusión, claro, y menos teniendo en cuenta que la gran actualización anterior, Minecraft 1.16: The Nether Update fue, sencillamente, espectacular. Sin embargo, y como ya he comentado en ocasiones anteriores, no se me escapa el increíble desafío técnico que suponía añadir 64 nuevas capas de profundidad en la coordenada Y. Entiendo que se retrasara a la 1.18, y que Minecraft 1.19 haya sido la versión con el contenido esperado en ese nuevo subsuelo.

Hago esta introducción para dejar claro, porque creo que es lo honesto, que mi predisposición en lo referido a Minecraft 1.19 era positiva, y que ver lo que se ha ido sumando en cada una de las snapshots que he ido probando, me daba a entender que el resultado final no me decepcionaría. Y efectivamente, así ha sido. De momento solo he podido dedicarle unas pocas horas, pero que considero suficientes para confirmar que Minecraft 1.19 es una gran actualización, y que merece mucho la pena.

Busca y captura de las novedades de Minecraft 1.19

No voy a repetir aquí las novedades de Minecraft 1.19 para no aburrirte, pero si aún no las conoces puedes encontrarlas aquí, en su lugar doy por sentado que ya las conoces, así que iré hablando de ellas en el orden en el que las he ido encontrando. Ten en cuenta, eso sí, que hablo de una experiencia en un nuevo mapa y en juego solo, no en servidor con amigos.

Un jugador –> Crear Mundo nuevo –> Ajustes varios –> Jugar y ya está, ya estoy en un nuevo mapa, partiendo de cero, sin emplear plugins (ni siquiera uno de mapa, que para mi gusto son imprescindibles). Y esto en una partida en la que mi principal objetivo es explorar, pues me he propuesto encontrar todos los nuevos elementos de Minecraft 1.19. Así pues, primera decisión: al menos de primeras no me haré un refugio ni me ataré a una ubicación concreta. No al menos hasta encontrar un manglar.

Así pues, dicho y hecho: primeros minutos dedicados a obtener lo básico (madera, piedra, comida, lana y carbón), construir una barca con cofre (mi primer hito en la exploración de las novedades de Minecraft 1.19), buscar el mar y, con una improvisada banda sonora de José Luis Perales (y se marchó, y a su barco le llamó, Libertad…), me lancé cuan Doctor Livingston a la búsqueda del manglar. Ojalá haber tenido en casa un machete y un salacot para ambientarme más, pero bueno, habrá que esperar a la llegada del Metaverso para disfrutar de una experiencia así.

Por desgracia no pude descubrir gaviotas (Mojang, apunta, quiero gaviotas para una futura actualización), pero en lo referido a encontrar un manglar… pues tampoco. Algo no iba bien en mi plan. ¿Quizá mi velero llamado Libertad me había fallado? ¿Tal vez el problema estaba en mi capacidad de orientación sin mapa (puede que diera alguna que otra vuelta sin darme cuenta)? ¿Se me había olvidado actualizar a Minecraft 1.19? Algo no iba bien, empecé a impacientarme…

Mi suerte parecía cambiar cuando, a lo lejos, divisé una aldea. ¿Quizá era el momento de establecer un campamento? No, porque en realidad no era un poblado, sino una distribución terriblemente anómala de bloques de tierra, mi gozo en un pozo. ¿Había llegado el momento de invocar el superpoder de saltar del modo de supervivencia al modo creativo? ¿Escuchar diez veces en bucle «Un velero llamado Libertad» era un límite a no traspasar? ¿Minecraft 1.19 había podido conmigo desde el principio? Mi mano derecha experimentó un súbito temblor cuando me dispuse a pulsar, simultáneamente, las teclas F3 y F4 para tomar el camino fácil.

Pero no, no pude hacerlo. ¿Derrotado en poco más de media hora por Minecraft 1.19? Eso no podía ocurrir. Así, después de escuchar una arenga colosal en mi cabeza (sí, al mismo tiempo que Perales, fue un poco cacofónico), decidí que no, que no era el día de rendirse. Eso sí, opté por cambiar de estrategia o, para ser exactos, volver a mi estrategia clásica: establecer un refugio, convertirlo en una enorme base y, desde ahí, iniciar la exploración, señalizando siempre el camino recorrido para poder volver.

Esto me llevó un buen rato, pues para mi estilo de juego una base no está completa hasta que no tiene al menos dos plantas a lo alto, otras dos bajo tierra, un almacén con no menos de cien cofres para organizarlo todo bien, una torre bastante alta, un huerto y un embarcadero. Hecho esto, por fin llegó el momento de lanzarse a explorar, y a diferencia de la tentativa con la barca con cofre, en esta ocasión encontrar el manglar y las ranas no me llevó demasiado. Ahora sí que lo estaba haciendo bien. Minecraft 1.19 empezaba a ceder ante mí.

Una vez explorado el bioma, volví a mi base, pensando en el siguiente desafío, que no era otro que encontrar el mob más votado en la Minecraft Live 2021, el aliado. Una misión difícil, pues una vez encontrado, aún tendrás que enfrentarte a mobs hostiles para poder liberarlo. Decidí buscar un pillager outpost, que encontré tras unos diez minutos de exploración. Claro, una cosa es encontrarlo, y otra muy distinta es enfrentarte a las hordas de pillagers que intentarán acabar contigo al intentar acercarte.

Tres muertes más tarde, llegué a la conclusión de que igual había organizado mal las prioridades, así que desistí temporalmente de rescatar a los aliados y, en su lugar, me lancé a explorar las profundidades. Ya sabes que desde Minecraft 1.18 la coordenada Y desciende hasta la capa -64, y que con la llegada de Minecraft 1.19 han llegado las ciudades antiguas y el Warden, razón por la que había decidido dejar el subsuelo para el final. Sin embargo, una imperiosa necesidad de conseguir diamante para armarme y protegerme en condiciones me obligó a reorganizar mis planes.

Vuelta al refugio, equipo necesario para minar a lo grande (soy de hacer enormes galerías) y a buscar la preciada piedra preciosa. Descender hasta la capa -55 tiene su emoción, y más aún si quieres ir asegurando con escaleras y muros, para posteriormente poder subir y bajar con tranquilidad. Caídas, acuíferos, lava… te puedes encontrar de todo, y lo mismo cuando ya estás creando las galerías. Y todo con el temor y la emoción de encontrarte, por sorpresa y sin estar equipado, con el Warden de Minecraft 1.19.

Esto finalmente no ocurrió y, ya con los diamantes necesarios, volví a la superficie, me equipé como es debido, volví a recorrer el camino hacia los pillagers y, tras un enfrentamiento desigual, en el que arco y flechas fueron mis aliados en la distancia, y con espada de diamante para las distancias cortas, finalmente logré llegar hasta la jaula, liberar a los dos aliados que había en su interior e, inmediatamente, salir corriendo como alma que lleva el diablo. ¡Por fin tenía el nuevo mob de Minecraft 1.19!

Objetivo dos de tres cumplido, ya solo me quedaba explorar el subsuelo hasta encontrar el bioma Deep Dark y una de las ancient cities para completar el tour por lo más destacable de Minecraft 1.19. Así que dicho y hecho, volver al refugio, minar algunos diamantes más para reforzarme y lanzarme a las entrañas de la tierra. No con el fin de enfrentarme al Warden, claro, pues a estas alturas todavía no estoy ni medio listo para ello.

Así, consciente de mis limitaciones, como quien viaja hasta el Himalaya para quedarse en el campamento base del Everest, empiezo a convertir el subsuelo en un queso gruyere, con agujeros por todas partes. Y aún dedicado a ello en exclusiva, tardé algo más de una hora en encontrar una ancient city. No exagero cuando digo que noté cómo se me aceleraba el pulso, y casi cometo un error mortal cuando, a causa de la excitación, me entraron ganas de recorrer la ciudad corriendo. Solo una fracción de segundo me separó de invocar accidentalmente al Warden. En su lugar, y con mucho sigilo, di media vuelta y volví a mi base, muy orgulloso.

Minecraft 1.19: conclusiones

Tanto el anuncio como las snapshots de Minecraft 1.19 me han tenido, durante estos meses, esperando su llegada. Los manglares están bien y el aliado, cuando llegas a dominar sus mecánicas, puede ser muy práctico, pero lo que verdaderamente me tenía en ascuas, pese a haberlo probado en las snapshots, eran las ancient cities y el nuevo subsuelo. Y ahora, con la versión final ya probada, no me cabe la menor duda de que la espera ha merecido la pena.

Entiendo la complejidad a la que se ha enfrentado Mojang a la hora de reinventar por completo el subsuelo, y la dificultad añadida de hacer que las partidas creadas con versiones anteriores fueran compatibles con estas novedades, y por eso creo que los plazos en los que han llegado Minecraft 1.17, Minecraft 1.18 y Minecraft 1.19 son más que adecuados.

Ahora bien… ¿moveré mi partida principal a Minecraft 1.19 desde Minecraft 1.16? Esto ya no lo tengo tan claro. Por una parte sí que me apetece actualizar ese mapa al que tantas horas he dedicado, y sumarle todas las novedades de las últimas actualizaciones. Pero, por otra parte, pienso que las nuevas cuevas y las nuevas montañas merecen un nuevo comienzo. Sé que mi partida actual, al igual que las anteriores, siempre estarán ahí si quiero recuperarlas, pero quizá no sea lo que más me tienta ahora mismo.

Y esto, en mi opinión, es una señal clara de la enorme evolución que, en conjunto, han aportado 1.17, 1.18 y 1.19. Que un juego que te ofrece una experiencia continua a través de sus versiones, al tiempo aporte el conjunto suficiente de las mismas como para que te apetezca volver a empezar de cero, aún perdiendo todos los avances que has logrado a lo largo de varios años, es algo que me parece de lo más destacable.

Mojang no lo ha hecho todo bien y ya lo planteé hace algunos días: tras la publicación de Minecraft 1.19, debería levantar el pie del acelerador en lo referido a los anuncios de novedades y, en su lugar, ponerse al día con cambios que tiene pendientes desde hace más o menos tiempo, pues sus jugadores siguen esperándolos con los brazos abiertos. Pero lo que ya pensaba y con la toma de contacto he terminado de confirmar es que Minecraft 1.19 es una excelente actualización, que sin duda pienso disfrutar en profundidad.

