Jurassic World: Dominion, Lightyear o Todo a la vez en todas partes son algunos de los estrenos de cine más esperados para este mes de junio que acaba de comenzar, que no los únicos, pero como no se puede tener todo en esta vida, porque es imposible y porque, de serlo, no merece la pena, he aquí nuestra sección mensual con una selección con los lanzamientos más interesantes en salas.

Que sí, que Jurassic World: Dominion se muy probablemente el mismo pestiño que fueron las anteriores, con la excepción de la memorable entrega original, pero si hay una película que está llamada a resonar en las carteleras de junio, es esta. Dicho lo cual, si no eres mucho de cines, pero sí de sofá y tele… Novedades VOD es lo que buscas y esa sale publicada cada semana.

Ahora vamos a lo que vamos y, a diferencia de los últimos meses, Jurassic World: Dominion no se podrá ver hasta la semana que viene. Mientras tanto, hay un par de estrenos que te pueden interesar, por no mencionar que varios de los del mes pasado siguen disponibles. Sin ir más lejos, Top Gun: Maverick, que salió la semana pasada y por lo que se ve, lo está petando.

Estrenos de cine del 3 de junio

Todo a la vez en todas partes

A partir de mañana mismo ya se puede ver cines Todo a la vez en todas partes, una de las sorpresas de la temporada de la que se ha llegado a decir que Doctor Strange en el multiverso de la locura le ha copiado el concepto (aunque también se podría decir al revés). Se trata de la nueva película de Dan Kwan y Daniel Scheinert (Swiss Army Man), al frente de la cual está Michelle Yeoh (Tigre y dragón, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), acompañada entre otros rostros conocidos por el de Jamie Lee Curtis (Halloween, Mentiras arriesgadas). ¿Que de qué va? Apáñate con el tráiler.

Garra

Otro estreno llamativo para esta primera semana de junio es el de Garra, una nueva película de Adam Sandler en el que el veterano actor cómico, seguirá haciendo drama, habida cuenta de lo bien que le ha ido en las últimas incursiones en el género, véase Diamantes en bruto como ejemplo: se la quedó Netflix… y lo mismo va a pasar con esta historia en la que una cazatalentos de jugadores de basket en horas bajas se enfrenta a un nuevo desafío. Antes, eso sí, pasa por cines.

Estrenos de cine del 9 de junio

Jurassic World: Dominion

Ya en la segunda semana de junio, Jurassic World: Dominion es el lanzamiento más esperado y plausible taquillazo del mes, con el permiso de una que veremos más adelante. ¿La fórmula? La misma de siempre: muchos dinosaurios, mucha acción, efectos -esperemos- de primera y un montón de caras conocidas de todas las franquicias: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum… Ni siquiera hace falta poner referencias, porque son todo estrellas de Hollywood.

Mr. Wain

¿No te gusta el boato de Jurassic World: Dominion? NO hay problema. Tal vez prefieras la flema británica de Mr. Wain, personaje a quien da vida el incombustible Benedict Cumberbatch (Doctor Strange, Sherlock), bien acompañado para la ocasión por Claire Foy (The Crown) o Taika Waititi (Jojo Rabbit). Un personaje el de Mr. Wain, por cierto, que recrear la vida artista, inventor y empresario del siglo XIX, en este largometraje biográfico que no está recogiendo críticas del todo favorables, tras su paso por los cines de Reino Unido. Recaerá en Amazon Prime Video después de su estreno.

Tenor

Cambiamos de tercio con la propuesta de Tenor, un melodrama francés con toques de comedia romántica y trasfondo operístico en el que «Antoine, un joven aspirante a rapero de los suburbios de París, conoce a la Sra. Loiseau, una eminente profesora de la Ópera de París»… que queda prendada con el talento natural del susodicho. Pero, claro, hay que domar a la fiera para que se adapte a las exquisiteces del nuevo ambiente… ¿o hay que acostumbrarse a él?

Estrenos de cine del 17 de junio

Lightyear

Decía que Jurassic World: Dominion aspira a ser el taquillazo de junio con el permiso de, y ese de no es otro que Lightyear, el mítico Buzz Lightyear, cuyos orígenes lleva ahora Pixar a la gran pantalla en esta comedia de aventuras y fantasía que no solo cuenta con el aliciente de rescatar al más clásico personaje de Toy Story: es también la primera película de Pixar en bastante tiempo en estrenarse en cines y no directamente en Disney+, como sucedió con Luca o Red.

El insoportable peso de un talento descomunal

El insoportable peso de un talento descomunal es el título de la nueva película de Nicolas Cage, una «loca comedia de acción» en la que el veterano actor estadounidense ¡se interpreta a sí mismo! ¿Y qué puede salir de semejante invento? Pues, parece, algo bastante divertido, a juzgar por las primeras críticas que van llegando del preestreno de la película. Cage, además, no pilota solo: le acompaña el chileno más internacional de los últimos años, Pedro Pascal (The Mandalorian, Narcos, Juego de tronos).

Rendir los machos

Rendir los machos es la única película española que recogemos para este junio, aunque son unas cuantas más las que se podrán ver en cines. ¿El problema? Todo pinta a resabiado para con el espectador que… sí, lo mismo que casi todo lo que sale, pero peor. Así que, puestos a destacar algo de por aquí con poca más información que una sinopsis y un tráiler, ver a dos jubilados jugando al pegabolas (o como se diga) en la playa, casi parece más atractivo. Si las dos horas de película son como el tráiler, que cuenten conmigo.

Estrenos de cine del 24 de junio

Elvis

La última semana de junio la despide otro biopic, aunque con menos fortuna de acuerdo a los que se puede leer por ahí de la crítica especializada que ya la ha visto. Y eso que hablamos de Elvis, el rey del rock and roll y uno de los iconos culturales más potentes que ha exportado, pero sobre todo cultivado para sí, Estados Unidos. Se trata además de una peli bien acolchada, con Baz Luhrmann (El gran Gatsby, Moulin Rouge) a la dirección, con Austin Butler en el papel protagonista, Tom Hanks de comparsa con poso sabio…

Black Phone

¿Un poquito de terror para bajar los calores? Ese es el propósito de Black Phone, una cinta de Scott Derrickson, director de la primera de Doctor Strange, que vuelve a su género de preferencia (El exorcismo de Emily Rose, Líbranos del mal son otros dos títulos conocidos suyos). Esta vez, sin embargo, el rollito paranormal queda atrás en favor de una de crímenes más mundanos, de la que se está destacando por encima del resto el buen hacer de Ethan Hawke (Gattaca, Caballer Luna), quien, de hecho, ya ha colaborado con anterioridad con Derrickson.

Un lío inesperado

Son muchas las películas francesas que se estrenan cada mes en toda Europa y Un lío inesperado no creo que sea especialmente recordada, pero si estás un poco harto del típico drama o comedia, que también, esta tiene su puntito. Al menos por lo que transmite el tráiler: ¿un matrimonio bien avenido que se pone los cuernos? C’est la vie!, que diría Emmanuel Macron. O no (lo más seguro es que no).

La ley de Teherán

Y terminamos con La ley de Teherán, un drama iraní que toca de cerca una de las más tristes realidades del país, pero sin cámaras estáticas. Ya en serio: esta es una peli de intriga y acción que bien podría haber sido estadounidense, de estar protagonizada por Jack Bauer (no, Kiefer Sutherland, no: Jack Bauer). Pero… ¿Había dicho en serio? Pues, en serio,échale un vistazo al tráiler y ten en cuenta, si es que te aporta algo, que a la crítica le está gustando mucho.