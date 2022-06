4 aplicaciones para gestionar permisos en Android

Los permisos en Android son un asunto que desde hace años se maneja con cierta contradicción. Por un lado tenemos un sistema operativo que intenta ofrecer más control al usuario, cosa que se nota en las características tangibles que Google ha incorporado con el paso de los años, pero por otro nos encontramos con las implementaciones suministradas por los fabricantes, las cuales muchas veces introducen una gran cantidad de cambios y encima son en la aplastante mayoría de las ocasiones privativas, por lo que al final ofrecen poca transparencia de lo que hacen.

Lo contradictorio de la situación de Android en torno a su transparencia queda evidencia con hechos como que en 2019 se descubrieron más de mil aplicaciones que recopilaban datos incluso negando los permisos. Aunque no lo parezca, la realidad es que ese tipo de cosas no gustan en Google, que con las sucesivas versiones del sistema ha ido introduciendo controles más pormenorizados con el propósito de dar más poder al usuario. Por otro lado y a pesar de las concesiones a los usuarios, la compañía del buscador siempre tendrá a su disposición vías para seguir recopilando datos.

Viendo que las limitaciones implementadas por Google a partir de Andorid 6 no siempre han surtido efecto, podría ser una buena idea reforzar la gestión de los permisos con alguna aplicación dedicada, así que vamos a mencionar cuatro aplicaciones para gestionar los permisos en Android.

Privacy Dashboard

Privacy Dashboard es similar a algunas de las mejoras introducidas en Android 12 (como ya hemos dicho, Google intenta dar más poder a los usuarios, aunque bajo sus propias condiciones). Básicamente, lo que se encarga de hacer es intentar llevar dichas mejoras a dispositivos que no recibirán la mencionada versión del sistema operativo (siempre queda la opción de meter una ROM en caso de hallar una compatible, pero aquí hace falta tener conocimientos o recurrir a un técnico que sepa).

Lo que realiza es monitorizar todos los permisos concedidos y usados por las aplicaciones instaladas en una instancia de Android. En caso de que alguna pida permisos para acceder a partes sensibles como la cámara, el micrófono o la ubicación, Privacy Dashboard se encargará de mostrar un indicador en la esquina superior derecha. Si el usuario lo desea, puede conceder a la propia Privacy Dashboard permisos sobre su ubicación.

Es una aplicación gratuita, pero a su favor tiene el hecho de que su código fuente está publicado bajo la licencia GPLv3, por lo que ofrece bastante transparencia en ese frente y se la puede considerar como software libre de línea dura. En caso de estar satisfecho con la aplicación, nunca viene mal aportar una donación a su desarrollador.

GlassWire

GlassWire no es en sí mismo un gestor de permisos, sino que más bien se la puede considerar como un monitor de privacidad. Se encarga de monitorizar las aplicaciones que hacen uso del plan de datos móvil para acceder a Internet y así evitar que el proveedor se cobre de más. También notifica en caso de detectar alguna que esté teniendo actividad con la red, intenta asegurarse de que las aplicaciones no estén violando la privacidad y contribuye a mejorar la autonomía del dispositivo.

Eso sí, a pesar de no estar específicamente hecha para controlar los permisos en Android, eso no quiere decir que GlassWire no tenga capacidades defensivas, ya que es capaz de bloquear ciertas aplicaciones para que no conecten a Internet hasta que sean enrutadas a través de su propio firewall, abriendo así la puerta a verificar posibles actividades sospechosas.

GlassWire dice que no rastrea, pero esto queda en manos del usuario creérselo o no debido a que la aplicación es privativa. En un principio es gratuita con funciones limitadas, así que para acceder a todo lo que ofrece hay que pagar 0,99 euros.

Bouncer

Es una de las aplicaciones más populares dentro de su segmento. Lo que hace ya lo hemos adelantado más que de sobra, y es gestionar los permisos dentro de un sistema Android.

Una de las características más destacadas es que permite conceder permisos temporales a las aplicaciones, algo que puede venir muy bien para esos momentos en los que, por circunstancias excepcionales, hay que conceder un permiso para realizar algo muy específico. De esta manera el usuario no tiene por qué, al menos en teoría, preocuparse de recordar si ha revocado o no el permiso, y es que esto no solo sirve para poner límites a los servicios y las aplicaciones, sino que también puede contribuir a reducir la superficie de ataque de los actores maliciosos.

Bouncer pone a disposición tres opciones para la concesión de permisos: mantener, eliminar y programar. Mantener deja los permisos concedidos de forma permanente, eliminar revoca un permisos concedido, mientras que programa hace que un permiso sea concedido solo por un tiempo limitado.

Otra característica interesante es que Bouncer revoca un permiso en cuanto se cierra la aplicación a la que se le ha concedido. Dicho con otras palabras, si se le ha concedido acceso a la cámara a Instragram, se encarga de revocarlo en cuanto la aplicación de Instagram sea cerrada. De esta manera se fortalece la perspectiva de conceder permisos solo en los instantes necesarios y no de forma permanente o indiscriminada.

App Permission Manager

App Permission Manager es otro producto dedicado a permitir que el usuario sea capaz de gestionar los permisos concedidos en su dispositivo Android. Frente a otras opciones mencionadas en esta entrada, su curva de aprendizaje es un poco más pronunciada, así que puede ser un poco difícil de usar para aquellos que no tengan ciertos conocimientos técnicos.

La aplicación se encarga de mostrar al usuario qué permisos concedidos son probablemente un riesgo para sus datos y cuáles no. Además, se encarga de categorizar las aplicaciones instaladas en cuatro niveles de riesgo: alto, medio, bajo y ninguno.

A estas alturas no hace falta ser un iluminado para imaginarse que el riesgo alto significa que una aplicación tiene acceso a información sensible como los contactos, el riesgo medio a partes no tan accesible como la cámara y las funciones de llamada, mientras que en el riesgo bajo se supone que todo está aparentemente bajo control.

La propia gestión de los permisos en Android

Y por último, nunca viene mal recordar que Android 12 incluyó en sus opciones la posibilidad de manejar permisos concedidos a las aplicaciones. Para ello hay que dirigirse a Ajustes > Privacidad > Panel de privacidad.

Desde ahí el usuario puede ver los permisos concedidos y/o utilizados en las últimas 24 horas. Para mostrar todos los permisos hay que dirigirse al menú (los tres puntos verticales ubicados en la superior derecha de la pantalla) y pulsar sobre “Mostrar sistema”.

El panel de privacidad no tiene ningún misterio y es fácil de utilizar, así que esperemos que Google cumpla con la próxima versión mayor del sistema y lo mejore para así dar más poder a los usuarios, aunque eso no quita otros problemas como la falta de transparencia de la mayoría de implementaciones suministradas por los fabricantes de dispositivos.

Sustituir el sistema de fábrica por una ROM, una posible vía para poder mejorar la gestión de los permisos en Android

Aquí volvemos a algo que dijimos al principio: la falta de transparencia de las implementaciones de Android procedentes de los fabricantes de dispositivos debido a que son privativas. Android está publicado principalmente bajo la licencia Apache 2, la cual permite cerrar el código en todo software derivado.

A la falta de transparencia se suma la acusada obsolescencia programada de los dispositivos móviles, que muy raras veces superan los tres años de soporte oficial en el mejor de los casos. Estos dos factores refuerzan mucho la idea de instalar una ROM personalizada, más si esta está publicada como código abierto.

El usuario puede ganar mucho con una ROM personalizada de Android gracias a que se descuelga de la política de obsolescencia programada del fabricante, sigue recibiendo soporte, actualizaciones de seguridad y puede ganar mucha transparencia gracias al código abierto, si bien sería prudente recordar que eso no obra milagros.

Aprovechamos para recordar que Google está implementando medidas que están dando cada vez más control a los usuarios sobre los permisos concedidos, y esas medidas están presentes en Android Open Source Project (AOSP), por lo que su llegada a las ROM personalizadas, al menos sobre el papel, debería de ser fácil. Esto podría minimizar la necesidad de utilizar una aplicación adicional para la gestión de los permisos, aunque nunca viene mal instalar una si uno no se fía.

Conclusión

La gestión de los permisos en Android es un asunto que se suele tomar demasiado a la ligera y que está desatendido por la mayoría de los usuarios. El sistema implementado por Google es sencillo y moderno, es menos áspero que los de Windows y Linux, pero desgraciadamente es probable que la mayoría, que no tiene conocimientos de computación, no sea consciente de lo que hace cuando concede permisos a las aplicaciones.

Llegados a este punto, es evidente que hay dos cosas pendientes: la mejora de la gestión de los permisos en Android por parte de Google y el formar a los usuarios para que sean más conscientes de lo que hacen. Además de eso, y mientras que el gigante del buscador va mejorando su marco para la gestión de los permisos, podría ser conveniente usar alguna aplicación complementaria que ofrezca una configuración o al menos una visualización más pormenorizada.