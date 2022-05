Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y hay un poco de todo, aunque quizás en el poco, hablando de lanzamientos de estreno, esté la clave. Pero más vale poco bueno que mucho malo, pese a que… En fin, que abrimos la tanda con Obi-Wan Kenobi, la flamante serie de…

Disney+

Disney+ se presenta esta semana con un escueto batiburrillo de contenidos en el que destacan cosas como la franquicia de los simios, aunque originales solo hay uno y es Obi-Wan Kenobi, así que vamos a ello.

Obi-Wan Kenobi es la nueva serie original de Disney+ y la tercera basada en el universo de Star Wars que se estrena en la plataforma, contando solo las de «acción real». Y si la primera fue la merecidamente exitosa The Mandalorian y la segunda la olvidable El libro de Boba Fett, con Obi-Wan Kenobi vuelven a tirar de nostalgia a base de bien. Literalmente. O sea, no medio repiten la fórmula de la primera con un personaje de segunda, sino que recuperan a, después de Luke Skywalker, el caballero Jedi más famoso de las películas. En concreto, de la segunda trilogía.

Ewan McGregor vuelve a vestirse de Obi-Wan Kenobi y aunque no fue el primero que lo hizo, sí es quien más huella ha dejado. Además, se mantiene en perfectas condiciones para retomar el papel que interpretase hacer más de dos décadas… y no estará solo en la aventura, que de hecho sigue un tramo de la niñez del mencionado Luke Skywalker, pero especialmente de Leia Organa… O eso deja entrever un inicio que se sitúa diez años después de los acontecimientos acaecidos en La venganza de los Sith. En el reparto aparece también el nombre de Hayden Christensen, así que…

En resumen, si eres fan de Star Wars no te puedes perder Obi-Wan Kenobi y si no lo eres, pero tampoco te desagrada este universo de fantasía y te lo pasaste bien con The Mandalorian, y además estás suscrito a Disney+, Obi-Wan Kenobi tiene toda la pinta de cumplir con las expectativas de la gran mayoría, al menos, en lo que a pátina de superproducción se refiere. Se nota desde el segundo uno. A ello le sumas el carisma y buen hacer de Ewan McGregor y ya tienes tu sesión de pelomitas para los próximos viernes.

Entra en catálogo:

Alimentando al mundo

Batalla por el planeta de los simios

Doctora Juguetes (T4)

El planeta de los simios

Huida del planeta de los simios

JFK: siete días que forjaron a un presidente

La rebelión de los simios

Marvel Studios: Reunidos – Así se hizo Caballero Luna

Mayans M.C. (T1-T3)

Néboa (T1)

Papás por encargo

Qualified

Regreso al planeta de los simios

Uno para todas (Serie completa)

Wu-Tang: An American Saga (T1)

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video también está de estreno, además de recuperar esa ristra de pelis, incluyendo varios clásicos interesantes y alguna que otra serie con las que rellenaba catálogo de manera habitual.

Lo más destacado de Prime Video esta semana es Veneciafrenia, un lanzamiento en exclusiva, que no original de Amazon, que viene calentito tras su reciente estreno en cines. Par más datos, Veneciafrenia es la última película de Álex de la Iglesia, un slasher ambientado en Venecia que tendría que haberse estrenado mucho antes, peo que debido a la pandemia se retrasó hasta el pasado abril, que es cuando por fin se pudo ver en cines… y ahora recala en Amazon Prime Video.

Más contenidos exclusivos:

El asesinato no resuelto de Beverly Lynn Smith (T1). «El misterio de un caso que lleva más de cuarenta años sin resolverse. Una amistad nacida de la pasión por la pesca que se vuelve siniestra. Una táctica policial vil.»

(T1). «El misterio de un caso que lleva más de cuarenta años sin resolverse. Una amistad nacida de la pasión por la pesca que se vuelve siniestra. Una táctica policial vil.» ¡Emergencia! «Listos para una noche de fiesta legendaria, tres estudiantes universitarios tienen que sopesar los pros y los contras de llamar a la policía cuando se enfrentan a una situación inesperada.»

Entra en catálogo:

40 Years of Metallica, Night 1

After the Dark

Alas de acero

Amor a la siciliana

Bailo por dentro

Black Cover (T1)

Caido del cielo

Caso Murer: El carnicero de Vilnius

Cold War

Día de fiesta

Distrito 14: Historia de un Grupo de Rock

Dominio inminente

El carnaval de las almas

El duelo

El novato

El salto (T1)

En busca del fuego

Fairy Tail (T1)

(T1) Fortuna

Hit (T2)

Juego de ladrones

Kill Chain

La chica del tren

La hija de Dios

La ley del cartel

La nueva vida de Britt-Marie

La princesa y el pirata

Las horas del verano

Las vacaciones del señor Hulot

Lock & Stock

Los camioneros (T1)

Madres del Tercer Reich

Mr. Jones

Parkland

Pasión mortal

Playtime

Reeker

Revolver

Saw V

Serial Thriller: Angel of Decay

Serial Thriller: Head Hunter

Serial Thriller: The Chameleon

Templario

Teresa Venerdì

Tres veranos

Vacaciones mortales

Vlad el Empalador

Vulnerables

Netflix

¿Qué hay en Netflix, te preguntas? Menos de lo habitual, te respondo. Pero no pasa nada: siempre sobran cosas en Netflix. Mejor así. Y conste que pese a destacamos solo un lanzamiento, puede haber algún otro que te interese: Ghost in the Shell: SAC_2045, aunque se queda en regular; la nueva serie de anime HAMAN KING, aunque es un poco más infantil de lo deseable; el último monólogo exclusivo de Ricky Gervais, del que ya se anda quejando parte de la comunidad trans…

Ahora bien, que Netflix solo tiene ojos para sus éxitos es un hecho incontestable, como lo es que Stranger Things es uno de sus mayores éxitos hasta la fecha, por mucho que debiera haberse quedado en una temporada. Claro que ya puesto en estirar el chicle, mejor hacerlo con cuidado y así llegamos hasta el lanzamiento de la primera parte de la cuarta y última temporada de la serie fantástica con aroma ochentero que tanto gusta.

Más contenidos exclusivos:

Comida para Phil (T4). «Phil Rosenthal («Todo el mundo quiere a Raymond») visita diversos países sumergiéndose en la gastronomía y la cultura de lugares como Bangkok, Lisboa o Ciudad de México.»

(T4). «Phil Rosenthal («Todo el mundo quiere a Raymond») visita diversos países sumergiéndose en la gastronomía y la cultura de lugares como Bangkok, Lisboa o Ciudad de México.» Ghost in the Shell: SAC_2045 (T2). «En 2045, la mercenaria cibernética Motoko Kusanagi regresa a la Sección 9 para enfrentarse a una nueva y peligrosa amenaza: los poshumanos.»

(T2). «En 2045, la mercenaria cibernética Motoko Kusanagi regresa a la Sección 9 para enfrentarse a una nueva y peligrosa amenaza: los poshumanos.» Mañana (T1). «Un joven, mitad humano y mitad espíritu tras sufrir un accidente, es contratado por una empresa de criaturas del inframundo para llevar a cabo misiones especiales.»

(T1). «Un joven, mitad humano y mitad espíritu tras sufrir un accidente, es contratado por una empresa de criaturas del inframundo para llevar a cabo misiones especiales.» My Little Pony: Deja tu marca (T1). «Equestria y la magia de los ponis vuelven otra vez. Con Zipp, Sunny, Izzy, Pipp y Hitch, ¡las aventuras están garantizadas!»

(T1). «Equestria y la magia de los ponis vuelven otra vez. Con Zipp, Sunny, Izzy, Pipp y Hitch, ¡las aventuras están garantizadas!» Que tengas buen viaje . «Un excapitán del ejército parte hacia Dalyan para impedir que el antiguo amor de un amigo se case con otro, pero el dolor y el recuerdo de una tragedia empañan el viaje.»

. «Un excapitán del ejército parte hacia Dalyan para impedir que el antiguo amor de un amigo se case con otro, pero el dolor y el recuerdo de una tragedia empañan el viaje.» SHAMAN KING (T1). «El médium Yoh Asakura participa en un torneo que se celebra cada 500 años. Allí debe enfrentarse a varios rivales para convertirse en el todopoderoso rey de los chamanes.»

(T1). «El médium Yoh Asakura participa en un torneo que se celebra cada 500 años. Allí debe enfrentarse a varios rivales para convertirse en el todopoderoso rey de los chamanes.» Ricky Gervais: SuperNature . «En su segundo especial para Netflix, Ricky Gervais da su visión sobre las reglas de la comedia, los mimos a los gatos, y la supermadre naturaleza.»

. «En su segundo especial para Netflix, Ricky Gervais da su visión sobre las reglas de la comedia, los mimos a los gatos, y la supermadre naturaleza.» Un mar de amor (T1). «Los amiguitos marinos Bruda, Bobbi, Wayu y Puri se embarcan en pequeñas aventuras en el océano, donde la vida cotidiana está salpicada de momentos mágicos.»

(T1). «Los amiguitos marinos Bruda, Bobbi, Wayu y Puri se embarcan en pequeñas aventuras en el océano, donde la vida cotidiana está salpicada de momentos mágicos.» Nuestro horizonte azul (T1). «Las cosas del corazón son agridulces y la vida una montaña rusa de emociones en estas historias de gente que vive y trabaja en la ajetreada isla de Jeju.»

Entra en catálogo:

Desert Coffee

In from the Cold? A Portrait of Richard Burton

Kedibone

La galería de los corazones rotos

Las huellas del samurái

Lejos del fuego

Living Without Water

Lo perdido

Make Me a Match

Man for a Day

Manolo Sanlucar, The legacy

Menese

Swooni

Uno más de la familia

HBO Max

Sí, también HBO Max tiene un lanzamiento destacado del que presumir, aunque se haya demorado mucho más de lo deseable en estrenarlo a este lado del charco.

Y es que Matrix Resurrections, la cuarta entrega del clásico de culto del cambio de siglo, llegó a los cines y a HBO Max al mismo tiempo, solo que no en todas partes. Mientras que en Estados Unidos la tuvieron a tiro desde el principio, aquí ha tardado… El domingo pasado llegó a la plataforma, no digo más. Como tampoco voy a decir más del infecto bodrio que se marcó Lana Wachowski en solitario, porque como empiece no termino. Pero es que la oportunidad la pinta calva: si Obi-Wan Kenobi es un ejercicio de nostalgia bien hecho, Matrix Resurrections es un petardo indigno de lo que fue no ya la primera película, sino la trilogía original, que nunca deberían haber intentado «resucitar».

Más contenidos exclusivos:

El Sueño Americano de George Carlin (T1). «La vida y obra de la leyenda de la comedia George Carlin, apodado “el decano de los cómicos de la contracultura”. El documental analiza al camaleónico artista, recordado como uno de los cómicos más influyentes de todos los tiempos.»

(T1). «La vida y obra de la leyenda de la comedia George Carlin, apodado “el decano de los cómicos de la contracultura”. El documental analiza al camaleónico artista, recordado como uno de los cómicos más influyentes de todos los tiempos.» Gianluca Vacchi – Mucho más . «Gianluca Vacchi es influencer, empresario y DJ internacional, pero el éxito de uno de los italianos más famosos del mundo, así como su vida personal, es un misterio.»

. «Gianluca Vacchi es influencer, empresario y DJ internacional, pero el éxito de uno de los italianos más famosos del mundo, así como su vida personal, es un misterio.» Navalny. «El director Daniel Roher explora la vida y el trabajo del líder de la oposición rusa Alexei Navalny, quien, tras años de campaña contra la corrupción, se ha granjeado poderosos enemigos, incluido el presidente Vladimir Putin.»

Entra en catálogo:

El jardín de los sueños (T1)

El último cazador de brujas

En fuera de juego

Huérfanos de Brooklyn

John Q

La familia Addams

Las aventuras del pequeño fantasma

Scooby-Doo: la película

Apple TV+

Por último, Apple TV+, que además de una nueva temporada de una de sus series para los más pequeños y un concurso que se agencia a golpe de talonario para rellenar su catálogo de insustancialidad, estrena un documental de lo más vistoso.

Planeta prehistórico es una serie documental de esos bichos que vivieron hace millones de años, pero que se han convertido en un fenómeno de unas décadas a esta parte: los dinosaurios. ¿Qué tiene de especial? Muchas cosas: dirige el responsable de Animatrix (hablando de Matrix), produce Jon Favreau, narra David Attenborough, pone la música Hans Zimmer… pero lo principal, si es que todos esos nombre no te sugieren nada, es que se se han dejado los dólares en efectos digitales para dar vida a toda clase de ‘lagartos terribles’ como no se veía desde hace mucho. De verdad que tiene una pinta alucinante.

