Acumulación de stock, ¿bajadas de precios?

¿Recuerdas cuando, hace ya unos meses, empezamos a señalar que el último trimestre de este año podía ser un gran momento para actualizar tu PC o montar uno nuevo? Pues cada vez hay más señales de que no nos equivocábamos, si bien aún no disponíamos, claro, de toda la información que tenemos ahora. Y es que a los puntos que hemos ido recopilando a lo largo de este año, se suma uno nuevo que no es especialmente positivo para fabricantes y distribuidores, pero sí que lo puede ser para los usuarios.

Dos factores clave para la bajada de precios de los componentes son el criptoinvierno, que prácticamente ha acabado con la demanda de tarjetas gráficas para la puesta en marcha de infraestructuras de minería de Bitcoin y otras criptodivisas, y la inminente llegada de las nuevas generaciones de tarjetas gráficas de AMD y de NVIDIA, así como de procesadores de AMD y de Intel, que además avanzan en lo referido a la adopción de DDR5 (principalmente AMD, pues solo permitirá este tipo de memoria con los Ryzen 7000, aunque Intel también le dará prioridad). Así, en los próximos meses podemos esperar una bajada de precios en gráficas de la generación actual y las anteriores, en procesadores y en memorias DDR4, si bien la DDR5 también está bajando debido a su popularización.

Con lo que no podíamos contar a principios de año, cuando la palabra escasez golpeaba a diario el mercado de la tecnología, era con que unos meses después ésta estaría solucionándose y, al tiempo, la demanda podría disminuir. ¿La consecuencia? Que hemos pasado de una situación en la que los distribuidores apenas tenían stock y los almacenes estaban prácticamente vacíos, a otra en la que el inventario de los mismos no deja de crecer, al punto que la disminución del ritmo de producción ya es una realidad sobre la mesa de bastantes fabricantes.

Ajustar el ritmo de producción a la demanda es un movimiento lógico, claro, pero no soluciona el problema del stock acumulado, un inmovilizado que supone costes para todas las partes implicadas, y que ya no solo afecta al mercado de componentes, también se ha extendido al de ordenadores ya ensamblados, especialmente portátiles. Y es que a sus ensambladores también se les empieza a acumular la materia prima (en este caso los componentes y los dispositivos ya ensamblados) en sus almacenes.

PC inventories explode, media report.

Acer NT$63.44 billion

Asustek NT$206.19 billion

MSI NT$38.45 bln

Compal NT$148.46 bln

Inventec NT$76.05 bln

Quanta NT$254.33 bln

Wistron NT$186.74 bln

Total NT$973.66 billion (US$32.30 billion)

Chart: Company – Q2 Inventory – YoY % rise pic.twitter.com/z7f1EEj891 — Dan Nystedt (@dnystedt) August 23, 2022



China Times se hace eco hoy de la situación de varios grandes fabricantes, afirmando que tras dos trimestres (el primero y el segundo de este año) de producción a todo ritmo, empiezan a encontrarse frente a la necesidad de dar salida al stock acumulado, algo que es problemático en cualquier sector, pero más aún en el tecnológico, en el que los productos punteros en un momento quedan relegados a la segunda división en el plazo de un año o incluso menos. Y lo mismo estaría ocurriendo con los fabricantes de componentes, quienes se ven afectados tanto por el cambio en los ritmos de producción de los fabricantes como por la demanda de los usuarios finales.

Y todo esto nos lleva a una conclusión cada día más probable: se avecina una bajada de precios de componentes y sistemas que, además, se verá empujada por la llegada de las nuevas generaciones anteriormente mencionadas. No afectará en el mismo grado a unos tipos de componentes (y por ende de productos finales) que a otros. Las tarjetas gráficas y los procesadores de nueva generación se mantendrán en sus precios recomendados o incluso por encima, en función de la demanda con respecto al volumen inicial de oferta, pero en todo lo demás, sí que podemos esperar buenas noticias en la forma de precios impensables hace tan solo unos meses.

No es necesario esperar unos meses para hacerse con un PC rápido, polivalente y económico, hace solo unos días te contábamos cómo hacerte con un PC para gaming por tan solo 721 euros. Pero seguramente, en un par de meses, podamos platearte alguna otra opción igual de interesante y económica.