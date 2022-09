Valve tiene un montón de juegos en desarrollo pero parece que ninguno de ellos es Half-Life 3

No hay duda de que Valve es, por méritos propios, una de las desarrolladoras de videojuegos más importantes de la historia. En su haber tiene joyas del calibre de Half-Life 1 y 2, las dos entregas de Left 4 Dead, Counter Strike y también otros títulos como el spin-off Half-Life Alyx y Portal. Sin embargo, en los últimos años este gigante ha estado bastante «dormido», y hasta la llegada de Half-Life Alyx no se había atrevido a lanzar un juego triple A de con una factura técnica tan avanzada.

Dicho título fue un éxito de crítica, y la verdad es que merece ser considerado como uno de los juegos con mejor calidad gráfica de su generación. Sin embargo, al final acabó llevando a muchos de nosotros a hacernos esa pregunta que lleva tantos años rondando por nuestras cabezas, ¿se animará Valve a lanzar por fin un Half-Life 3? La verdad es que después de tanto tiempo creo que es bastante complicado, aunque no os puedo mentir, no he perdido la esperanza.

En una reciente entrevista Greg Coomer, jefe de desarrollo de producto en Valve, ha confirmado que la compañía está trabajando en el desarrollo de «nuevos juegos de diferentes franquicias», y ha explicado que no solo no han dejado de desarrollar juegos, sino que tienen entre manos un «montón de títulos». Según Coomer el desarrollo de videojuegos es muy importante para Valve, tanto que la compañía tiene a una gran cantidad de trabajadores involucrados en el desarrollo de este tipo de proyectos.

¿Significa esto que Valve puede estar trabajando en Half-Life 3? Coomer no lo concretó pero sí que dijo que están trabajando en más juegos dentro de la franquicia Half-Life, y que Alyx jugó un papel clave en este sentido. También se atrevió a concretar cosas sobre otras franquicias importantes, como Portal, y en este caso dijo que le gustaría desarrollar una nueva entrega algún día ya que es un «mundo» que merece «una mayor exploración».

Personalmente, debo reconocer que me encantaría que Valve lanzara Half-Life 3 y Left 4 Dead 3, serían dos juegos que precompraría sin pensármelo en absoluto, y creo que devolverían a la compañía de Gabe Newell a la posición que tenía como desarrolladora estrella en la segunda mitad de la primera década del 2000. Si solo pudiera elegir uno tengo bastante claro que me quedaría con Half-Life 3, y es que las aventuras de Gordon Freeman se merecen un final a su altura.