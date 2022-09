IDC es pesimista con los envíos de PC de cara al año 2023

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha establecido un contexto de alta inflación que se está traduciendo en una disminución del consumo. Después de que la pandemia de COVID-19 hiciera subir las ventas de PC, la analista de mercado IDC se muestra ahora pesimista de cara a un año 2023 que está a la vuelta de la esquina.

IDC ha estimado que los envíos de PC caerán un 12,8% para situarse en unos 305,3 millones de unidades en total para el año 2022, mientras que en lo que respecta a las tablets, la disminución sería de un 6,8% aproximadamente para alcanzar una cantidad de 156,8 millones. La empresa ha estimado que el mercado conjunto de tablets y PC (sobremesa, portátiles y estaciones de trabajo) experimentará en 2023 otra caída de un 2,6 por ciento para luego empezar a remontar en 2024.

La empresa de análisis calculó en julio que los envíos a nivel mundial cayeron de manera interanual un 15,3% en el segundo trimestre de 2022, acaparando un total de 71,3 millones de unidades. IDC reconoció que los datos terminaron siendo peores que los pronosticados por su parte.

IDC ha achacado la disminución de los envíos en 2022 a la ya mencionada inflación, al debilitamiento de la economía mundial y al aumento de las ventas experimentada en los años previos, por lo que, aparte de unos bolsillos castigados por la inflación, ahora habría un porcentaje significativo de usuarios que no tienen la necesidad de comprar un equipo nuevo. El sector educativo no ve ahora razones para seguir comprando equipos y las empresas han reducido su demanda debido al actual contexto macroeconómico, que no se espera que mejore en los meses venideros.

Linn Huang, vicepresidente de investigación para dispositivos y pantallas en IDC, ha comentado que una recuperación económica a tiempo para el próximo gran ciclo de actualización podría impulsar el crecimiento, pero que difícilmente se alcanzarían los picos vistos en la pandemia, aunque los niveles actuales siguen estando por encima de la época prepandemia. Además, esperan que el mercado gire más en torno a los productos premium, que suelen estar más orientados a profesionales y gamers.

Como ya hemos dicho, IDC espera que la situación empiece a remontar en el año 2024 con unos envíos totales de 477,7 millones de unidades, de las cuales 269,3 millones serían acaparadas por los consumidores finales, 63,6 millones por el sector empresarial, 75,9 millones por las pequeñas y medianas empresas y 69 millones por el sector público.

Otro factor que motiva el relativo optimismo de IDC es el fin de ciclo de Windows 10, que en sus versiones Home y Pro está programado para el año 2025. Esto, unido a los elevados requisitos de Windows 11, forzará la renovación de muchos equipos en empresas e instituciones por cuestiones de soporte y seguridad, si es que no quieren jugársela con una migración a Linux o a ChromeOS Flex.

Los cálculos y las proyecciones de IDC van en consonancia con otros publicados hace poco por Canalys, que estimó en el segundo trimestre de 2022 una caída interanual del 18% por las razones expuestas, y es que en un contexto de crisis económica en el que la inflación sube de manera preocupante, la gente prefiere tener el dinero que pueda ahorrar en su bolsillo.