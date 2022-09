YouTube Shorts, ya lo sabes, es la alternativa de la plataforma de vídeo al fenómeno de TikTok, la red social de los vídeos cortos que de un par de años a esta parte está arrasando como lo no había hecho ninguna otra al margen de las propuestas de las grandes compañías estadounidenses. Sin embargo, TikTok tiene un pero para con quienes allí cuelgan sus vídeos: la monetización del contenido está muy lejos de lo que se puede ganar en la competencia.

Es en ese aspecto, el económico, en el que Google está incidiendo para atraer creadores. Creadores que ya están en TikTok, pero que ahora hacen lo propio en YouTube Shorts, en muchas ocasiones con el mismo contenido. A pesar de ello, las posibilidades de monetización en YouTube Shorts no son las mismas que para el resto de youtubers, que es a lo que aspiran muchos de ellos y hacia lo que Google parece estar virando.

Haciendo un breve repaso de los acontecimientos, fue hace algo más de un año cuando YouTube Shorts se lanzó internacionalmente y para animar y atraer a los creadores a poner su contenido en el formato correspondiente, Google regó con un centenar de millones la iniciativa. Tiempo después comenzó a probar las inserciones publicitarias en la sección (YouTube Shorts no deja de ser una sección dentro del propio YouTube), obteniendo resultados de lo más optimistas: más de 1.500 millones de usuarios activos lo corroboran.

Todo esto, sin embargo, no parece ser suficiente ni para derrotar a TikTok, ni para que los grandes creadores de contenidos antepongan e incluso consideren en exclusividad a Shorts. Y es que si los creadores ya ganan más en YouTube Shorts que en TikTok, podrían estar ganando mucho más, de equiparse el modelo al general de la plataforma, esto es, que Shorts se incluya como parte del Programa de socios de YouTube, algo que facilita mucho la monetización y que todavía está en ciernes.

Que YouTube Shorts sea parte del Programa de socios de YouTube comprende ventajas tales como la repartición de los ingresos generados por la publicidad (45% para YouTube, 55% para los creadores), algo que aún no pasa. Lo que sí se está adelantando son vas de ingresos ya comunes en el modelo estándar de la plataforma a través de propinas, suscripciones y ventas de merchandising. Falta concretar el tema de los anuncios, pero no es tan sencillo.

¿Si ves un vídeo completo, luego ves tres más, luego ves un anuncio, luego ves dos vídeos completos más y luego cierras la aplicación, a quién le pagan? ¿Qué pasa si uno de esos vídeos es un dúo o un remix de otro vídeo? ¿Qué pasa si todos son desafíos para una misma canción?, se plantean en The Verge. «Muchos de esos detalles aún no se han resuelto, razón por la que el Programa de socios de Shorts no se lanzará hasta el próximo año«, responden.

Qué sucederá cuando lo haga, habrá que verlo, porque también va a ser complicado para los creadores: el crecimiento en TikTok, por ejemplo, suele ser mucho mayor y más vertiginoso que en YouTube; al mismo tiempo, son muchos los creadores que pululan por ambas plataformas publicando exactamente el mismo contenido, y ante el riesgo de que sus seguidores opten por verlo en la plataforma menos lucrativa ara ellos e ignorarlo en la otra, quizás les fuerce a elegir. O quizás no y hay mercado para todos.