No cabe duda de que de las pocas novedades que trajeron los nuevos iPhone 14, Dynamic Island es una de las que más ha dado de que hablar, y con razón, pues aporta una solución si no perfecta, mucho más atractiva de lo que había, a un problema reciente en los teléfonos móviles: la muesca de la cámara o notch, llámalo como prefieras.

Sí, es cierto: el iPhone 14 trajo muchas más cosas consigo que Dynamic Island, tal y como recojemos en nuestro análisis del iPhone 14 Pro Max, pero entre lo más destacado se encuentran mejoras incrementales que son muy interesantes, pero que no sorprenden. Por ejemplo, el tema de las cámaras: puede que el sistema de cámaras Pro sea lo mejor que se ha visto hasta el momento, pero era una característica que iba a llegar tarde o temprano a los móviles.

Ahora bien, el tema de Dynamic Island sí ha sido algo más inesperado, que ha gustado mucho fuera y dentro del ecosistema de terminales de Apple, y el mejor ejemplo es que la siguiente generación de iPhone apostará en pleno por ello. ¿Y qué hay de Android, te preguntas? A eso vamos, y es que si los iPhone fueron los pioneros con el tema del notch, poco tardaron los Android en seguirles el ritmo.

Así que la gran pregunta es… ¿apostará Android como plataforma por una implementación propia de Dynamic Island? No exagero si digo que, de preguntarlo, seríamos muchos los que lo querríamos para ayer, pero mientras pasa o no pasa, y de hacerlo no va a suceder mañana…: ¡aplicaciones de terceros al rescate! O, a lo peor, aprovechando la vez para, valga la redundancia, aprovecharse de cuanto incauto caiga en sus redes.

Por si acaso andas despistado, esto es Dynamic Island:



Yo me he dado cuenta de rebote, aunque era algo de esperar. Resulta que en The Verge publican una noticia sobre DynamicSpot, una aplicación diseñada para ofrecer la misma funcionalidad de Dynamic Island en Android. Como advierten la aplicación apunta maneras, pero se encuentra en en una fase de desarrollo temprano y pueden surgir diferentes errores. Además, se trata de una aplicación de pago en su versión completa y ni siquiera en esta alcanza lo que hay en iOS e iPhone.

Sin embargo, basta con realizar una búsqueda rápida en Google Play para ver que el término Dynamic Island, en solitario o acompañado por coletillas como iphone, notch, xiaomi o theme, entre otras, se está popularizando a ojos vista. De hecho, conforme comienzas a escribir el nombre ya sobresale una aplicación llamada Dynamic Island Info con una estrella de puntuación media y con varios comentarios acusándola de ser una estafa, una app que no hace nada más que mostrar publicidad.

Viendo otras aplicaciones que responden al mismo término hay un poco de todo, también las que parecen fidedignas o, al menos, con atisbos de ofrecer una funcionalidad relacionada con Dynamic Island, pero prácticamente todas tienen muy pocas descargas y apenas ningún comentario. Como para fiarse, conociendo el historial de Google Play. Con el tiempo, evidentemente, se separará el grano de la paja y, si no de manera oficial, tendremos un Dynamic Island para Android como Apple manda, o muy similar.

Mientras tanto, es mejor no caer en la tentación, porque ni en el mejor de los casos, como podría ser el de DynamicSpot (ahí lo tienes por si te pueden las ganas; está en acceso anticipado), va a merecer la pena la pérdida de tiempo en su estado actual. Mejor esperar a que otros hagan la criba y a que el invento madure en la forma en que tenga que hacerlo.