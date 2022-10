Ultima Online cumple 25 años

Hace solo unos días, se produjo la actualización de los servidores de la rama Classic de WoW a Wrath of the Lich King, y a finales de esta misma semana supimos que la esperada actualización Dragonflight llegará el próximo 28 de noviembre. Por otra parte, este mes llegará al mercado Overwatch 2, así como otros títulos en los que el online es un elemento clave. Y en mayor o menor medida, todos están en deuda con Ultima Online.

Ultima Online, allá por 1997, no fue el primer juego de rol multijugador masivo, previamente otros títulos ya habían planteado un escenario similar, pero la creación de Origin Systems (que posteriormente sería adquirida por Electronic Arts) era, con mucho, la más ambiciosa hasta el momento. Tanto el tiempo empleado para su desarrollo (más de dos años) como la inversión económica en el mismo hicieron que fuera una apuesta excepcionalmente arriesgada que, no obstante, se apoyaba en el éxito de la saga Ultima, y en las buenas impresiones que generó su presentación en el E3 de 1996, momento en el que el juego ya llevaba más de un año de desarrollo.

Con su lanzamiento, el 30 de septiembre de 1997, Ultima Online supuso una revolución en lo referido a las opciones de un juego de rol online, desde la construcción (previa compra del terreno, claro) en el mapa común, la posibilidad de producir y vender una gran cantidad de bienes y manufacturados, dando lugar así a una economía dentro del juego, posibilidad de robar a otros jugadores… todo esto, a día de hoy, puede sonar a algo de lo más común, pero en aquellos tiempos, en un título online diseñado apara ser jugado por decenas de miles de personas a través de Internet, era revolucionario.

Y también fue revolucionario en su modelo de negocio. A día de hoy la suscripción mensual a juegos online también es algo a lo que estamos más que acostumbrados. Ya sea en títulos en los que solo es posible jugar pasando por caja, como otros en los que esto no es obligatorio, pero sí que supone un cambio más que sustancial en la experiencia de juego, Ultima Online fue el título que marcó el precedente y, por lo tanto, uno de los pilares sobre los que se asienta el ecosistema del juego online, tal y como lo conocemos a día de hoy.

Su lanzamiento resultó un éxito absoluto, con nada menos que 100.000 jugadores subscritos a lo largo de los primeros seis meses, y con picos que llegaron a alcanzar los 250.000. Este éxito fue clave tanto para la adquisición de Origin Systems por parte de EA, como para que otras desarrolladoras tomaran nota y se lanzaran a un mercado que acababa de nacer.

Con los años, Electronic Arts cerró Origin Systems (sí, efectivamente, recicló el nombre para emplearlo en su tienda online) y Ultima Online ya no es la gran gloria que fue en su momento pero, 25 años después de su lanzamiento, aún sobrevive y coexiste en Internet con sus alumnos más aventajados, entre los que sin duda destaca World of Warcraft, pero entre los que también encontramos otros títulos que van desde Elder Scroll Online hasta Star Wars: The Old Republic. ¡Feliz cumpleaños, Ultima Online!