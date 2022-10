Valve ha anunciado un cambio en los precios recomendados en Steam que, en efecto, no baja, sino que aumenta el coste de los juegos en prácticamente todos los mercados en los que opera el servicio. En el caso de la zona euro y, por lo tanto en el de España, el aumento es de en torno al 18%, aunque hay regiones mucho más mal paradas.

Cabe señalar que esto de los precios recomendados no se refiere al precio final de los juegos. Son los desarrolladores los que eligen el precio de sus juegos, o cuándo los ponen en oferta y de cuánto es el descuento. Esto no va a cambiar, como tampoco lo va a hacer, en realidad, los precios recomendados, pues como el núcleo del predicado indica, se trata de una recomendación.

En concreto, Valve recomienda modificar la conversión entre monedas, que a excepción del dólares y dos o tres más de pequeño recorrido, hará que los precios de los juegos suban del 8% para la libra británica, al 485% para el peso argentino, pasando por el mencionado 18% del euro. Valve, de hecho, ya ha adelantado que subirán los precios de sus juegos en base a dichas recomendaciones.

Steam has updated their recommended prices for game developers, we have a list of all the changes in a new blog post: https://t.co/9BQ6YKgYfG

— SteamDB (@SteamDB) October 25, 2022