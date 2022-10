TikTok introducirá juegos en la aplicación y lo hará en breve

TikTok es ya, por pleno derecho, una de las grandes redes sociales de nuestros días y, como tal, no se conforma con lo que tiene, sino que aspira a más. En concreto, ahora aspira a enganchar al personal con juegos.

Según aseguran en el Financial Times, TikTok está a punto de dar a conocer su apuesta por los juegos, que integrarán en la misma aplicación concediéndoles su propia pestaña y, por lo tanto, su propia sección.

Además, esta novedad llegaría en breve. De acuerdo a la información que se adelanta, el anuncio oficial se realizará el próximo 2 de noviembre, coincidiendo con la celebración del «TikTok Made Me Play It», el «primer evento de juego global» auspiciado por la plataforma.

El nombre del evento no viene a cuenta de nada, y es que una de las tendencias más populares de la red social es la de «TikTok me hizo comprarlo», en referencia a las compras a las que incita los vídeos que publican muchos usuarios. De ahí el «TikTok Made Me Play It» o «TikTok me hizo jugarlo«.

El evento, por cierto, no solo tiene fecha: tiene potentes y creadores estrella que participarán y otros datos que te puede interesar conocer, si es que te interesa acudir a la cita desde tu teléfono móvil. Más datos en el sitio oficial.

Con respecto a la novedad, la llegada de los juegos a TikTok, la plataforma inició un periodo de pruebas el pasado mayo en Vietnam y la división europea del servicio ha estado preparándose de cara al lanzamiento, siempre según el citado medio.

Por lo demás, estaríamos hablando de, al menos en un principio, juegos gratuitos, algunos exclusivos, que incluirían anuncios y la posibilidad de realizar un pago adicional para acceder a contenido extra. Con todo, habrá que esperar a la celebración del «TikTok Made Me Play It» el miércoles que viene para saber más.

Aunque ya puedes hacerte a la idea si eres usuarios de TikTok: si no perdías ya el tiempo deslizando vídeos, ahora podrás hacerlo también jugando a juegos que, probablemente, tengas a tu alcance por otras muchas vías.