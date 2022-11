Próximos lanzamientos: juegos noviembre 2022

Que el turrón en los supermercados y los décimos de lotería por doquier no te engañen, todavía nos separan Halloween, Acción de Gracias y el binomio Black Friday-Cyber Monday de la Navidad. ¿Y qué tiene eso que ver con los juegos?, te estarás preguntando. Y la verdad es que tienes razón, puesto que no está relacionado, pero acabo de volver de hacer la compra y necesito una gran cantidad de refuerzo para no caer tan pronto en la espiral de azúcar y calorías del turrón y los polvorones.

Ahora bien, y hablando de endulzarse la vida… ¿qué mejor que hablar de los juegos que llegarán este mes de noviembre? Además, y a diferencia de los dulces (navideños, estacionales o de todo el año), excedernos con cualquiera de estos nuevos juegos no comprometerá tu línea y la operación bikini 2023. Eso sí, como con todo, lo mejor es la mesura, pues la falta de la misma puede acabar con tu vida social y hacer que acabes por tener más ojeras que un oso panda.

Pero bueno, seguro que eso ya lo sabías y que nunca te ha pasado, como a mí, descuidarte un poco, alargar una partida un par de turnos, misiones o lo que sea para, de repente, darte cuenta de que ya está amaneciendo. Ahora bien, y teniendo en cuenta el precio de los lanzamientos, te recuerdo que cada semana te informamos también de los juegos gratuitos y las mejores ofertas de las principales tiendas. Puedes encontrar esos resúmenes semanales en esta página y, sin ir más lejos, si revisas el de esta misma semana, verás que nuestro compañero J. Pomeyrol ha encontrado descuentos para nada menos que ocho de los títulos que destacamos como lanzamientos de octubre.

The Chant

Fecha de lanzamiento : 3 de noviembre de 2022

: 3 de noviembre de 2022 Plataformas: PC, PlayStation 5, y Xbox Series X|S

Parecía que unos días en una isla recóndita era un plan sensacional para relajarse y disfrutar un poco, ¿verdad? Pues como ya habrás imaginado, nada más lejos de la realidad. Y es que The Chant te propone una escalofriante aventura en tercera persona, en la que tendrás que interactuar con el resto de participantes en el retiro para combatir a las aterradoras criaturas presentes, al tiempo que intentas averiguar toda la historia de una misteriosa secta que parece estar detrás de todo lo que está ocurriendo.

Horse Tales: Emerald Valley Ranch

Fecha de lanzamiento : 3 de noviembre de 2022

: 3 de noviembre de 2022 Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch

En el extremo contrario del juego que acabamos de ver, Horse Tales: Emerald Valley Ranch también te propone una escapada con un desarrollo inesperado, pero en la que encontrarás un rancho familiar que no está viviendo su mejor momento, pero que puede volver a brillar como antaño si te implicas en ello. Con la doma y la monta de caballos como epicentro, tendrás que explorar el entorno, interactuar con los habitantes, hacer nuevos amigos, explorar para encontrar secretos y mucho más.

Harvestella

Fecha de lanzamiento : 4 de noviembre de 2022

: 4 de noviembre de 2022 Plataformas: PC y Nintendo Switch

En Harvestella , tienes la tarea de llevar una vida ‘autosuficiente’ en un campo, todo mientras un evento desastroso conocido como Quietus asola tu tierra. Así, nos encontramos con otro simulador de vida/granja, pero en el que se suma el interesante componente de tener que investigar y enfrentarte a ese extraño y letal fenómeno que pone en peligro a todas las formas de vida… incluidas tus cosechas.

Sonic Frontiers

Fecha de lanzamiento : 8 de noviembre de 2022

: 8 de noviembre de 2022 Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Tras lo que hemos podido ver en los avances que se han ido publicando de este nuevo título, parece que la nueva entrega de la saga Sonic es realmente prometedora. Más rápido que nunca, con cinco islas de gran tamaño y de mundo abierto, más opciones de juego (exploración, trama principal, misiones secundarias, puzles… incluso pesca), parece que por posibilidades no va a quedar.

God of War Ragnarok

Fecha de lanzamiento : 9 de noviembre de 2022

: 9 de noviembre de 2022 Plataformas: PlayStation 5 y PlayStation 4

Uno de los exclusivos más destacables de la consola de Sony vuelve con una nueva aventura. Junto con Kratos y Atreus tendrás que recorrer los nueve reinos, enfrentándote a multitud de enemigos que te permitirán sacar el máximo partido a armas tan icónicas como el hacha Leviatán y las Espadas del Caos. Eso sí, no podrás dormirte en los laureles, pues debes resolver todos los enigmas antes de la llegada del Ragnarök.

Tactics Ogre: Reborn

Fecha de lanzamiento : 11 de noviembre de 2022

: 11 de noviembre de 2022 Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch

Tactics Ogre, una más que reconocida obra de RPGs, vuelve dando un significativo salto desde el título que tanto éxito cosechara allá por 2010. Para quienes no lo jugaron en su momento, esta es la ocasión perfecta para descubrir la profundidad de su historia. Y para quienes sí que lo hicieron, la desarrolladora afirma que los retoques gráficos y sonoros y el rediseño del juego lo devuelven a la actualidad. Así, las personas que lo jugaron en su momento, verán como sus recuerdos quedan sobrepasados.

Pentiment

Fecha de lanzamiento : 15 de noviembre de 2022

: 15 de noviembre de 2022 Plataformas: PC, Xbox Series X|S y Xbox One

Penitente, pues este es el título traducido, nos lleva a la Alemania del siglo XVI. Tomaremos el rol de un ilustrador que, sin comerlo ni beberlo, se ve envuelto, y nada menos que por 25 años, en una trama de asesinatos en el monasterio de Kiersau. Como ya habrás imaginado, tu cometido será averiguar quién se encuentra tras dichos crímenes, con la losa sobre la cabeza de que cada decisión que tomes dejará huella a largo plazo. Si su trama, que a priori nos trae al recuerdo la de El Nombre de la Rosa, no te parece suficiente, no dejes de ver el vídeo, para descubrir su muy atractivo planteamiento visual.

Call of Duty: Warzone 2.0

Fecha de lanzamiento : 16 de noviembre de 2022

: 16 de noviembre de 2022 Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

El battle royale basado en el ecosistema de Call of Duty recibirá una importante actualización este mes. En ella encontraremos nuevos mapas, como un área metropolitana masiva llamada Al Mazrah, con ciudades costeras, depósitos, desierto, picos rocosos, espacios subterráneos, áreas industriales, ríos y una ciudad entera para explorar. También encontraremos nuevas posibilidades de desplazamiento, como nadar o emplear embarcaciones en el mar.

Goat Simulator 3

Fecha de lanzamiento : 17 de noviembre de 2022

: 17 de noviembre de 2022 Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Si ya conoces Goat Simulator, poco más te puedo decir, y si no conoces Goat Simulator… pues es demasiado difícil de explicar sin dedicar varias horas a ello. Así que dejémoslo en que es, como su propio nombre indica, un simulador de cabra, pero con el aliciente de que tu especialidad es sembrar el caos, y que además algún benefactor te ha dotado de habilidades y, lo que es mejor, un enorme almacén de complementos, con los que harás que cada vez que sales a la calle, el apocalipsis esté un poco más cerca.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Fecha de lanzamiento : 18 de noviembre de 2022

: 18 de noviembre de 2022 Plataformas: PC

No diré que es el más esperado, pues hay gustos para todo, pero sin duda uno de los saltos desde PlayStation hasta PC que más ilusión nos hace a muchos desde que fue anunciado con fecha de lanzamiento, hace solo unas semanas. Con unos requisitos técnicos bastante asumibles (recordemos que no es exclusivo de PlayStation 5, lo que juega a su favor en este sentido, en sus modos gráficos más avanzados nos ofrecerá una oportunidad excepcional de ponernos en la piel de Spider-Man mientras recorremos Nueva York.

Pokémon Escarlata y Púrpura

Fecha de lanzamiento : 18 de noviembre de 2022

: 18 de noviembre de 2022 Plataformas: Nintendo Switch

Parece mentira, pero el más que esperado Pokémon de mundo abierto ya casi está aquí. En sus versiones Escarlata y Púrpura, o con la versión que aglutina ambas, la exploración de su mapa nos proporcionará más libertad que nunca y, en consecuencia, horas y más horas de juego, hasta asegurarnos de que hemos recorrido todo el espacio que nos ofrece este nuevo título.

The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me

Fecha de lanzamiento : 18 de noviembre de 2022

: 18 de noviembre de 2022 Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

Aunque cuando se produzca su lanzamiento ya habrán pasado varias semanas desde Halloween, lo cierto es que nunca es mal momento para un buen susto, ¿verdad? En este título te unirás a un grupo de realizadores de documentales, en una visita a un hotel que resulta ser una réplica moderna del C0astillo de los asesinatos del asesino en serie H. H. Holmes. ¿Será una visita tranquila y de placer? Como ya te habrás imaginado, nada más lejos de la realidad.

Evil West

Fecha de lanzamiento : 22 de noviembre de 2022

: 22 de noviembre de 2022 Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

Si el salvaje oeste estadounidense no parecía ya suficientemente desafiante, ¿qué mejor que trufarlo con vampiros? ¿Y qué te parece si, además, resulta que eres uno de los últimos miembros de una organización secreta, que actúa como última defensa de Estados Unidos? La buena noticia es que contarás con armas, que podrás ir mejorando a lo largo de su trama argumental y, qué demonios, que si algo hemos aprendido del cine es que el tipo del que depende la supervivencia de EEUU, al final siempre se hace con el éxito en su misión.

Gungrave G.O.R.E.

Fecha de lanzamiento : 22 de noviembre de 2022

: 22 de noviembre de 2022 Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

¿Qué es mejor que un héroe? Pues a la vista de juegos, películas, series, etcétera, un antihéroe. Y es que a diferencia de los primeros, a un antihéroe no le importa dejar un reguero de sangre y destrucción a su paso, si el cometido es justo (al menos a su parecer). Tal es tu caso en Gungrave G.O.R.E., donde combinaras la eficacia de las armas a media y larga distancia, con la elegancia letal de las artes marciales en las distancias cortas.

Just Dance 2023

Fecha de lanzamiento : 22 de noviembre de 2022

: 22 de noviembre de 2022 Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch

Como cada año, Ubisoft nos invita a levantarnos de la silla, el sofá o desde dónde sea que jugamos habitualmente, que nos pongamos ropa cómoda y, una vez listos, que nos lancemos a reproducir complejas y divertidas coreografías al ritmo de los hits musicales más relevantes de las últimas décadas. Si lo tuyo es bailar y te gustan los juegos, sin duda aquí tienes la cura definitiva contra el sedentarismo.

World of Warcraft: Dragonflight

Fecha de lanzamiento : 28 de noviembre de 2022

: 28 de noviembre de 2022 Plataformas: PC

Anunciada en abril, apunta a ser la más ambiciosa de cuantas expansiones ha conocido el universo de World of Warcraft. En procelosas tierras de dragones, los nuevos Dracthyr (mitad humanos y mitad dragones), con origen en las Islas Dragón (queda bastante claro que los dragones son el epicentro, ¿verdad), veremos también como Blizzard ha intentado revertir la polémica simplificación del árbol de talentos, que tan mal sabor de boca dejó a muchos usuarios, con un nuevo sistema más complejo y, al menos a priori, mucho mejor.

Warhammer 40.000: Darktide

Fecha de lanzamiento : 30 de noviembre de 2022

: 30 de noviembre de 2022 Plataformas: PC

Con la firma de los creadores de Warhammer: Vermintide, esta nueva entrega del universo Warhammer nos plantea el desafío de recuperar Tertium de hordas y más hordas de enemigos sanguinarios, dirigidos por una nueva fuerza misteriosa y siniestra quiere apoderarse de la ciudad entera. Tú o el caos.