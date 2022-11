Seguimos inmersos en la fiebre consumista del Black Friday y lo que queda, porque mañana es Cyber Monday y ya sabemos que estas «celebraciones» empiezan antes y acaban después de lo que debería. Si además hablamos de juegos, que cada semana publiquemos una sección de juegos gratis y ofertas lo dice todo. O sea, que hay ofertas siempre, solo que ahora son más cuantiosas que nunca.

La sección de esta semana, de hecho, incluía solo un puñado de descuentos al margen de los enlaces a tiendas como Steam o Humble Store, básicamente porque ante semejante tonelada de juegos en oferta, no vi la necesidad de destacar nada en especial. Pero creo que vale la pena hacerlo, aunque sea de una manera un tanto diferente a la habitual. Porque, seamos sinceros…

Parece que los niños, los más pequeños de la casa, no juegan, o que cualquier cosa les vale, sea una porquería o no sea algo óptimo para ilusionarles y divertirles, pero para no fomentar el juego como sinónimo de violencia y mata mata. Por no mencionar el hecho de que la primera experiencia de juego de muchos niños suele ser frente al móvil o tableta, con juegos gratuitos repletos de publicidad o de mecánicas poco salubres.

En el juego clásico, el de mando en mano, tampoco es todo como era y a día de hoy hay tantas opciones como gustos y más, por lo que encontrar juegos adaptados a niños pequeños es más sencillo que nunca. No obstante, te voy a recomendar cuatro que considero aptos para los más pequeños – de cuatro años para arriba, por ejemplo-, que están ahora rebajados y te van a salir superbaratos y de requisitos muy laxos.

Eets Munchies

De estilo colorido y casual, Eets Munchies es un sencillo juego de rompecabezas que consiste en llevar al personaje del principio al final del nivel superando diferentes obstáculos. Un poco similar al clásico Lemmings en su estrategia y muy divertido. No hace falta ni saber leer para jugar. Lo tienes al 75% de descuento en Steam (1,74 €).

Toki Tori

Si te gusta el anterior, este te va a gustar más, ya sea su primera parte o, sobre todo la segunda, y es que Toki Tori es una pequeña gran maravilla de los juegos de puzles. La primera parte es más rudimentaria, mientras que la segunda es una explosión de ingenio y buen gusto, ambas con toques plataformeros. Los tienes los dos al 90% de descuento en Steam: Toki Tori por 0,49 € y Toki Tori 2 por 1,49 €.

Grow Home

Grow Home es otra gozada de juego en el que lo único que tienes que hacer es llegar al final para completarlo, pero no es tan simple como parece, claro. Al fin y al cabo, eres un robot caído del cielo que debe trepar una gigantesca planta. Ya está. En eso consiste el juego. Fácil ¿verdad? Y muy bonito. Lo tienes en Steam al 75% de descuento (1,99 €).

Yoku’s Island Express

Por último, un título un más moderno, con más acción, pero con el mismo encanto de los anteriores. En Yoku’s Island Express eres un escarabajo pelotero que toma el puesto de mensajero en una curiosa isla llena de toda clase de fauna y flora. Tiene puzles, mecánicas de plataformas y pinball… Si acaso, puede tener partes un poco más «violentas» que el resto (aplastas bichos), pero nada del otro mundo. Lo tienes en Steam al 80% de descuento (3,99 €).

Por cierto: que estos sean juegos aptos para niños, no significa que no sean también aptos para el disfrute de adultos. De hecho, aunque los contenidos son ligeros y las mecánicas fáciles de aprender, a medida que se avanza, se vuelven más complicados. Así que no solo debes estar ahí para ayudar al peque a jugar: tienes que estar ahí para que sea un juego compartido, no vale lo de abandonar al nano frente a la pantalla y pasar de él.