Prepara tu Wi-Fi para estas navidades con tres sencillos pasos

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y este año por fin vamos a poder disfrutar de verdad de un evento sin las restricciones que nos había impuesto la pandemia de la COVID-19 en años anteriores. A pesar de todo, está claro que para ser un buen anfitrión deberás compartir tu conexión Wi-Fi con todos tus invitados, y que para que esto no termine siendo un desastre la misma tendrá que estar debidamente configurada y preparada.

Hay muchas razones por las que el Wi-Fi es importante en una reunión familiar en Navidad. Así, por ejemplo, hay casos de familiares que quizá no puedan asistir a un evento y que al final acaban formando parte del mismo gracias a una videollamada, y también es habitual compartir fotos y vídeos a través de las principales aplicaciones móviles, y mediante redes sociales. Tampoco puede faltar el clásico smartphone reproduciendo contenidos infantiles en streaming para entretener al primo o al sobrino que se aburre y que amenaza con empezar a llorar.

Si nuestra conexión Wi-Fi falla tendremos problemas, y esa reunión o es cena de Navidad no saldrá como esperamos. Sé que es probable que más de uno me diga que hoy en día las tarifas de datos son muy generosas, y que ya no es tan imprescindible contar con una conexión Wi-Fi en un evento familiar porque cada uno puede tirar de sus datos, pero hay casas donde la cobertura no siempre es buena, y al final no todo el mundo tiene tarifas ilimitadas.

Cómo preparar mi conexión Wi-Fi para estas Navidades

1.-Afina la conexión para mejorar el rendimiento y el alcance

Es una recomendación bastante amplia que incluye varios puntos, aunque los más importantes son la colocación del router, el uso de canales menos saturados, actualizar el router y tener bien orientadas las antenas.

Cambiar la ubicación del router, siempre que podamos hacerlo sin esfuerzo, puede ayudarnos a mejorar el alcance del Wi-Fi en aquella zona donde se van a celebrar los eventos familiares en Navidad. Si no es posible, y el alcance no es bueno, sería recomendable recurrir a un repetidor o a un PLC con repetidor Wi-Fi.

Actualizar el router puede traducirse en mejoras de seguridad y de rendimiento, y también en nuevas funciones que nos harán la vida más fácil. Orientar las antenas es también más importante de lo que parece, ya que nos ayudará a dirigir la señal a las zonas más importantes de nuestro hogar.

2.-Revisa la configuración de seguridad

Es importante, y en Navidad más que nunca, sobre todo si vivimos en un piso y estamos rodeados de vecinos. Durante estas fechas aumenta el riesgo de que tengamos un intruso en nuestra red Wi-Fi, así que hacer una revisión de la configuración de seguridad puede marcar una gran diferencia, y nos permitirá librarnos de posibles intrusos.

Si no lo hacemos y tenemos un intruso puede que este acabe compartiendo nuestro Wi-Fi con sus propios invitados, y si esto ocurre el resultado será un auténtico desastre, ya que consumirán todo nuestro ancho de banda, y puede que no lleguemos a darnos cuenta de lo que realmente está ocurriendo.

A través de la interfaz de configuración de tu router puedes identificar los distintos dispositivos que se han conectado. Si reconoces alguno que no te cuadra te recomendamos que cambies la contraseña de tu Wi-Fi y que utilices una más segura, que no contenta información personal y que combine letras con números y caracteres especiales. De esta manera te librarás de los intrusos y evitarás que vuelvan a entrar.

3.-Reinicia el router y cierra aplicaciones

El router es un dispositivo que suele estar funcionando sin descanso, lo que hace que sea susceptible de sufrir errores que, al final, pueden quedar sin solución. Cuando esto ocurre corremos el riesgo de que el router «colapse» y deje de funcionar correctamente.

En estos casos, la solución más sencilla es reiniciar el router, un proceso muy simple que podemos realizar desconectándolo de la corriente durante al menos un minuto. Volvemos a conectarlo, dejamos que complete el proceso de inicio y listo.

Esta solución me ha sacado de más de un apuro en los últimos años, y es recomendable como medida de prevención antes de cualquier evento navideño con nuestros familiares y amigos. Por otro lado, también es recomendable desactivar las aplicaciones que podamos tener en segundo plano y que estén consumiendo ancho de banda, para que este quede totalmente liberado y a disposición de nuestros invitados.

