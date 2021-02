Colocar el router es una tarea más importante de lo que pueda parecer a simple vista. Sé que muchos de los que nos leéis habitualmente sois conscientes de esta realidad, pero no todo el mundo sabe realmente hasta qué punto puede marcar la diferencia, y por ello quiero compartir con vosotros este artículo donde descubriremos cómo colocar el router de forma óptima para tener una buena conexión a Internet.

Antes de empezar, ¿por qué es tan importante pensar bien dónde vamos a colocar el router? Pues muy sencillo, porque el router representa el punto de salida de nuestra conexión a Internet. Si utilizamos una conexión Wi-Fi, las ondas de dicha conexión partirán del router, y tendrán un alcance limitado por su propia naturaleza. No obstante, ese alcance puede verse reducido por la distancia, y también las interferencias y los obstáculos que encuentre en su camino.

El párrafo anterior nos permite entender a la perfección por qué es tan importante dónde vamos a colocar el router, porque de ello dependerá el alcance, la estabilidad y el rendimiento de nuestra conexión Wi-Fi. Bien, con esto claro, ¿cómo puedo colocar el router en un lugar óptimo? Vamos a descubrirlo.

Antes de colocar el router, piensa en tus necesidades y en tu hogar

Esto es clave, y es muy fácil de entender. Puede que necesites colocar el router en una habitación en concreto porque vas a conectar dos PCs por cable, y que esto te obligue a optar por una colocación que no es del todo óptima. También puede que tengas una casa demasiado grande, o de varias plantas, y que te resulte muy complicado encontrar el lugar ideal.

Cada hogar es un mundo, así que debes plantearte, antes de nada, qué dispositivos quieres conectar sí o sí por cable, y pensar en qué zonas quieres cubrir con la conexión Wi-Fi. Una vez que lo tengas todo claro, será el momento de empezar a buscar la ubicación más equilibrada y que mejores resultados ofrezca en función de todo lo anterior.

Si llegas al punto de tener zonas muertas en sitios a los que no puedes llegar moviendo el router no te preocupes, puedes optar por un dispositivo PLC con repetidor Wi-Fi para superar cualquier obstáculo.

¿Dónde debo colocar el router? ¿Puede marcar una diferencia tan grande?

Lo ideal es que busques un lugar lo más céntrico posible, siempre partiendo de las particularidades que hemos mencionado en el apartado anterior, y que lo sitúes en una posición ligeramente elevada (encima de una mesa, por ejemplo) y libre de obstáculos. Las ondas Wi-Fi tienen forma de dónut, y se mueven generando un leve efecto caída, así que colocar el router en una posición baja es, directamente, una mala idea.

Los obstáculos reducen de forma considerable la intensidad de la señal. Es cierto que su impacto depende en función del material, pero algo tan simple como un muro de pladur puede reducir en un 50% la intensidad de la señal Wi-Fi. Por otro lado, las interferencias producidas por determinados electrodomésticos también pueden afectar de forma negativa a tu conexión. Por eso es tan importante colocar el router en un lugar libre de obstáculos, y de interferencias.

Con respecto a la diferencia que puede marcar la colocación del router sí, puede ser muy grande. He resuelto casos de amigos y familiares que se quejaban de que no tenía Wi-Fi en el dormitorio y no sabían por qué. Al final, todo se debía a que tenían el router en la cocina, en el recibidor, justo al lado de la puerta de casa, o en un rincón del salón, muy lejos de otras habitaciones, y obviamente muy lejos de sus dormitorios.

Colocar bien el router puede marca la diferencia entre tener una zona muerta o no, entre tener Internet donde queremos o no, y también puede afectar al rendimiento y a la experiencia de uso. ¿Tenéis dudas? Los comentarios son vuestros.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!