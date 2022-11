Netflix toma carerilla con los juegos: 9 ha lanzado en noviembre

Netflix ha metido la patita en el terreno y quiere meter mucho más, pero que no te suene mal porque me refiero a la cabeza…. que también suena mal, dicho así. La cuestión es que Netflix quiere introducirse en el sector de los juegos y lo está haciendo poco a poco, pero in crescendo.

Sin ir más lejos, este mes de noviembre que termina hoy Netflix ha publicado 9 juegos, disponibles todos ellos de manera gratuita para los suscriptores del servicio. Hasta ahora el goteo de títulos exclusivos había sido constante, con meses como el pasado julio en el que lanzaron tres; pero nunca habían llegado a los niveles que estamos viendo.

De hecho, Netflix no se ha dedicado solo a lanzar juegos: ha comprado estudios de desarrollo, ha dejado entrever su interés por los juegos en la nube… Lo último ha sido el juego triple A que tienen entre manos, algo que parece más fácil de decir que de hacer, pero en ello están.

Todo ello por tentar a sus suscriptores con un extra que tiene su punto, no vamos a negarlo, pero que tampoco va muy allá -de ahí, probablemente, lo del triple A-, tal y como se puede deducir del dato de que menos del 1% de los usuarios de Netflix han probado los juegos, aun cuando son realmente accesibles.

El ámbito de los juegos de Netflix se restringe al de las dos grandes plataformas móviles de la actualidad, Android e iOS, por lo que el acceso a estos títulos está al alcance prácticamente de cualquiera de sus millones de usuarios. Claro que ya hay tantos juegos atractivos para móvil, muchos de ellos gratuitos, que quizás no es esta la mejor estrategia para retener suscriptores.

Sea como fuere, la apuesta de Netflix por los juegos es más firme de lo que se hubiese imaginado en un principio y va a más, así que tenlo en cuenta si estás suscrito al servicio. Te dejamos con los juegos (8 de los 9, no encuentro el último) que han lanzado en noviembre. Los que te interesen, los buscas en Google Play o la App Store.

Skies of Chaos

Flutter Butterflies

Stranger Things: Puzzle Tales

Country Friends

Cats & Soup

Reigns: Three Kingdoms

Hello Kitty Happiness Parade

IMMORTALITY