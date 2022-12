[Opinión] La pretendida adquisición de Activision Blizzard Kind por Microsoft, la mayor operación de compra de la historia de los videojuegos con un valor estimado en 69.000 millones de dólares, puede tener enormes repercusiones en la principal industria del entretenimiento y reguladores de medio mundo tienen una posición contraria por el «daño a la competencia» que supondría. Y nota de opinión. Entre tú y yo amigo lector: este tipo de fusiones que concentra tanto poder en las mismas manos, nunca, pero nunca benefician a los consumidores. Y eso vale en este caso, como valía en otra de las grandes operaciones que -felizmente- fue bloqueada: la compra de ARM por NVIDIA.

Microsoft ha intentado calmar las revueltas aguas desde el anuncio de la operación. Y superar el principal temor de la competencia, que algunos juegos de Activision Blizzard pasasen a ser exclusivos de la plataforma de juegos de Microsoft. Aunque la lista de juegos es extensa y muy importante, el mayor debate se centra en Call of Duty, una de las mayores franquicias de la historia que vende decenas de millones de copias de cada título que publica, genera ingresos por valor de miles de millones de dólares y su influencia es colosal en la industria.

Microsoft, no sin antes llamar «hipócrita» a Sony por su gran número de exclusivos, ha reiterado que no va a utilizar la compra para «expulsar» a los rivales de las grandes franquicias. Su argumento es lógico: la plataforma Xbox por sí sola no podría monetizar el pastizal a pagar por Activision Blizard y necesitará al resto de plataformas competidoras para distribuir los juegos y recuperar la inversión.

Claro qué, no hay garantías de que esta estrategia se mantenga en el futuro como se demostró en la anterior compra de ZeniMax. Poco después de que la Comisión Europea aprobara la transacción, Microsoft hizo pública su decisión de convertir varios de los títulos de la distribuidora recién adquiridos, incluidos Starfield, Redfall y Elder Scrolls VI, en exclusivos de Microsoft. El que sepa entender, que entienda…

Activision Blizzard: Microsoft quiere ‘engatusar’ a Sony

Microsoft está intentando que los reguladores aprueban la operación y buena parte de la estrategia pasa por frenar las demandas de sus mayores competidores. En ello ha embarcado a sus principales ejecutivos, el jefe de Xbox, Phil Spencer, y el presidente de Microsoft, Brad Smith, que para empezar han ampliado de manera unilateral el contrato de la licencia de Call of Duty durante tres años, han prometido mantener la franquicia en Steam y han propuesto a Nintendo y Sony un contrato de largo término (10 años) por la franquicia.

Si Nintendo ha respondido afirmativamente, Sony aún no ha dado respuesta a una propuesta que inicialmente consideró «inadecuada». Microsoft explicó que no podía firmar un acuerdo que durara «para siempre», pero que estaba dispuesto a lograr «un compromiso a largo plazo con el que Sony y los reguladores se sintieran cómodos», insistiendo que necesitan trabajar en las plataformas de la competencia para recuperar la inversión.

Bloomberg publicó ayer algo que no sabíamos y que muestra hasta dónde está dispuesta a llegar Microsoft. La propuesta a Sony incluye el derecho a vender la franquicia Call of Duty en el servicio PlayStation Plus. Algo impensable, pero que muestra la necesidad del gigante del Redmond por lograr un acuerdo con la competencia que aclare las negociaciones con los reguladores de mercado.

Veremos cómo termina la mayor operación de compra de la historia de los videojuegos. Nuestra opinión la conoces. Nunca autorizaríamos este tipo de fusiones porque, más allá de los competidores, terminan perjudicando a los consumidores. Véase el caso de ZeniMax u otros desastrosos como la compra de WhatsApp e Instagram por Facebook convirtiendo a la actual Meta en un monstruo. Y no digamos ya que se hubiera producido el control de ARM por NVIDIA. Hay decenas de ejemplos de este tipo de concentraciones y -en nuestra opinión- ninguna positiva.