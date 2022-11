Llevamos años hablando de Diablo IV, uno de los juegos más esperados y también uno de los más esquivos, ya que Blizzard no se ha atrevido a dar detalles concretos sobre cosas tan importantes como su fecha de lanzamiento y sus requisitos mínimos. La desarrolladora todavía no ha dado detalles oficiales, pero según una nueva información de una fuente muy fiable el lanzamiento de Diablo IV tendrá lugar en abril de 2023, y las precompras se abrirán en diciembre de este mismo año.

Teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora, y el avanzado estado de desarrollo en el que se encuentra Diablo IV, no hay duda de que esa información tiene sentido. Si se cumpliese, estaríamos a entre 5 y 6 meses del lanzamiento de este juego. Llevamos tanto tiempo esperándolo que se nos hace raro poder decir que estamos por fin a solo unos meses de distancia, ¿pero qué podemos esperar de esta nueva entrega de la conocida franquicia de Blizzard?

Como se han filtrado muchas cosas en periodos de tiempo muy dispares, y la información que ha ido apareciendo también ha experimentado algunos cambios, es muy probable que muchos tengáis dudas sobre qué se ha mantenido y qué no. Por eso, he decidido hacer una recopilación completa pero resumida y fácil de entender con tres grandes cosas que debéis saber sobre Diablo IV. Vamos a verlas.

1.-Diablo IV será un juego intergeneracional

Esto quiere decir que estará disponible para Xbox One, Xbox Series S-X, PS4, PS5 y PC. No será, por tanto, un título exclusivo de la presente generación, sino que estará disponible también para la generación anterior, y por tanto será esta la que fije la base técnica mínima, con todo lo que ello supone. No obstante, esto tendrá una ventaja, y es que Diablo IV no será muy exigente a nivel de hardware, y debería funcionar sin problemas incluso en PCs relativamente antiguos.

Con respecto a la calidad gráfica, hemos visto varios vídeos con escenas de juego real y la verdad es que luce bastante bien, aunque tampoco ofrece nada rompedor. La amplitud de los escenarios es quizá una de las cosas más llamativas, aunque tendremos que esperar a la versión final, y a verlo en acción sobre nuestros PCs, para poder sacar conclusiones mejor fundadas. En cualquier caso, estaba cantado que Blizzard no iba a limitar el lanzamiento a la presente generación de consolas, ya que esto implicaría renunciar a una enorme base de usuarios.

2.-Tendrá unos requisitos asequibles

Esto es consecuencia directa de lo que hemos dicho en el apartado anterior. Blizzard todavía no ha confirmado los requisitos de Diablo IV, pero por lo que hemos podido ver hasta ahora en los vídeos que ha mostrado, y partiendo de que será un juego intergeneracional estoy casi seguro de que sus requisitos mínimos y recomendados estarán al alcance de la mayoría de los jugadores de PC. Esta es mi previsión:

Requisitos mínimos estimados de Diablo IV

Windows 7 de 64 bits con SP1.

Procesador Core i5 2400 o AMD FX 6300.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GTX 670 o Radeon HD 7950.

Unos 60 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados estimados de Diablo IV

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i5 9400F o Ryzen 5 2600.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 580 de 8 GB.

Unos 60 GB de espacio libre.

3.-Diablo IV no será un «pay to win» y mejorará la jugabilidad

El lanzamiento de Diablo Immortal, un título que se ha convertido en uno de los «paga para ganar» por excelencia, nos hizo temer que Diablo IV podría acabar siguiendo sus pasos, aunque por suerte al final no será así, al menos según la propia Blizzard, que confirmó que esta nueva entrega solo tendrá micropagos cosméticos, y que por tanto no afectarán a la jugabilidad.

A esto debemos sumar, además, cambios profundos en la jugabilidad que afectarán tanto a las mecánicas básicas para hacer que la acción sea más dinámica y variada, como a las opciones de personalización de personajes y al «end game», es decir, a la etapa final del juego, que es sin duda uno de los aspectos más importantes para asegurar una larga vida útil y evitar que el jugador se canse pronto. En teoría, Diablo IV contará con más de 150 mazmorras y 5 regiones diferentes, y será un juego «eterno».