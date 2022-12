Fecha de lanzamiento de Diablo IV y posibles requisitos

Blizzard todavía no ha confirmado la fecha de lanzamiento de Diablo IV, pero Microsoft acaba de filtrarla por error a través de la Xbox Store. Según la información que ha dado el gigante de Redmond, este esperado juego llegará al mercado el 5 de junio, y tendrá un peso de 80 GB en su versión para Xbox. Puede que el peso varíe entre la generación anterior y la generación actual (quizá pese menos en Xbox Series X y Series S).

Esta fecha de lanzamiento de Diablo IV tiene mucho sentido y encaja a la perfección con las informaciones que habíamos visto anteriormente. No es definitiva porque no procede de Blizzard, pero al venir de Microsoft su credibilidad está fuera de cualquier duda, y merece ser tenida muy en cuenta, eso es indiscutible. No obstante, hay que tener presente que puede que por diferencias regionales el juego acabe llegando un poco más tarde a ciertos países.

Blizzard confirmó en su momento que el lanzamiento de Diablo IV se producirá tanto en la generación anterior de consolas como en la actual, y que llegará también a PC. Esto quiere decir que será un juego de transición intergeneracional, y que por tanto sus requisitos van a ser bastante asequibles. Si su desarrollo se hubiese centrado en la generación actual de consolas las exigencias a nivel de hardware habrían sido mucho mayores, eso no admite discusión.

Todavía no tenemos confirmación de los requisitos de Diablo IV, pero gracias a las filtraciones que se han ido produciendo y a esa confirmación de que será un título de transición intergeneracional podemos ofreceros una estimación bastante fiable. Salvo sorpresa, los requisitos deberían ser muy similares a los de cualquier juego triple A actual de transición generacional.

Requisitos mínimos estimados de Diablo IV

Windows 10 de 64 bits

Procesador Core i5-4460 o Ryzen 3 1200.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GTX 950 o Radeon RX 460.

80 GB de espacio libre en disco.

Requisitos recomendados estimados de Diablo IV

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i7-7700K o Ryzen 5 2500X.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 580 de 8 GB.

80 GB de espacio libre en disco.

Los requisitos recomendados deberían ser suficiente para poder jugarlo en 1080p con calidad alta manteniendo una buena tasa de fotogramas por segundo, mientras que los requisitos mínimos deberían ofrecer una experiencia aceptable en 1080p con calidad baja.

El lanzamiento de Diablo IV vendrá acompañado de un requisito importante que ya os comentamos hace unos años, y es que necesitaremos una conexión a Internet para poder jugarlo, porque será un título «siempre online».