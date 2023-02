Nintendo y Microsoft firman un acuerdo para llevar Call of Duty a Nintendo Switch

Brad Smith, presidente de Microsoft, ha confirmado que Nintendo y Microsoft han cerrado un acuerdo de diez años de duración por el que no solo se compromete a llevar la franquicia Call of Duty a Nintendo Switch, sino que además se obliga a hacerlo en la misma fecha y con los mismos contenidos para que todas las consolas jueguen en igualdad de condiciones, y para evitar favoritismos.

Esa igualdad en el lanzamiento es un matiz muy importante, sobre todo porque eliminaría un privilegio que ha venido teniendo Sony desde hace tiempo con la franquicia Call of Duty, y que le permitía tener primero ciertos contenidos disponibles en su consola, lo que hacía que los jugadores que sienten devoción por esta franquicia se acabaran inclinando casi a ciegas a comprar una PlayStation.

Sí, Sony es la que más se ha quejado de la ventaja que daría a Microsoft la compra de Activision Blizzard, pero también ha adoptado una postura hipócrita en sus argumentos, porque ella ha sido la primera que ha gozado de trato de favor con la franquicia Call of Duty. También se ha esforzado en mostrarse como parte débil y en infravalorar a Nintendo, cuando en realidad PlayStation 4 ha vendido más del doble que Xbox One, y Nintendo Switch ha superado a PlayStation 4.

Esa visión distorsionada de la realidad que ha venido dando Sony para impedir por todos los medios que el gigante de Redmond compre Activision Blizzard ha funcionado, ya que algunos organismos reguladores están poniendo trabas a la operación de compra, aunque esto se debe en parte a que esos mismos organismos no conocen de verdad el mercado que regulan, y creen que el éxito de una consola se limita únicamente a Call of Duty.

Para disipar los fantasmas que ha contribuido a crear Sony en este sentido, y que siembran dudas sobre el posible daño a la competencia que podría generar la compra de Activision Blizzard, Nintendo y Microsoft han firmado este acuerdo, y es un paso muy importante porque supone el regreso de Call of Duty a una consola de Nintendo, lo que equivale a dar una mayor capacidad de elección a los consumidores y mejora la competitividad de Nintendo Switch.

Sé que diez años de compromiso es un periodo finito, pero es que antes de ese compromiso la posibilidad de que Call of Duty llegase a Nintendo Switch era prácticamente nula. Por otro lado, hay que recordar también que Microsoft se ha comprometido a seguir llevando dicha franquicia a PlayStation, así que todo el miedo que ha sembrado Sony en este sentido carece de una justificación real, incluso a largo plazo.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO

— Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023