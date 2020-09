Sony confirmó ayer el precio final de su esperada consola de nueva generación, ¿pero tienes claro cómo posiciona PS5 frente a PS4? El salto generacional que hay entre una y otra consola es muy grande, y lo mismo ocurre si comparamos a PS5 frente a PS4 Pro, una consola que, como sabemos, fue una renovación intergeneracional que elevó notablemente la potencia gráfica.

En líneas generales las consolas de la generación actual han sido máquinas menos equilibradas que Xbox 360 y PS3. La mayor dependencia de la instalación de los juegos y la baja velocidad de transferencia de los discos duros utilizados en PS4 y Xbox One, así como en sus versiones mejoradas, PS4 Pro y Xbox One X, ha sido uno de los cuellos de botella más importantes de la presente generación, pero no debemos olvidarnos del procesador, un componente que, en comparación con la GPU que montaban esas consolas, estaba totalmente descompensado.

Si alguien cree que exagero me permito recordar que el AMD Jaguar que montan PS4-PS4 Pro y Xbox One-Xbox One X tiene un IPC que está, más o menos, al nivel de un Intel Atom de hace más de 7 años. Para contextualizar un poco, esto quiere decir que la configuración de PS4 Pro sería como montar una Radeon RX 470 con un Intel Atom de 8 núcleos a 2,13 GHz.

Las consolas de nueva generación van a superar esas dos importantes limitaciones, gracias a la integración de un procesador Zen 2 y de un SSD de alto rendimiento, y vendrán con una importante puesta al día a nivel de hardware que permitirá a los desarrolladores crear juegos más complejos, con un apartado gráfico de mayor calidad y aplicar, además, trazado de rayos.

PS5 frente a PS4 y PS4 Pro: especificaciones y rendimiento

Tras esta sencilla pero necesaria introducción estamos preparados para poner a PS5 frente a PS4 y PS4 Pro. Vamos a repasar todas sus características técnicas para poder analizar no solo sus diferencias a nivel de hardware, sino también el impacto que estas tendrán en los juegos de nueva generación.

Ese análisis del valor diferencial que marcará PS5 frente a PS4 y PS4 Pro es fundamental para que esta comparativa tenga un valor real. Si nos limitáramos a hacer un listado de las especificaciones de cada consola nos quedaría un resumen de características vacío y sin valor añadido. Sin más preámbulos, empezamos.

Especificaciones y precio de salida de PS5

Procesador Zen 2 de ocho núcleos y dieciséis hilos a 3,5 GHz (frecuencia variable) en 7 nm.

GPU Radeon RDNA 2 (sin algunas funciones avanzadas) con 2.304 shaders, 144 unidades de texturizado y 64 unidades de rasterizado a 2,23 GHz (frecuencia dinámica).

Hasta 10,28 TFLOPs de potencia, siempre que se mantenga la frecuencia de 2,23 GHz.

16 GB de memoria GDDR6 unificada con un ancho de banda de 448 GB/s (bus de 256 bits).

Chip de sonido Tempest.

Unidad SSD de alto rendimiento a 5,5 GB/s (sin compresión) y con una capacidad de 825 GB.

Lector de Blu-Ray 4K opcional.

Soporte de unidades de ampliación SSD NVMe de alto rendimiento en formato tarjeta.

Precio de lanzamiento: 499,99 euros con unidad óptica, 399,99 euros sin unidad óptica.

Objetivo en juegos: 4K nativo y 30 o 60 FPS.

Especificaciones y precio de salida de PS4

Procesador AMD Jaguar de bajo consumo de 8 núcleos a 1,6 GHz fabricado en 28 nm.

GPU Radeon GCN 2.0 con 1.152 shaders, 72 unidades de texturizado, 64 unidades de rasterizado y una frecuencia de 911 MHz.

8 GB de memoria GDDR5 unificada sobre un bus de 256 bits (176 GB/s).

Disco duro de 500 GB/1 TB a 5.400 RPM a 100 MB/s.

Admite unidades SSD con interfaz SATA.

Lector de Blu-ray.

Precio de lanzamiento: 399 euros.

Objetivo en juegos: 1080p y 30 o 60 FPS.

Especificaciones y precio de salida de PS4 Pro

Procesador AMD Jaguar de bajo consumo de 8 núcleos a 2,13 GHz fabricado en 16 nm.

GPU Radeon GCN 4.0 con 2.304 shaders, 144 unidades de texturizado, 32 unidades de rasterizado y una frecuencia de 800 MHz.

8 GB de memoria GDDR5 unificada sobre un bus de 256 bits (218 GB/s).

1 GB de DDR3 para sistema y aplicaciones.

Disco duro de 500 GB/1 TB a 5.400 RPM a 100 MB/s.

Admite unidades SSD con interfaz SATA.

Lector de Blu-ray.

Precio de lanzamiento: 399 euros.

Objetivo en juegos: 1440p nativo y 30 o 60 FPS, reescala a 4K.

Esta comparativa de PS5 frente a PS4 y PS4 Pro pone en evidencia las importantes diferencias técnicas que hay entre la nueva generación y la generación actual, ¿pero cómo afectarán a los juegos? Vamos a descubrirlo.

PS5 frente a PS4 y PS4 Pro: Procesador

La consola de nueva generación de Sony utilizará un procesador mucho más potente, no solo por su mayor IPC, sino también por su mayor frecuencia de trabajo. Tendrá, además, el doble de hilos gracias a la tecnología SMT.

A efectos comparativos, podríamos decir que este salto ha sido similar al que habríamos experimentado pasando de un PC equipado con un Intel Atom de 2013 a un procesador Zen 2 de 2019. Sí, es un salto enorme, y permitirá avances importantes en juegos:

Físicas más realistas.

Animaciones más cuidadas.

Una IA más compleja y mejor resuelta.

Más NPCs y elementos que dependan de la CPU.

Mayor estabilidad de FPS.

PS5 frente a PS4 y PS4 Pro: Unidad gráfica

La consola de nueva generación de Sony monta una GPU más potente que está, además, basada en una arquitectura mucho más avanzada. Esto quiere decir que no solo ofrece una mayor potencia bruta, sino que cuenta también con soporte de tecnologías de última generación.

En este sentido destaca la implementación de trazado de rayos acelerado por hardware, una tecnología que se aplicará de forma limitada por su elevada exigencia en términos de potencia. Esos son los avances que podemos esperar:

Juegos con resolución 4K.

Mayor calidad gráfica en general (texturizado, sombras, iluminación, postprocesado, étc).

Trazado de rayos aplicado a elementos concretos, como iluminación, reflejos o sombras.

Juegos con una mayor carga geométrica.

PS5 frente a PS4 y PS4 Pro: Memoria unificada

Se ha doblado la cantidad de memoria unificada integrada, aunque debemos tener en cuenta que de esos 16 GB de GDDR6 habrá que descontar la cantidad que quede reservada al sistema y a las aplicaciones, probablemente unos 2 o 3 GB.

La memoria unificada realiza las tareas que en un PC se distribuyen entre la RAM y la VRAM, es decir, almacena los datos, instrucciones y elementos que necesitan tanto la CPU como la GPU. Contar con el doble de memoria unificada permitirá:

Crear mundos más amplios.

Utilizar texturas de mayor calidad.

Eliminar las zonas de carga intermedias.

PS5 frente a PS4 y PS4 Pro: Unidad SSD

No hay duda de que PS4 y PS4 Pro son PCs «consolizados» que utilizan diseños semipersonalizados, y lo mismo aplica a PS5. Esto se deja notar no solo en sus especificaciones, sino también en la manera en la que interactuamos con ellas.

Atrás queda aquella época en la que introducíamos el juego y listo, empezábamos a disfrutarlo. Ahora tenemos que instalarlo, una realidad que ha convertido al HDD en un importante cuello de botella que afecta a los tiempos de carga, y que además, puede generar otros problemas que afectan a la experiencia de uso. Con el salto al SSD disfrutaremos de:

Tiempos de carga muy reducidos (unos pocos segundos).

Transiciones entre zonas casi instantáneas.

Adiós a los problemas de carga de texturas y al «popping».

Se abandonará la duplicación de datos en instalaciones de juegos para compensar los pobres tiempos de acceso de los HDDs.

Notas finales: una revolución en todos los frentes

Creo que es la mejor manera de describir el salto que representa PS5 frente a PS4 y PS4 Pro. No debería sorprendernos, al fin y al cabo hablamos de dos consolas que llegaron en 2013 y en 2016, y que no montaban un hardware puntero en el momento de su lanzamiento. Con el paso de los años han quedado seriamente desfasadas, y es comprensible que PS5 las arrolle en todos los sentidos.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que PS5 no ofrece nada realmente revolucionario si la comparamos con cualquier PC actual de gama media, de hecho el rendimiento medio de su GPU equivaldrá, probablemente, a una RTX 2060, y está por ver qué puede dar de sí en juegos con trazado de rayos. Imagino que la optimización, y los ajustes para limitar el consumo de recursos de dicha tecnología, acabarán siendo el pan de cada día de la nueva generación de consolas.

Si tienes una PS4 y estás pensando en dar el salto a PS5 puedes tener claro que notarás una gran mejora, y lo mismo aplica a los usuarios de PS4 Pro. Con todo, no debes olvidar que tu consola todavía tiene entre uno y dos años de vida por delante, ya que habrá un periodo de coexistencia en el que ambas generaciones se mantendrán en el mercado, y lo mismo ocurrirá con Xbox Series X-Xbox Series S y Xbox One-Xbox One X.