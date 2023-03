Si te preguntaran cuál ha sido el juego que más te ha emocionado estoy seguro de que, como buen amante de los videojuegos que eres, te vendrían muchos títulos a la cabeza. ¿Podrías elegir solo uno? Es probable que no, pero en este artículo queremos darte la palabra, y te animamos a que nos cuentes en los comentarios cuál fue ese juego y por qué te emocionó tanto.

Como siempre, voy a empezar «mojándome» yo primero. La lista de juegos que me han transmitido diferentes emociones, y que me han dejado una huella importante por ello, es bastante larga. Recuerdo con especial cariño lo que sentí la primera vez que jugué a Sonic y vi que al acabar con los enemigos libera animalitos, y también la crudeza con la que Double Dragon II, en su versión arcade, abría el primer nivel con el asesinato de Marien. De nada nos sirvió rescatarla en Double Dragon.

Otro juego que ha sido de de los que más me ha emocionado es Final Fantasy VII, el original, tanto por la historia en general como por su narrativa, por la profunda crítica que hace a muchos aspectos que están presentes en nuestra sociedad, y como no por la muerte de Aerith. Puede que alguno crea que en este sentido fue revolucionario al plantear esa muerte, si eres uno de ellos está claro que nunca has jugado a Phantasy Star IV.

No quiero seguir divagando tanto, que al final podríais echar toda la tarde leyendo mis historietas, así que vamos al grano. Si tuviera que centrarme en juegos actuales y elegir, entre todos ellos, el que más me ha emocionado, sin duda alguna me quedaría con Bloodborne, un título que a través de sus personajes secundarios y de sus «misiones opcionales fue capaz de producirme una enorme cantidad de emociones, la historia de cada uno de ellos quedó grabada en mi cabeza.

Como olvidar a la pobre Viola y al padre Gascoigne, que todavía es capaz de sentir cuando escucha la cajita de música, la sensación de malestar y culpa cuando entramos en la clínica de Iosefka, sobre todo si hemos mandado a NPCs allí diciéndoles que era seguro, el sabor agrio que nos deja el hilo de misiones de Eileen o incluso esa cierta lástima que sentí al ver al huérfano de Kos. Este juego fue toda una experiencia, y en todos los sentidos, así que si no habéis podido jugarlo os lo recomiendo encarecidamente.

Ahora os toca a vosotros, nos leemos en los comentarios.