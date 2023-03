WhatsApp tendrá mensajes de vídeo al estilo de Telegram

Las comparaciones son odiosas, pero inevitables cuando se trata de hacer comprender rápidamente algo como los mensajes de vídeo que prepara WhatsApp y que, dicho así, suena un poco raro. Pero si a ello le añadimos al estilo de Telegram se entiende mejor, porque aunque no haya al nivel de popularidad de la primera, la segunda es de igual modo toda una referencia en su segmento.

Ya sabes cómo va el tema, o deberías si usas Telegram. Dejémoslo en que te lo imaginarás; pero por si acaso, ahí va la explicación: es como mandar un mensaje de audio en WhatsApp, tan sencillo como mantener pulsado el botón del micrófono a la derecha del campo de mensaje mientras hablas y, una vez sueltes el dedo, se enviará. Pues bien, en Telegram se hace exactamente igual -también para cancelarlo, deslizando el dedo hacia la izquierda- con el añadido de poder enviar mensajes de vídeo.

Si para grabar un mensaje de audio o vídeo tienes que mantener pulsado su correspondiente botón, para cambiar entre uno y otro basta con dar un solo toque al icono en cuestión. En WhatsApp, al parecer, se hará manteniendo pulsado el icono de la cámara. Lo demás, sin embargo, es casi calcado a como lo hace Telegram, incluyendo el característico círculo en el que se ve -pero no se oye, hasta que pulsas sobre el y se agranda- el mensaje de vídeo.

Falta por ver si los mensajes de vídeo de WhatsApp siguen lo marcado por Telegram o lo hacen a su manera, más allá de la presentación, dado que se trata de una función en desarrollo temprano que que como es habitual han encontrado en WaBetaInfo, en concreto, en una versión beta de la app de iOS. Lo único que parece estar fijado es, al igual que en Telegram, los 60 segundos de duración máxima de estos mensajes de vídeo.

Y no hay más que contar. Solo esperar a que esta función está lista y llegue a todos los usuarios del servicio, lo cual no está claro cuándo sucederá. En todo caso, no importa mucho, cuando WhatsApp nunca ha tenido estos mensajes de vídeo, que Telegram implementó hace años; aunque será bienvenida. No es que WhatsApp no permita grabar un vídeo y enviarlo, sino que los mensajes de vídeo son un método más accesible y cómodo y los vídeos no quedan en la memoria del teléfono.

Se puede decir que en muchas cosas WhatsApp va al arrastre de Telegram, pero no que el desarrollo del servicio de Meta no esté bien activo: cada vez añaden y anuncias -o, como es el caso, se descubren- más funciones en las que están trabajando sus responsables. Solo en lo que llevamos de año nos hemos hecho eco de novedades vinientes como el envío de imágenes sin comprimir, la grabación de vídeo sin usar las manos o los grupos autodestruibles y aunque dos de tres ya las tiene Telegram…

En otro orden de cosas, hace apenas un par de días que WhatsApp estrenó su nueva aplicación para Windows.