10 títulos triple A que puedes jugar en la Steam Deck y 2 consejos adicionales

¿Qué juegos se pueden ejecutar en la Steam Deck? Aunque no lo parezca, casi cualquiera. La consola/mini-PC de Valve es bastante más capaz de lo que podría aparentar por su formato y el uso de una APU de AMD, pero hay una serie de factores que influyen en ello.

Para empezar, tenemos el uso de Linux, más concretamente SteamOS 3. Es importante tener en cuenta que el sistema en sí no obra ningún milagro, salvo el hecho de ser bastante más ligero que Windows. Ese es uno de los factores de por qué la Steam Deck se ha convertido en el dispositivo más destacado dentro de su segmento, y es que el usar un sistema operativo más ligero permite destinar más recursos a los juegos. No hay más.

Aparte del sistema operativo, está Proton, la capa de compatibilidad basada en Wine e impulsada por Valve que se ha convertido en el motor del Linux Gaming, incluso por encima de unos juegos nativos que han languidecido en los últimos años. También es muy importante mencionar a RADV, el driver de Vulkan para Radeon presente de forma predeterminada en Linux, el cual es desarrollado principalmente por Valve.

En resumidas cuentas, que los juegos de Windows lleguen a funcionar muy bien en la Steam Deck o Linux no es fruto de la casualidad, sino el resultado de años de trabajo por parte de Valve, que ha picado piedra con una idea de la que se han reído muchos hasta que ha conseguido convencer con ella. Cierto es que la Steam Deck sigue siendo hoy en día más un experimento que un producto consolidado, pero las buenas reseñas que ha cosechado a niveles generales hacen vislumbrar que tendrá recorrido durante los próximos años.

¿Qué juegos triple A se pueden ejecutar en la Steam Deck? Aquí vamos a mencionar a diez de ellos, los cuales no tienen por qué ser recientes, pero viendo las características del mini-PC, posiblemente el usuario se sorprenda con el desempeño de más de uno, aunque sea poniendo la configuración gráfica al mínimo y con la tasa de fotogramas por segundo a 30 o 45.

Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider es la actual corona de los videojuegos nativos para Linux. El port hecho por Feral Interactive no tiene mucho que envidiar a la versión para Windows y cuenta con la ventaja de funcionar de forma nativa con Vulkan, sin traducción mediante DXVK o VKD3D. Esto, sobre el papel, debería de aportar un extra de fotogramas o reducir un poquito los recursos necesarios para ejecutarlo, pero que nadie espere un milagro.

Sin embargo, la licencia para comercializar la compilación para Linux de Shadow of the Tomb Raider es temporal y esta se acabará después de un tiempo. De hecho, la versión para Linux de Tomb Raider 2013 fue retirada de Steam hace un año y todo apunta a que las compilaciones de las secuelas desparecerán en un futuro, así que saber esto posiblemente sea un incentivo para ejecutar directamente la versión para Windows.

Elden Ring

La última gran obra de Hidetaka Miyazaki, que es considerado como mejor juego del año 2022 y ha contado con la colaboración del autor de juego de tronos, George R.R. Martin, es un triple A reciente que tiene la etiqueta de verificado en su ficha de Steam, así que debería funcionar en la Steam Deck de manera out of the box.

Aquí nos encontramos con la fórmula de From Software aderezada con un mundo abierto, así que el jugador se va a encontrar con un reto le pondrá en muchas ocasiones al límite. Características de Proton como el cacheo previo de shader deberían de hacer que la experiencia con Elden Ring sea fluida.

God of War

La aventura de Kratos por tierras nórdicas fue muy bien recibida tanto por el público como la crítica, y además su port para Windows ha resultado ser bastante bueno. Esto rebota en la Steam Deck, que permite ofrecer una experiencia de juego superior a la obtenida con PlayStation 4, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta las circunstancias.

En su momento God of War requería de un parámetro de lanzamiento, pero en su ficha de Steam aparece actualmente como verificado. Sin embargo, en ProtonDB uno puede comprobar que la experiencia con el juego no es perfecta. Como medidas de mitigación a tomar están la reducción de la resolución, la reducción de la calidad gráfica y tirar de FSR, tecnología que ha sido implementada en Proton.



Half-Life 2

Para quitarnos un poco el mal sabor de boca de ver que Feral Interactive ha abandonado casi todos sus ports para Linux, no viene mal desquitarse con uno de los títulos estrella de Valve: Half-Life 2.

La segunda entrega numerada de las aventuras de Gordon Freeman sigue siendo, 19 años después, uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, y me atrevo a decir que es debido a lo bien hecho que está. El jugador recorre un gigantesco pasillo que dura unas 10 o 15 horas (esto depende de la habilidad de cada uno y si se usa teclado y ratón o mando) en el que no se encuentra dos situaciones iguales, y a pesar de la enorme variedad de situaciones que ofrece el juego, el ritmo a duras penas sufre altibajos ni tiene momentos aburridos. Lograr eso requiere de un trabajo a nivel de diseño digno de elogio.

La versión nativa para Linux de Half-Life 2 funciona por defecto con OpenGL, pero es posible iniciar el soporte de Vulkan poniendo -vulkan en los parámetros de lanzamientos. El funcionamiento sobre Vulkan es más ágil, pero si todavía no está por defecto, posiblemente sea porque de momento queden cosas por pulir.

Alien Isolation

Alien Isolation fue un juego hecho como venganza por el tremendo fiasco de Aliens: Colonial Marines Collection, un shooter desarrollado por Gearbox Software que se quedó a años luz de cumplir con las expectativas que generó.

Alien Isolation, que fue desarrollado por Creative Assembly, cambió el mata-mata por un survival horror en el que el jugador no tiene muchos mecanismos para defenderse, sobre todo ante el temido xenomorfo (vulgarmente conocido como Alien), del que no queda otra que esconderse y evitar ser descubierto si uno no quiere acabar muerto. Un detalle importante es que el xenomorfo es capaz de aprender de los patrones del jugador, lo que obliga a este último a tener que variar su estrategia.

Alien Isolation tiene un port nativo para Linux hecho por Feral Interactive que funciona con OpenGL y rinde peor que la compilación para Windows, así que posiblemente sea mejor ir las Propiedades del juego en el cliente de Steam y forzar el uso de Proton dentro de la sección Compatibildiad.

Final Fantasy XV

Final Fantasy XV no es la entrega más brillante de la saga de JRPG de Square-Enix, la cual tiene que luchar contra el agotamiento provocado por la sobreexplotación de la saga durante los primeros años del siglo. Pero aquí no estamos para juzgar los juegos, sino para mostrar a “mastodontes” que pueden funcionar en la Steam Deck.

El juego está verificado en su ficha de Steam, aunque parece que las últimas actualizaciones de SteamOS o Proton han roto la compatibilidad. Viendo el año en el que apareció la versión para Windows, a nivel de requisitos no es ni por asomo lo más bruto que uno se puede encontrar, pero eso no quita que su mapeado sea enorme y que posiblemente haga necesario el uso de una tarjeta microSD para almacenar los 100GB que ocupa, una cantidad que apunta a ser común dentro de poco.

Resident Evil 2 remake

Resident Evil 2 remake supuso la consolidación de la resurrección tanto de la saga como del género al que pertenece: el survival horror. Además de ser un videojuego excelente, su versión para Windows está a niveles generales bastante bien optimizada, por lo que tiene muchas opciones de ofrecer una buena experiencia con la Steam Deck.

Afortunadamente, Resident Evil 2 es totalmente disfrutable en Linux desde hace años. Si bien los últimos reportes en ProtonDB dicen que funciona out of the box, el usuario puede encontrarse con pequeños fallos que pueden resolverse con tan solo usar Proton Glorious Eggroll (Proton-GE o GE-Proton).



The Evil Within 2

La secuela del título creado por Shinji Mikami, en la que el conocido creador ha tenido un papel de supervisor, es otro triple A que es posible disfrutar sobre la Steam Deck. Aquí, una vez más, influye el hecho de que es un título que fue lanzado hace unos años, aunque en su momento dio algunos dolores de cabeza entre los usuarios de Windows.

El port para Windows de The Evil Within 2 no es el más pulido que existe, lo que termina rebotando en Proton y Linux si no se dispone de un hardware potente. En la Steam Deck es posible encontrarse con pequeños problemas de rendimiento que se pueden mitigar con FSR y reduciendo la tasa de fotogramas por segundo, cosa que en el mini-PC es hasta recomendable para ahorrar batería y debido a que no se nota tanto en la experiencia en comparación con un PC de sobremesa.

Persona 5 Royal

Mucho ha tardado Persona 5 en llegar a PC, a pesar de que el público que juega en PC se ha diversificado mucho desde la aparición de la escena indie y la proliferación de los juegos multiplataforma.

Persona 5 Royal es considerado como el mejor JRPG de la década pasada y por algunos como el mejor exponente del género en lo que llevamos de siglo, incluso por encima de una leyenda como Final Fantasy X. A pesar de su estilo gráfico cel shading, es un juego de temática adulta.

Debido a que originalmente es un título de PlayStation 3 (partiendo del lanzamiento original de Persona 5), a nivel de requisitos no es muy exigente y desde su lanzamiento está verificado para funcionar con la Steam Deck.

Dead Space remake

Dead Space es de esos juegos que terminaron siendo más valorados mucho después de su fecha de lanzamiento. El título original de Visceral Games (entonces EA Redwood Shores) fue a nivel de interfaz un juego muy adelantado para su época gracias a que el HUD está integrado a base de hologramas sobre el traje del protagonista, por lo que la pantalla queda libre de elementos que puedan estorbar. Por otro lado, se trata de una de las mejores combinaciones de acción y survival horror jamás hechas, sobre todo porque mantiene un equilibrio entre los dos géneros, sin terminar por decantarse por ninguno de los dos.

Su remake, que a nivel cualitativo ha destrozado a The Callisto Protocol, intenta mantener las esencias del título original, pero perfeccionando la fórmula e introduciendo algunos cambios y novedades con el fin de que pueda aportar algo a aquellos que tengan el título original muy trillado.

El remake de Dead Space es un juego muy “potente” que está verificado para su funcionamiento sobre la Steam Deck. Los parches introducidos en Proton después del lanzamiento del juego deberían de permitir ejecutarlo sin problemas, aunque con los sacrificios lógicos.



¡Cuidado con los ports nativos para Linux en la Steam Deck!

Como vemos, los ports para Linux existen, y aunque no lo parezca, hay miles de ellos. Sin embargo, muchos de ellos están abandonados y hay casos como los de Rust y ARK: Survival Evolved, que han acabado retirados. También es posible encontrar juegos que han dejado de funcionar y otros en los que el desarrollador recomienda tirar antes de Proton que de la versión nativa para Linux, como es el caso de los primeros Trine.

Desde que fue anunciado en 2018, Proton ha ido desplazando a los videojuegos nativos para Linux. La propia Valve lo ha fomentado como el estándar para soportar la Steam Deck, lo que ha tenido como consecuencia el desinterés de muchas desarrolladoras indies en ofrecer compilaciones nativas y en el hecho de que Feral Interactive casi ha dejado de portar juegos a Linux. En el caso de Feral Interactive hay que contar que sus ports llegaban a veces años después de que el juego apareciera para Windows, lo que daba a los usuarios tiempo de sobra para tirar de Proton antes de que la compilación nativa fuera publicada.

En resumidas cuentas, hay muchos ports nativos para Linux que están abandonados, así que si ves que un juego no funciona en la Steam Deck, comprueba que sea por ese factor. Eso sí, a pesar de que el desinterés ha subido, hay títulos como Hollow Knight, Street of Rage 4, Skullgirls 2nd Encore y Counter-Strike: Global Offensive que siguen recibiendo o han recibido recientemente actualizaciones.

Prueba distintas versiones de Proton y mira ProtonDB antes de rendirte

La Steam Deck no deja de ser un PC x86 estándar que funciona con Linux y que principalmente ejecuta videojuegos compilados para otra plataforma. A eso se suma el factor de que muchos de ellos fueron desarrollados con una gráfica dedicada en mente.

En consecuencia, no es difícil encontrar juegos que no funcionan en la Steam Deck o lo hacen con problemas, así que el usuario puede seguir estos dos consejos antes de rendirse:

La primera opción es cambiar la versión de Proton . En caso de ser un triple A (o incluso algunos antiguos como la versión original de Resident Evil 4), lo suyo es tirar de Proton Glorious Eggroll, que por lo general suele ser una mejor opción para poner en funcionamiento juegos recientes, mientras que en algunos títulos antiguos como Rayman Origins hay que establecer una versión antigua, la 4.11 en el juego mencionado.

. En caso de ser un triple A (o incluso algunos antiguos como la versión original de Resident Evil 4), lo suyo es tirar de Proton Glorious Eggroll, que por lo general suele ser una mejor opción para poner en funcionamiento juegos recientes, mientras que en algunos títulos antiguos como Rayman Origins hay que establecer una versión antigua, la 4.11 en el juego mencionado. Lo segundo es mirar ProtonDB, un sitio web comunitario en el que los usuarios publican su experiencia con la ejecución de videojuegos mediante Proton. Además de ver la calificación, es posible encontrarse recursos que ayuden a ejecutar o mejorar la experiencia con un título concreto.

Sobre la compatibilidad con Proton y la necesidad de aplicar trucos para un correcto funcionamiento, la cuestión está en cuánto de en serio se toman las desarrolladoras a la Steam Deck. Si las desarrolladoras se toman en serio al mini-PC de Valve, se supone que ponen de su parte para que su funcionamiento sea out of the box, pero no de ser así, la compatibilidad dependerá de lo que pueda hacer la responsable de Steam a través de Proton y RADV con la ayuda no solicitada de Glorious Eggroll, que se ha adelantado en no pocas ocasiones.