Los revendedores de PS5 están teniendo problemas para vender sus consolas «obsoletas»

La especulación y la reventa fueron sin duda dos de los problemas más importantes que acompañaron a PS5 en su lanzamiento. Debido a la baja disponibilidad y a la alta demanda de dicha consola surgió un importante movimiento de especuladores que drenaba, de forma constante, todo el stock de PS5, y aprovechaban para revenderlas posteriormente al doble o incluso al triple de su precio.

Ese escenario coincidió también con una época en la que el precio de las tarjetas gráficas estaba inflado, debido a la alta demanda de estas para utilizarlas en equipos de minería de criptodivisas. Fue un momento complicado, y algunos jugaron sus cartas tan bien que hicieron mucho dinero a costa de revender esas consolas a un precio astronómico.

Con el paso del tiempo la situación se ha ido normalizando, y hoy podemos decir que por fin es posible comprar una PS5 de forma directa, en tienda y sin ningún problema. Sin ir más lejos, al momento de escribir este artículo he echado un ojo en Amazon, y me he encontrado una PS5 con unidad óptica y el juego God of War Ragnarok en oferta por 569 euros.

Queda claro que la reventa de consolas PS5 a precios inflados ya no tiene ningún sentido, y esto explica que los especuladores estén teniendo problemas para limpiar el stock de unidades que todavía tienen acumuladas. Algunos están optando por venderlas rebajando un poco el precio, un movimiento que al final es un claro intento de minimizar pérdidas, aunque todavía hay gente que está intentando venderla, de segunda mano, más cara de lo que costaría nueva. Es algo absurdo, pero ya sabéis, si cuela, cuela.

El caso es que, si hacemos un análisis profundo de la situación actual, no vale la pena comprar esas consolas ni siquiera aunque estén rebajadas, y por tres grandes razones. La primera es que son unidades de modelos antiguos que quedaron obsoletos, recordad que desde la llegada de PS5 en Sony han lanzado dos versiones revisadas y mejoradas de dicha consola, de hecho la más reciente viene con una APU fabricada en el nodo de 6 nm.

La segunda razón es que esas consolas pueden tener ya un tiempo considerable desde su compra, y es muy probable que no vengan con garantía. Si se rompe no podrás reclamar nada, porque no estarás respaldado por una garantía. Por último, también está el tema ético, es decir, esta gente fue la que te impidió comprar una PS5 a su precio normal en su momento porque quisieron enriquecerse a costa de manipular el mercado, así que no se merecen que les compres nada.