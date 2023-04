La carga lateral de iOS quizá solo llegue a Europa

A principios de esta misma semana te contábamos que iOS 17 permitirá la carga lateral de apps, algo muy largamente esperado tanto por los usuarios de iPhone como, principalmente, por un enorme conjunto de desarrolladores que no quieren (o no pueden) subir sus aplicaciones a la App Store, ya sea por la «mordida» de la tienda digital por cada pago relacionado con las mismas, por las estrictas condiciones impuestas al contenido y al continente, por algunas decisiones que pueden parecer, al menos vistas desde fuera, tremendamente arbitrarias… en fin, que incluso si no somos desarrolladores, no cuesta demasiado hacer un ejercicio de reflexión para concluir rápidamente que esa demanda tiene bastante sentido.

La carga lateral, sideloading en inglés, es una función que ha estado presente desde siempre en prácticamente todos los sistemas operativos de la historia. Obviamente en Android, sí, pero también en el conjunto total de sistemas operativos de escritorio, en otros sistemas operativos móviles… vamos, que lo de Apple con iOS es la excepción y, visto el ritmo que van adoptando los reguladores a este respecto, parece sensato pensar que no tardará mucho en dejar de serlo, salvo que se quiera enfrentar a sanciones como las que ya ha tenido que afrontar en Países Bajos.

Las autoridades europeas están siendo, y es algo que debemos agradecer en el viejo continente, precursoras en lo referido a defender los derechos del consumidor frente a determinadas políticas de las tecnológicas que priman su beneficio a los derechos del usuario, así como a la libre competencia en los mercados. Recientemente hemos visto algunos ejemplos, como los avances en el derecho a reparar, la estandarización de USB-C como puerto de carga universal, la extensión del periodo de vida de los dispositivos por la vía de las actualizaciones de software y, lo que nos compete en este caso en concreto, facilitar la libre competencia en entornos cerrados, que es justo el modo en el que fue concebido iOS desde sus orígenes.

Dentro de poco, en Europa, Apple estará obligada a permitir la presencia de tiendas de terceros, así como el pago mediante sistemas de terceros, en el sistema operativo del iPhone, razón por la que esperamos que esta obligación se vea reflejada en el futuro iOS 17, que se presentará en la WWDC 2023 y empezará a llegar a los usuarios a mediados de septiembre, pocos días después de la presentación de los iPhone 15. Sin embargo, en declaraciones de Mark Gurman a MacRumors, la carga lateral en iOS 17 solo llegará a Europa, como respuesta a las regulaciones legales propias del viejo continente.

Esto tiene bastante sentido, aunque técnicamente puede dar algunos problemas, a lo que debemos sumar que probablemente los sistemas para saltarse esta limitación proliferen pronto y de manera muy rápida, salvo que Apple vaya a por todas y emplee algún medio físico para distinguir los iPhone distribuidos en Europa con respecto a los que se vendan en el resto del mundo… y, de paso, que decida subir el precio de los mismos justificándolo precisamente por el coste adicional de tener que adoptar dicha medida.

La App Store es una excepcional fuente de ingresos para Apple, y esto nos debe hacer entender sus desvelos para mantener el modelo actual. Sin embargo, analizado con un mínimo de objetividad parece claro que hablamos de un modelo que no tiene encaje alguno en el contexto actual, al menos no si es impuesto obligatoriamente al usuario. Es cierto que el famoso jardín vallado de iOS redunda de manera positiva en la seguridad del usuario, y por lo tanto estoy convencido de que, de poder elegir, serían muchos los que optarían por mantener este modelo. Sin embargo, forzar a los usuarios que quieren «algo más» a tener que recurrir a medios como el jailbreak, es una muestra clara de que los de Cupertino no están satisfaciendo adecuadamente los intereses y necesidades de sus usuarios.