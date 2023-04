Mi repetidor Wi-Fi va lento y me da problemas, ¿qué puedo hacer?

Por fin has recibido el repetidor Wi-Fi que tanto esperabas, y estás deseando probarlo. Lo instalas, terminas de configurarlo y te das cuenta de que el rendimiento que ofrece no sólo no es el que esperabas, sino que además encima estás teniendo problemas de estabilidad que te llevan, incluso a perder la conexión.

Si has pasado por esta situación y no sabes qué hacer no te preocupes, lo más probable es que hayas cometido algún error durante el proceso de instalación o de configuración, y que este sea muy fácil de resolver. No obstante, también cabe la posibilidad de que simplemente hayas comprado un modelo que no termine de estar a la altura de tus expectativas, y que no pueda cubrir de forma óptima tus necesidades.

En ese último caso, la única solución posible sería devolver el repetidor Wi-Fi y comprar un modelo superior, con un nivel de prestaciones que sí le permita cubrir nuestras necesidades. Por esta razón es tan importante tener cuidado a la hora de elegir el modelo que vamos a comprar, porque no todos ofrecen el mismo rendimiento ni tienen las mismas características, y porque, como es normal, los modelos más económicos son los más modestos en prestaciones y los más lentos.

Qué hacer si tu repetidor Wi-Fi va lento o da problemas

Lo primero que tienes que hacer es comprobar si lo has colocado a una distancia óptima, y no me refiero solo a la separación física entre el repetidor y el router, sino también al impacto que puedan tener en el alcance del mismo los obstáculos que existan por el camino que separa a ambos dispositivos.

Obviamente no es lo mismo colocar un repetidor Wi-Fi a cuatro metros del router sin que hayan apenas interferencias y obstáculos en ese camino que hacerlo en un entorno donde hay muros, espejos, electrodomésticos y otras barreras que puedan limitar el alcance y reducir la calidad e intensidad de la señal.

Existen repetidor Wi-Fi que cuentan con un indicador luminoso de intensidad de la señal. Este nos ayudará a encontrar el punto ideal para colocar el repetidor. Si el modelo que has comprado carece de esa función, puedes utilizar aplicaciones para ayudarte en este paso, o simplemente haz una valoración de la distancia y del entorno que rodea a ambos dispositivos, y ajusta su colocación en consecuencia.

Otra cosa que debemos comprobar es el estándar Wi-Fi y la banda que estamos utilizando. Con Wi-Fi 5 disfrutaremos de una mayor velocidad, y lo mismo ocurre con el Wi-Fi 6, pero con la banda de 5 GHz el alcance es menor que con la banda de 2,4 GHz, lo que significa que en ciertos casos algo tan sencillo como utilizar el estándar Wi-Fi 4 y la banda de 2,4 GHz puede ayudarnos a tener conexión a Internet en las zonas más alejadas del repetidor, donde la banda de 5 GHz no llegaría. Será más lenta, pero al menos tendremos conexión.

Por último, aunque no por ello menos importante, deberías comprobar la seguridad del repetidor y el consumo de ancho de banda, ya que siempre cabe la posibilidad de que, al ampliar tu red inalámbrica, esta haya entrado en el rango de alcance de algún invitado no deseado que haya logrado colarse en ella, y que esté consumiendo todos sus recursos. Echar a un intruso es muy fácil, como ya te contamos en este artículo.

