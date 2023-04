Apple prueba cómo bloquear funciones geográficamente

En Apple saben bien que ofrecer dispositivos y servicios a nivel global no es tan sencillo como pudiera parecer en un primer momento. La principal razón de ello tiene que ver, claro, con las regulaciones, pues cada mercado es un mundo, y cosas que se permiten sin problemas en determinados mercados están vetadas en otros. El ejemplo más claro de ello lo encontramos en FaceTime, el popular servicio de videollamadas de Apple, que está vetado en Emiratos Árabes Unidos. Así, las opciones son o buscar una solución para adaptarse a dichas limitaciones, o bien renunciar a su presencia en dichos mercados.

El caso de FaceTime es peculiar, pero también nos encontramos otros en los que las regulaciones no van en contra de la libre elección por parte de los usuarios, sino de los propios intereses de la compañía. En este caso el ejemplo más cercano lo encontramos en las tiendas de terceros y la carga lateral, algo que Apple siempre se ha negado en redondo a permitir en el ecosistema del iPhone, pero que por razones legales pronto tendrá que aceptar en Europa.

Así, como te contamos hace unos días, Apple pretende que la carga lateral en iOS 17, que en un primer momento parecía que sería global, finalmente solo llegue a Europa. Claro, que debemos tener en cuenta que esa noticia es anterior al fallo judicial sobre las apelaciones en el caso que ha enfrentado a Apple y Epic Games, una nueva sentencia que confirma que los de Cupertino deberán dar pasos firmes para abrir las puerta de iOS a otras tiendas y otros medios de pago. No obstante, Apple ya confirmó su intención de volver a apelar, por lo que parece probable que estas medidas todavía tarden algún tiempo en llegar a Estados Unidos.

En la actualidad, las limitaciones geográficas se establecen mediante la vinculación del hardware a una región en particular, lo que permite saltárselas obteniendo un iPhone en otra región. Sin embargo, según han descubierto en 9to5Mac esto puede estar a punto de cambiar, pues Apple ya está probando un nuevo sistema de bloqueo geográfico de funciones en iOS 16. Sí, has leído bien, no es algo que se vaya a probar en la futura versión del sistema operativo, sino que ya está presente en la actual, por lo que podemos entender que ya se habrán realizado pruebas al respecto.

Este nuevo sistema se identifica en iOS 16.2 como «countryd» y, para determinar la ubicación del usuario, combina múltiples datos, como la ubicación GPS actual, el código de país del router WiFi y la información obtenida de la tarjeta SIM. Así, parece que será capaz de determinar la región en la que se encuentra el usuario con un nivel de precisión bastante elevado, incluso si se intenta introducir información errónea a través de alguno de dichos medios.