Aparecen varios PC MSI con gráficas GeForce RTX 4060 Ti

No creo equivocarme si digo que las NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti y 4060, en su versión de escritorio, son la tarjetas gráficas más esperadas de la generación actual. Y no me refiero exclusivamente a los modelos de NVIDIA, sino a todo el mercado. Comparto plenamente la reflexión que hizo ayer mi compañero Juan sobre la necesidad de una Intel más fuerte en el mercado de las tarjetas gráficas, pero como se mencionaba en el mismo, la justificada posición dominante del gigante verde en el mercado es más que notoria. Repito, justificada, pues sus avances e innovaciones son incontestables, pero siempre cabe desear un poco más de competición real. Si seguías el mundial de MotoGP durante el quinquenio de oro de Mick Doohan, seguro que sabes a qué me refiero (y ojo, que en aquellos tiempos yo era bastante fan del «koala»).

Como decía, entiendo que las GeForce RTX 4060 Ti y 4060 de escritorio son la gráficas más esperadas de su generación. ¿Por qué? Porque si la RTX 4070 ha democratizado el acceso a la gama alta, las 4060 y 4060 TI abrirán las puertas de toda la tecnología exclusiva de la arquitectura Ada Lovelace a la gama media. Aunque todavía es pronto para saber precios definitivos, parece que las 4060 Ti tendrán un precio muy bueno y, por lo tanto, podemos esperar que las GeForce RTX 4060 sean todavía más asequibles y, por lo tanto, permitan a muchos usuarios dar el salto a esta generación.

Todavía no hay fecha para el anuncio y lanzamiento de ambas tarjetas, si bien mi compañero Isidro recientemente se aventuró a apostar por el lanzamiento (o al menos el anuncio) de la RTX 4060 Ti entre mayo y junio, es decir, que ya no tendremos que esperar demasiado. Y claro, poco después llegará el momento de la 4060, de modo que ya solo quedará esperar por el debut de la más pequeña de la familia, la RTX 4050.

Así, los fabricantes ya se preparan para llevar al mercado sus dispositivos, ya sean las tarjetas producidas por los socios de NVIDIA, o los equipos que las integren. Y es en este punto en el que, pese a que todavía no se han anunciado oficialmente (ni las tarjetas ni los equipos) ya hemos podido ver los primeros PC de MSI con gráficas GeForce RTX 4060 Ti. Videocardz habla de varios distribuidores y retailers, entre los que cita como ejemplo la tienda belga 2Compute, que actualmente lista cinco equipos con la 4060 Ti. Los cinco equipos integran también procesadores Intel Raptor Lake.

Como puedes comprobar, los precios no parecen fiables, por lo que será mejor no tenerlos en cuenta. Sin embargo, la aparición de estos equipos en múltiples listados es, sin duda, una señal clara de que ya no tendremos que esperar demasiado por las RTX 4060 Ti, lo que sin duda es una excelente noticia.