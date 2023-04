Google añadirá cifrado de extremo a extremo a Authenticator

A principios de semana te contábamos que, por fin, Google Authenticator ofrece la posibilidad de emplear la nube para compartir nuestras «llaves» de acceso a los servicios que hayamos configurado en el mismo en varios dispositivos. Esto supone una enorme mejora en la solución de la compañía para la gestión de claves 2FA, ya sabes, el sistema de seguridad que refuerza la contraseña de acceso con un código único de inicio de sesión que se debe emplear de manera adicional a la contraseña. Muchos servicios ofrecen varias alternativas para esta clave única, de entre las cuales el recibir un mensaje SMS es la más popular, pero desde luego no la más segura.

Si todavía no has empleado Google Authenticator, Authy ni apps similares, en realidad su funcionamiento es bastante sencillo. Tan solo debes indicar en el servicio que quieres proteger con este sistema que vas a emplear 2FA (el servicio en cuestión debe soportarlo, claro), indicar que emplearás una app de este tipo, escanear un código BIDI desde la misma y, automáticamente, la app empezará a generar códigos aleatorios temporales. Así, cuando quieras acceder al servicio, tan solo tendrás que introducir tus credenciales y, en un segundo paso, escribir también la clave vigente en ese momento y que podrás ver en la app.

El problema con estas apps es que, si pierdes el acceso a las mismas… pierdes también el acceso a todos los sitios en los que necesitas emplear las claves temporales que generan. Sin embargo, con la sincronización en la nube que ya ofrece Google Authenticator desde principios de semana este riesgo se reduce sustancialmente, pues en caso de perder el acceso en un dispositivo, si lo has configurado en otro seguirás teniendo acceso a los códigos temporales. Así, esta es una gran noticia que, sin embargo, pasó a no serlo tanto cuando se supo que, en esta primera implementación de la función, la sincronización de Google Authenticator en la nube no emplea cifrado de extremo a extremo.

Esto, no obstante, cambiará en un futuro pues, según podemos leer en The Verge, Google planea agregar cifrado de extremo a extremo a Authenticator, y lo afirma en base a unos mensajes de Christiaan Brand, gerente de producto de Google. No hay de momento, eso sí, una fecha concreta (o al menos ésta no se ha hecho pública), por lo que quizá todavía tengamos que esperar algún tiempo, pero tranquiliza saber que su implementación sí que está en la lista de tareas pendientes de la compañía.

En su situación actual, son muchos los usuarios que prefieren no emplear la sincronización en la nube de Google Authenticator, algo más que comprensible. Y en respuesta a esas reservas, la app sigue permitiendo su uso en el modo tradicional, es decir, que la información se mantiene exclusivamente en local y, por lo tanto, no pasa en ningún momento por los servidores de Google.