Sony aclara su estrategia en PC: lanzamientos escalonados y prioridad a PS5

Es un hecho, Sony mantiene su apuesta por llevar los exclusivos de PS5 a PC. Este movimiento tiene una explicación, y no es otra que el dinero. Desarrollar juegos es cada vez más caro, y para rentabilizar al máximo las inversiones realizadas la compañía japonesa piensa recurrir a esas adaptaciones para PC.

Llevar los exclusivos de PlayStation a PC es bueno para Sony desde el punto de vista económico, pero tiene un lado negativo, y es que al final los usuarios de dicha consola pierden esa exclusividad que diferenciaba a su plataforma, y se encuentran con que sus juegos favoritos acabarán estando disponibles tanto para los jugadores de PC.

Para minimizar el descontento que esto genera entre los fans de PlayStation, y especialmente entre los usuarios de PS5, el CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha confirmado en una entrevista que la llegada de las adaptaciones de juegos exclusivos a PC seguirán un orden escalonado, y que este será bastante marcado.

Al final la idea que plantea el ejecutivo es muy sencilla, ya que ha dicho literalmente que los fans se han mostrado favorables a un retraso de entre dos y tres años, y ha dado a entender que ese podría ser el marco general que seguirá Sony. Esto quiere decir que cuando se lance un exclusivo en PS5 tendrán que pasar al menos dos años para que este sea portado a PC.

Esa podría convertirse en la regla general, pero al final está claro que nada impediría a Sony ajustar su estrategia en función de sus necesidades y de la propia realidad del mercado. En este sentido es importante destacar que, por lo general, la mayoría de las adaptaciones de títulos actuales de PS4 y PS5 a compatibles se han realizado con una diferencia temporal media de dos años.

Dar a los jugadores de PS4 y PS5 una exclusividad temporal de dos años es, desde luego, una ventaja importante. Podríamos pensar que esto acabaría afectando negativamente a las ventas de los ports para PC por el tiempo transcurrido, pero nada más lejos de la realidad, y es que al final son juegos muy deseados y a la mayoría de los jugadores de PC no les importa esperar.

Lo que sí que resulta preocupante es el lamentable acabado técnico en el que llegan algunos de esos ports a PC, y The Last of Us Part I es uno de los ejemplos más recientes. Este juego nunca debió llegar al mercado en ese estado, y a pesar de todos los parches que ha recibido todavía sigue dando serios problemas.