¿Te suena eso de que llegan las rebajas y el precio de algo se reduce, pero resulta que antes costaba lo mismo y lo que han hecho es subirlo para que parezca que, en efecto, está rebajado? Esta y otras artimañas con la modificación de los precios de productos son una constante en todo tipo de rebajas y Steam no es una excepción, aunque dejará de serlo en breve, al menos en la Unión Europea, territorio en el que van a empezar a cambiar las cosas.

Según recogen en TechSpot, la aplicación de la directiva comunitaria Ómnibus, también conocida como Directiva de Cumplimiento y Modernización dirigida a fortalecer la protección del consumidor, va a comenzar a implantarse en Steam, donde las prácticas al respecto de los precios han estado apenas sin supervisión desde siempre. Pero ¿y acaso el modelo de precios y descuentos populararizado por Steam no es uno de los aspectos que han hecho grande la plataforma? Sí, pero todo tiene límites.

Límites como los que impuso Valve hace una año para prevenir el abuso y que ahora se van a reforzar con una medida muy sencilla: mostrar el precio mínimo del juego en el último mes, esto es, que la ficha del juego incluya el precio normal, el actual y el mínimo de los últimos treinta días, para intentar así erradicar los listos que se aprovechan de la llegada de las rebajas para engañar al personal.

Steam now shows 30-day low price in some European Union countries to comply with the Omnibus Directive. pic.twitter.com/BbTsNn2Zsp

— SteamDB (@SteamDB) June 3, 2023